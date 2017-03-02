Зачем все это?

Бакинский обыватель начинает понимать, что, провоцируя столкновения в Карабахе, Ильхам Алиев обрекает соотечественников на смерть

Министерство обороны Азербайджана подтверждает наличие новых жертв со своей стороны в результате имевших место в конце прошлой недели приграничных инцидентов. Попытки замолчать жертвы оказались безуспешны. Но соседи, как всегда, пытаются исказить причины гибели своих сограждан. Но в Баку уже многие начинают осознавать, что погибшие были вовсе не защищавшими родину патриотами, а диверсантами, которых командиры осознанно послали на верную гибель ради весьма сомнительных идей.

Армия обороны НКР еще в субботу сообщила о том, что число убитых азербайджанцев в результате предпринятой ими разведывательно-диверсионной вылазки, не меньше семи. В Баку это усердно опровергали. Затем все-таки вынуждены были признать гибель пятерых своих военнослужащих. Спустя еще три дня подтвердили смерть еще одного. Но когда именно, где, при каких обстоятельствах и кем он был отправлен на тот свет, ничего не сообщается. По словам пресс-секретаря Министерства обороны Арцаха Сенора Асратяна, до сих пор противник признал лишь потери на направлении Мартуни. А вот сколько аскяров было убито на направлении Агдама, станет ясно со временем. В подобных ситуациях соседи обычно некоторое время скрывают свои жертвы, а потом постепенно сообщают об отдельных потерях, называя это или следствием несчастного случая, или результатом действий армянских снайперов. Главное – не выдать информацию сразу, чтоб у общества не возник шок. Ведь десяток трупов за один день, согласитесь, немало для страны, кичащейся своей военной мощью.

В дни, последовавшие за субботним инцидентом, азербайджанская пропаганда сработала крайне топорно. Бездарность бакинских идеологов лучше всего проявилась в информации, отражающей ситуацию с трупами. Официальные лица в Баку до сих пор продолжают утверждать, что это их позиции подверглись нападению и что бой произошел при попытке армян пробиться к их постам. Более того, еще три дня назад ведомство Закира Гасанова утверждало, что армяне нагло врут, заявляя, что трупы убитых бойцов были вне досягаемости азербайджанской армии. “Тела наших военнослужащих находятся на территории, которая под контролем наших Вооруженных сил. Распространенная армянской стороной информация - шаг, направленный на подрыв проводящейся гуманитарной операции”, - говорилось в сообщении, распространенной пресс-службой Министерства обороны. Но уже во вторник сетевое издание Haqqin.az, ссылаясь опять же на официальные источники, опубликовало информацию следующего содержания: “Тела погибших во время боев посредством представителей ОБСЕ и МККК доставлены на территорию, подконтрольную азербайджанским войскам”. Так, стало быть, они все-таки были на нейтральной территории. Выходит, Министерство обороны Азербайджана нагло лгало? Пожалуй, так оно и есть. Ведь если спокмен Закира Гасанова говорил бы правду, что могло помешать азербайджанским военным забрать свои трупы сразу же после инцидента? Зачем тогда нужно было просить посредников, чтобы те убеждали карабахцев дать возможность забрать трупы?..

Чтобы найти объяснение странному противоречию, алиевские идеологи придумали любопытную легенду. Преподнести ее было поручено военным экспертам Узеиру Джафарову и Шаиру Рамалданову. Эти отставные полковники утверждают, что инцидент имел место хоть и за пределами азербайджанских постов, но в непосредственной близости от них. Якобы обе стороны имеют негласную договоренность о том, что могут иметь в глубине нейтральной зоны дозорные посты, которые находятся на расстоянии не далее, чем в ста метрах от своих позиций. Коварные армяне, мол, атаковали такой вот дозорный пост. Мол, этим и объясняется, что азербайджанские военные не могли забрать трупы убитых соратников. Но установлено, что трупы лежали вовсе не в ста метрах от азербайджанских позиций, а в непосредственной близости от армянских постов. В этом смогли убедиться присутствующие при проведении гуманитарной операции представители ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. С какой миссией азербайджанские военные пришли к армянским позициям, понять не трудно. Заметим, на дозорных постах служат обычно рядовые или сержанты. А среди погибших были лейтенанты, капитан и даже майор. Есть еще целый ряд обстоятельств, позволяющих не сомневаться в том, что убитые были диверсантами.

Неумело состряпанные фальшивки азербайджанской пропаганды обычно бывает нетрудно разоблачить. В этот раз было именно так. С подачи алиевских идеологов многие сетевые ресурсы в субботу разместили видеоматериал, на котором изображена массированная гранатометная атака на боевые позиции. Ролик запечатлел взрыв, в ходе которого в клочья разлетаются тела. Это видео якобы было отснято 25 февраля в Карабахе и убитые солдаты якобы армяне. Но в тот же день было установлено, что в действительности материал этот был отснят в Сирии за год до его размещения на азербайджанских сайтах и не имеет к Карабаху никакого отношения. После того как фальшивка была разоблачена, некоторые сайты убрали этот ролик. Благодаря этому таким образом ложь официальной бакинской пропаганды стала заметна не только нам, но и самим азербайджанцам.

Азербайджанские правители делают все для того, чтобы их общество оставалось в неведении о том, что на самом деле происходит на линии соприкосновения. Те немногие решительные журналисты и блогеры, которые осмеливаются говорить правду, жестоко наказываются. Лишь несколько бакинских сетевых ресурсов рискнули опубликовать у себя видеоматериал, запечатлевший передвижение отслеженных тепловизорами азербайджанских диверсантов. Владельцы всех этих сайтов позавчера были вызваны на допрос в Генеральную прокуратуру. Главному редактору новостного портала “Azerbaycan 24” Эльгюну Ибрагимову следователи по особо важным делам пригрозили возбуждением уголовного дела, причем по весьма любопытной статье – “распространение информации, являющейся государственной тайной”. Таким образом, служаки Генпрокуратуры, сами того не заметив, подтвердили факт того, что распространенный Эльгюном Ибрагимовым видеоматериал отражает подлинную ситуацию на фронте. Позавчера руководители нескольких провластных СМИ Азербайджана обратились к руководству страны с призывом жестче карать тех своих коллег, которые “льют воду на мельницу армян”. Это означает, что в соседней стране ожидается новое “закручивание гаек”. Инцидент на линии соприкосновения Ильхам Алиев вновь использовал для подавления инакомыслия и свободы слова.