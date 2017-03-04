Семейный капитал вновь разрешили тратить по 25 тысяч драмов

К радости многодетных семей, правительство продлило порядок расходования семейного капитала еще на год.

Как известно, государство, стимулируя рождаемость в стране и поддерживая многодетные семьи, внедрило систему пособий за рождение детей. При рождении 1 и 2 ребенка единовременно выплачивается 50 тыс. драмов, 3 и 4 – 1 млн драмов, 5 и более – 1.5 млн драмов. Однако в случае, когда речь идет о выплате 1 млн и 1.5 млн драмов, предусмотрен институт семейного капитала: государство выдает на руки мамам и папам не всю сумму, а лишь ее часть – полмиллиона драмов. Остальное (если речь идет о рождении 3 и 4 ребенка, то сумма составляет 500 тыс. драмов, а 5-го и более – 1 млн драмов) трансформируется в семейный капитал, оформляемый на имя ребенка. Если родитель, распоряжающийся капиталом, переводит эти средства на сберегательный счет, то на них с годами набегают определенные проценты. Как уверяют в соответствующих структурах, к 18 годам сумма вырастает изрядно.

Однако после внедрения данной системы большинство родителей выразили мнение, что неплохо было бы обналичивать оставшуюся сумму, а не копить впрок для своего чада. Идя им навстречу, в 2016-м году государство запустило своеобразный пилотный проект – предложив родителям в случае, если ребенку исполнился год, ежемесячно отчислять на любой открытый ими счет по 25 тысяч драмов из указанной суммы на определенные цели. Скажем, на погашение ипотеки, учебной платы, сельхозкредитов, а жителям отдаленных и приграничных населённых пунктов – на покупку жилья.

Решение было принято сроком на год – до 31 декабря 2016-го. И по истечении времени потеряло свою силу. Это расстроило многодетных мам и пап. И, прислушавшись к их мнению, правительство вновь решило продлить срок действия данного порядка расходования семейного капитала на 2017 год. В силу решение пока не вступило. Надо полагать, как только это случится, многие спешно примутся расходовать причитающиеся деньги. Что не столь уж и оправданно: ведь спустя годы на счету ребенка могла бы накопиться круглая сумма.