Баку усиленно изыскивает симметричный ответ на армянские “Искандеры”

“Саудовская Аравия” Южного Кавказа иного алгоритма, кроме военного решения конфликта, в упор не видит

Недовольство Армении российскими поставками оружия Азербайджану принимает всё более выраженный характер. Ереван уже прямым текстом стал выговаривать Москве свои претензии по этому поводу. Былые намёки сменились жёсткими упреками. В этом можно убедиться, ознакомившись, например, с недавним интервью главы МИД Армении Эдварда Налбандяна агентству РИА Новости. Аргументация Еревана понятна. Милитаризация Азербайджана российским союзником в высоко конфликтогенном регионе — прямая дорога к эскалации ситуации. До т.н. «четырёхдневной войны» Москва приводила успокаивающие Ереван контраргументы – мол, «всё под контролем». Оказалось, это далеко не так.

“Армянский солдат понимает, что его пытаются уничтожить из российского оружия”

Приобретаемые Азербайджаном у России ударные системы были задействованы в дни апрельской эскалации. Да и как иначе, если арсеналы наступательных вооружений и военной техники азербайджанской армии на 85-90% состоят из советской/российской продукции.

Баку уже давно перешёл к приобретению у Москвы сугубо ударных наступательных систем, на что делает основную ставку до сих пор. И времени для доведения своего недовольства до Москвы у Армении было в избытке. Но делается это лишь с недавних пор, после апрельской войны (не считая некоторых былых заявлений армянского руководства). Так, в марте 2015 года президент Серж Саргсян сказал: «Проблема в том, что стоящий на границе (линия огня в Карабахе. — EADaily) армянский солдат понимает, что его пытаются уничтожить из российского оружия».

Так почему Ереван именно сейчас и в неприсущей ему манере стал выговаривать свои обиды? Прежде всего сказывается приближение годовщины апрельской эскалации. На 2 апреля к тому же выпадает дата голосования на весьма важных для правящей в Армении партии парламентских выборах. Почти синхронно с откровениями главы армянского внешнеполитического ведомства по оружейной теме президент Саргсян провёл оперативный сбор командного состава ВС республики. Одной из ключевых установок главнокомандующего стала необходимость поддержания баланса сил в зоне конфликта. Президент сказал генералитету: давайте обсудим наши планы «на предстоящие 2-3 месяца». Не дать противнику шанса на новую масштабную дестабилизацию с учётом вступления политических сил Армении в достаточно жёсткую предвыборную борьбу — основная мысль, которую провел президент. Подтекстом, причём с отчётливым месседжем Москве, проходит вопрос о целесообразности дальнейшего оснащения Азербайджана современным наступательным вооружением, когда ситуация - с подачи Баку - остаётся крайне хрупкой. Азербайджан фактически торпедирует достигнутые в прошлом году (на майской встрече в Вене и в ходе саммита трёх президентов 20 июня в Санкт-Петербурге) договорённости по деэскалации на карабахской передовой. Отсюда ещё один аргумент армянского руководства: военные поставки стороне, которая демонстрирует пренебрежение уже к самым начальным этапам политического урегулирования, убеждают её в «правильности» выбранного курса на эскалацию. Получается, Россия продолжает накачивать Азербайджан ударными системами, параллельно не предпринимая реальных усилий, дабы склонить Баку к выполнению договорённостей, достигнутых в том числе и при самом активном посредничестве Москвы. Одной рукой вооружаем, другой — придерживаем наиболее вероятного зачинщика масштабных боевых действий. Первое делается с завидной последовательностью, в то время как шаги по сдерживанию Азербайджана — большей частью по инерции, если не сказать, по остаточному принципу.

Формула власти, где ее ветви

сближены в любых смыслах...

В Баку вопрос с «престолонаследием» фактически решён. Выбранная семьёй Алиевых «формула власти», когда две высшие государственные должности максимально сближены в любых смыслах, одним из последствий обещает ужесточение военной риторики с Апшеронского полуострова. Ильхам Алиев сейчас будет больше настроен на достижение определённости на карабахском направлении, перед тем как делегировать полномочия своей супруге. А, как известно, на Кавказе не принято перекладывать принятие судьбоносных решений на женские плечи. Поэтому в сумме с относительно стабилизировавшимися ценами на нефть и подавлением остатков любой серьёзной оппозиции изнутри желание Алиева «определиться» с Карабахом может стать первостепенным. В нынешних условиях и в обозримой перспективе это может быть только новая война. «Саудовская Аравия» Южного Кавказа иного алгоритма «решения» конфликта в упор не видит.

