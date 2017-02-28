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В Номере // ПОЛИТИКА // Бакинская тактика “малых побед” рушится на глазах

Бакинская тактика “малых побед” рушится на глазах

Понеся потери в Арцахе, азербайджанцы выместили злобу на армянских коровах

В ночь на 25 февраля одновременно на двух направлениях линии фронта в Арцахе – юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) - противник, применив специальную технику для разминирования и спецсредства, предпринял попытку вторжения.

 

Провокация не удалась. Передовые подразделения Армии обороны, оснащенные приборами ночного видения, в обоих случаях своевременно засекли выдвижение диверсантов. В результате боевых столкновений противнику был нанесен существенный урон, его подразделения были отброшены.

Эти инциденты выходят за ряд ставшей привычной «фронтовой хроники». Дело в том, что, в отличие от многих аналогичных случаев, азербайджанское командование признало свои потери, объявив о пяти убитых. По всей видимости, иного выхода у них просто не было, ведь в числе погибших – не обычные солдаты-срочники, а, например, начальник разведки 181-й бригады майор Абдулаев, командир разведроты бригады, старший лейтенант Шахлар и еще трое спецназовцев рангом пониже. Но причина не только в этом. На Апшероне пользователи соцсетей активно обсуждают происшедшее, и есть комментарии, согласно которым азербайджанская сторона оставила в нейтральной зоне от 7 до 16 трупов, а в госпитали Баку и Гянджи привезли немало раненых. То есть замолчать происшедшее на сей раз просто невозможно, хотя государственные телеканалы сохраняют каменное молчание. Поэтому азербайджанское командование попыталось представить в роли атакующей стороны армянское силы, которые «начали наступление, стремясь улучшить свои позиции». Заодно они попытались «доказать», будто и армянская сторона понесла потери, но при этом использовали видеокадры грузино-российской войны 2008 года. Совершенно непонятно, как в условиях «наступления армян» тела погибших азербайджанцев остались на нейтральной полосе. Как говорится в этой связи в заявлении Армии обороны Арцаха, «ответить на этот вопрос предоставляем азербайджанским пропагандистам». А для полной убедительности арцахское военное ведомство обнародовало две видеозаписи, свидетельствующие о попытке диверсионного проникновения. В этих видеоматериалах четко видно, как противник применяет переносный заряд для разминирования, затем – как они отступают.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ были оперативно проинформированы о происходящем и выступили с очередным заявлением. В документе, в частности, говорится, что нынешнее нарушение режима перемирия носит «серьезный характер», что «стороны обвиняют друг друга», а «некоторые тела остаются на нейтральной территории». Миротворцы призвали стороны оставить тяжелую военную технику, которая была перемещена ближе к линии соприкосновения, на прежних позициях, и обеспечить эвакуацию тел погибших, как это было согласовано при посредничестве представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Отметим, что в армянском сегменте соцсетей это заявление вызвало бурю негодования своей привычной безадресностью. Люди резонно замечают, что стремление миротворцев избежать четких оценок провоцирует азербайджанскую сторону на новые и новые кровопролитные провокации. И действительно, вместо отвода тяжелой техники, по данным карабахской разведки, на восточном направлении фронта замечено скопление сил противника и передислокация военной техники.

И, наконец, еще одно сообщение, от которого не знаешь даже, плакать или смеяться. После ночного разгрома в Арцахе днем того же дня азербайджанцы открыли огонь в приграничье, обстреляв… пасущееся в окрестностях села Баганис коровье стадо. Две несчастные коровы, принадлежащие местным жителям Авакяну и Гузаняну, были ранены, сообщает Aravot.am. «Понесенные в Арцахе потери Азербайджан вымещает на коровах Баганиса», - прокомментировал этот инцидент пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян. Кроме того, в очередной раз была обстреляна межгосударственная трасса, ведущая в Грузию. А вообще, конечно, улыбаться тут неуместно. Раненые животные, вполне возможно, являются для сельчан важнейшим источником их скромных средств…

 

В свете всего этого надо напомнить, что в последнее время в Азербайджане активно обсуждают необходимость изменить военную тактику. Их эксперты предлагают перейти к «малым шагам», постепенно «отрывая» от Арцаха все новые и новые территории. Очень уж их вдохновили захваченные в прошлом апреле 8 квадратных километров. И они почему-то решили, что так и следует продолжать, чтобы в конечном итоге «освободить Карабах». Но это, скажем прямо, - большая глупость. Апрельские события послужили для нас весьма серьезным уроком, стали причиной многих перемен и в армии, и в области военного производства, и в кадровой политике. И, конечно же, уровень бдительности на передовой заметно повысился, техническое обустройство передовых рубежей ощутимо совершенствуется. Идея «малых побед» в новых условиях совершенно не работает, напротив, может стать причиной многих «малых поражений». Что и подтвердили последние события на фронте.

Армен ХАНБАБЯН
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