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В Номере // ПОЛИТИКА // Reuters, BBC, российские СМИ

Reuters, BBC, российские СМИ

Трамп назвал телеканал CNN и газету New York Times “посмешищем”

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей, об этом он написал в Twitter.

«СМИ ложных новостей намеренно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. New York Times допускает ошибки, она превратилась в посмешище. Точно так же, как и CNN. Печально!» – отметил американский президент. Напомним, Трамп и представители администрации президента США неоднократно обвиняли ряд СМИ в публикации «липовых новостей». Ранее Трамп называл CNN, New York Times, NBC, ABC и CBS «врагами народа».

 

***

Дональд Трамп отказался принять участие в традиционном благотворительном ужине с журналистами, запланированном на 29 апреля. На своей страничке в Твиттере президент США написал: “Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего, чудесного вам вечера!”

На предыдущем ужине с представителями прессы с участием Барака Обамы Дональд Трамп был среди гостей – обычно на мероприятия приглашаются многие знаменитости. Традиция проведения таких ужинов зародилась в 1920 году, через 6 лет после создания самой Ассоциации журналистов при Белом доме. Мероприятие направлено на сбор средств для грантов студентам – будущим работникам СМИ. Конфликт Дональда Трампа с американской прессой обострился в минувшую пятницу, когда журналистов нескольких ведущих изданий не пропустили на брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Ассоциация корреспондентов при Белом доме выразила этому “решительный протест”. Ранее Трамп неоднократно обвинял ряд СМИ в “сокрытии информации о его успехах” и “распространении лживых новостей”.

 


Американские ведьмы решили объединиться против Трампа

Экзорцисты, ведьмы, оккультисты и представители «других магических групп» решили объединиться в борьбе с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал WND.

Регулярные ритуалы, направленные на то, чтобы «связать Трампа и всех, кто ему помогает», рекомендуется проводить в полночь каждый месяц на убывающую луну. Первый обряд был проведен уже в ночь на 25 февраля. Церемонии будут осуществляться до тех пор, пока Трампа не отстранят от должности президента. Колдуны даже создали страницу в Facebook, посвященную ритуалам против американского лидера. В постах, в частности, описываются вариации обрядов, которые предлагается проводить.

 


Aктивисты хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News, сторонники Обамы развесили по Парижу постеры с надписью “Obama17” и призывом подписать размещенную в интернете петицию, которая убедила бы экс-президента США принять участие в выборах. Цель активистов – собрать миллион подписей.

На сайте подчеркивается, что Обама может стать своего рода противоядием от растущей в стране популярности правых партий. Как отмечает ABC News, существует препятствие, которое помешает Обаме принять участие в президентской гонке: “Президент Франции должен быть французом. А Обама не француз”. Представитель группы активистов рассказал изданию, что идея выступить за выдвижение Обамы пришла им в голову за два месяца до окончания президентского срока бывшего американского лидера. “Мы мечтали о возможности голосовать за того, кем мы искренне восхищаемся, - сказал он. – Мы подумали, возможно это или нет, француз он или нет, мы должны попробовать, должны дать французам надежду”. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Согласно всем опросам, лидерами гонки на сегодняшний день остаются глава партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен, лидер движения “На марше”, бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и кандидат от партии “Республиканцы” Франсуа Фийон.

 


Мэр Парижа ответила Трампу фотографией с Микки Маусом

Парижский градоначальник Анна Идальго опубликовала в Twitter фотографию с Микки Маусом и Минни Маус в качестве ответа на выпад Дональда Трампа в адрес столицы Франции.

Ранее президент США заявил, что «Париж — больше не Париж», сославшись на своего друга Джима, который перестал туда ездить. «Дональду Трампу и его другу Джиму, на Эйфелевой башне мы отмечаем динамизм и дух открытости с Микки и Минни Маусами», — написала Идальго под фото. Во французской версии твита мэр упомянула «привлекательность» Парижа, которую тот потерял, по мнению друга американского президента. В другой записи Идальго сообщила, что в первом полугодии 2017 года объем бронирования от американских туристов увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

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