Ещё одна причина нынешнего акцентирования Арменией оружейной темы имеет вполне конкретную подоплёку. Между Россией и Азербайджаном идут активные переговоры по новым военным контрактам, которые бы сняли с Баку тревогу после резонансной поставки Армении российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э». Как можно понять, пока эти переговоры не вышли на заключительные этапы, но сам факт проведения российско-азербайджанских межправительственных консультаций с подключением «флагманов» отечественного ОПК явно напрягает Армению. Недавний визит вице-премьера Дмитрия Рогозина в Баку настраивает армянскую сторону не на самые оптимистичные ожидания.

Симметричная поставка Азербайджану «Искандеров» в настоящее время выглядит абсолютно нереальной. Но «компенсация» азербайджанским партнёрам в виде повышения общей огневой мощи их вооружённых сил со стороны России вполне возможна. Баку сейчас усиленно изыскивает симметричный ответ на армянские «Искандеры» за периметром его военно-технического сотрудничества с Россией. Например, в Пакистане. Но и повышение огневой мощи азербайджанской армии, до 80% боевых частей которой сосредоточены на карабахском направлении и на непосредственной границе с Арменией, вновь может поставить Ереван в невыгодное положение. Придётся как-то реагировать, однако после «Искандеров» и с учётом хронического отсутствия в армянском бюджете свободных средств (даже при известном расчёте с союзником за поставляемое оружие по внутрироссийским ценам) совсем не понятно, как это делать.

Признаемся, во многом армянские аргументы по части контрпродуктивности для мира и стабильности на Южном Кавказе российских поставок Азербайджану не поддаются опровержению. На самом деле баланс сил в регионе с таким избыточно высоким уровнем милитаризации поддерживать сколь угодно долго возможно лишь теоретически. Практика же свидетельствует об обратном, особенно в принимающем затяжной характер военно-политическом противостоянии Армении и Азербайджана.

Полной солидарности не будет

Вместе с тем Еревану не следует ожидать от Москвы того, чтобы она была «большим католиком, чем Папа Римский». Странно, когда в армянской столице ждут от Москвы полной солидарности в том же деликатном оружейном вопросе, при этом не предпринимая никаких шагов, кроме постепенно исчерпывающего себя стремления к сохранению статус-кво. Армения не идёт на официальное признание независимости Нагорного Карабаха, не заявляет о намерении объединить две армянские республики в одну государственную целостность, соглашается с тем, что определение статуса края является предметом переговоров с Азербайджаном.

Возникает вопрос, почему для Москвы интересы «карабахской провинции» Армении должны преобладать над интересами российского ОПК? Винить Кремль в периодической коммерциализации отношений с Азербайджаном в ущерб военно-политическому союзу с Арменией, конечно, не возбраняется. Но надежды на то, что трудные, но необходимые шаги за Ереван сделает кто-то другой, чреваты новыми потерями и неиспользованными шансами. Россия вносит незаменимый вклад в обеспечение безопасности Армении по всему периметру её внешних границ. РФ выступает гарантом неприкосновенности территории союзника перед лицом любой угрозы извне. Карабах в очерченные армяно-российскими соглашениями границы не входит. Принцип «гарант моего гаранта — мой союзник» не действует, у Москвы перед Степанакертом никаких обязательств нет. Они могут возникнуть лишь в случае присоединения (или, если угодно, воссоединения) Арцаха к Армении. До тех пор, пока данный сценарий, который нам видится единственным способом обеспечить справедливое решение конфликта и долгосрочный мир в регионе, не запущен по инициативе Еревана, упрёки в сторону Москвы не будут срабатывать. Карабах остаётся для России ценным ресурсом, например, для «привязки» Азербайджана к себе. Между тем хорошо это или плохо, этично или неэтично, но непризнанный Арменией и не вставший на путь присоединения к ней Карабах будет и впредь для России непонятной «армянской провинцией», на которую претендует Азербайджан.

Вячеслав МИХАЙЛОВ,

EADaily