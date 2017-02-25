Армения - Грузия: Визит премьер-министра знаменует новую веху в отношениях

Завершился двухдневный официальный визит в Грузию правительственной делегации во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном.

Встреча Карена Карапетяна с главой грузинского правительства Георгием Квирикашвили прошла как встреча двух друзей. «Встреча ознаменовала собой новую веху в отношениях стран, которых связывают многовековые добрососедские традиции и устойчивые связи между двумя народами», заявил Георгий Квирикашвили. «Хочу сердечно поприветствовать нашего гостя и моего друга. Рад, что мы имели возможность обсудить целый ряд интересных вопросов о перспективах развития отношений наших стран. Мы думаем, что мы сможем внести значительный вклад в последующее углубление добрососедских отношений между Грузией и Арменией. Мы готовы продолжать регулярные встречи на высоком уровне и содействовать тесному сотрудничеству отраслевых ведомств двух стран», – заявил грузинский премьер. По словам Квирикашвили, нынешний год исключителен в плане двусторонних отношений, так как в этом году отмечается 25-летие грузино-армянских дипломатических отношений.

В свою очередь Карен Карапетян отметил, что двусторонние отношения продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия, и это является залогом их дальнейшего углубления и укрепления. К тому же эти отношения вступают в новый этап.

Собеседники с удовлетворением отметили уровень сотрудничества в сфере энергетики и подчеркнули важное значение дальнейшего развития взаимодействия в области коммуникаций. Стороны обсудили также другие вопросы сотрудничества, в том числе относящиеся к повышению товарооборота, сохранения богатого культурного наследия. В присутствии премьеров было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

На совместном с Георгием Квирикашвили брифинге Карен Карапетян с удовлетворением отметил, что стороны договорились придать новый импульс сотрудничеству по всем направлениям. Были обсуждены все вопросы, интересующие как Ереван, так и Тбилиси.

«Мы заинтересованы в том, чтобы граждане Грузии рассматривали Армению как страну, где можно делать инвестиции и посещать в качестве туристов, и мы сделаем все для этого», – заявил, в частности, Карен Карапетян.

Состоялась также встреча премьер-министра с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. В ходе переговоров Карен Карапетян сообщил, что Армения готова предоставить бизнесменам из Грузии платформу для повышения уровня доступа к иным рынкам. Он отметил, что имеются серьезные перспективы эффективного использования имеющегося потенциала, в особенности в рамках программ регионального значения и в туристической сфере. Карен Карапетян подчеркнул важное значение высокого уровня армяно-грузинских политических отношений, интенсивность контактов на всех уровнях и выразил надежду на то, что нынешние переговоры придадут стимул и новое качество дальнейшему развитию взаимосвязей. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также высоко оценил результаты встреч, которые имели премьер и члены армянской делегации в Тбилиси. Маргвелашвили отметил активное участие армянской общины в экономической и культурной жизни Грузии.

Карена Карапетяна принял Католикос Всея Грузии Илия Второй. Приветствуя армянского гостя, духовный пастырь сказал, что наши народы имеют вековые братские и дружественные отношения, а сотрудничество двух церквей строится на основе теплых и добрососедских отношений. «Правительства двух стран должны делать все возможное для развития сотрудничества и обеспечения дружбы народов. Мы рады, что сегодня армянская культура процветает, одновременно, мы не должны удовлетворяться прошлым, всем тем, что мы сделали прежде, а должны думать о том, что сделать, чтобы обеспечить благоденствие наших народов», - отметил предстоятель грузинской церкви.

Карен Карапетян поблагодарил Илию Второго за прием и передал ему слова уважения и теплые приветствия президента Сержа Саргсяна и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. Глава правительства выразил признательность за внимание, проявляемое властями и Церковью Грузии к армянской общине и армянским культурным ценностям.