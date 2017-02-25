Выборы-2017

“Слухи о влиянии взяток на выборы сильно преувеличены”

Пока ЦИК рассматривает и утверждает списки баллотирующихся в парламент политических сил, последние занялись предвыборными приготовлениями и взаимными обвинениями в раздаче предвыборных взяток.

“Возможность фальсификаций на избирательных участках во время голосования на предстоящих парламентских выборах мала благодаря видеокамерам и публикации подписанных списков избирателей, вместо этого, как утверждает зампредседателя партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян, власти стали разрабатывать другие механизмы для контроля за ситуацией, главный из которых раздача предвыборных взяток. «Причем, поскольку нужен гарантированный результат, мы сейчас видим, что размер этой избирательной взятки повысился. То есть это уже стало предметом всеобщих открытых разговоров. Рекорд зафиксирован в Канакер-Зейтуне, где, как я слышал, Миграном Погосяном обещаны взятки в размере 100 долларов», - отметил оппозиционный депутат.

По словам зампредседателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна, занимающего вторую строчку в списке блока «Оганян – Раффи - Осканян», сигналов о конкретных случаях раздачи избирательных взяток они пока не получали, но знают, какие звучат обещания касательно размера взяток. «Колеблется от 20 тысяч до 50 тысяч драмов. Конкретно в Арабкире - 20-50 тысяч, в зависимости от кандидата. 50 тысяч - кандидат от Республиканской партии, естественно», - заявил он.

В качестве главного способа борьбы со взятками оппозиционные депутаты советуют избирателям взять деньги, но при этом голосовать по совести. Между тем баллотирующийся по списку партии «Свободные демократы» Степан Сафарян уверен, что призыв брать взятку и голосовать за другого вряд ли изменит ситуацию: «Потому что здесь дело не в том, что ты каким-то образом спасаешь голос гражданина, подсказываешь ему какие-то способы. Проблема в том, что мы фактически призываем к тому, чтобы избиратели в еще большем масштабе вовлекались в этот процесс, где уже не остается места политической борьбе, не остается места программам».

Депутат НС от РПА Лерник Алексанян не отрицает, что в селах перед выборами раздают муку и рис, но это, по его мнению, не взятка, а благотворительность.

«Если человек дает другому что-то в качестве благотворительности, привлекать его к уголовной ответственности очень трудно. Человек помогает другому человеку, иди и докажи в правовом поле, что это взятка. И это делают не только наши кандидаты. Не будем говорить, что это республиканцы, это все те кандидаты, которые баллотируются по рейтинговой системе… В списках всех партий есть люди, которые в какой-то мере помогали и помогают населению… Будь то перед выборами, после выборов, разве до этого они не помогали?» - задается вопросом депутат.

По мнению социолога Агарона Адибекяна, возможное воздействие избирательных взяток на исход предстоящих выборов преувеличено. «Невозможно подкупить около 1 200 000 избирателей. Не зацикливайтесь на этом. Половина избирателей провластные и участвуют в выборах с целью выбрать действующую власть, и вовсе не потому, что их заставляют и они являются сотрудниками госучреждений», – сказал социолог. По его словам, любые перемены для данного слоя избирателей являются опасными. «Они уже привыкли и не хотят никаких изменений. И они, как правило, более активны на выборах, нежели те, кто потерял надежду», – добавил Адибекян.

“По данным нашего социологического опроса, только 1.3% избирателей могут отдать свои голоса какой-либо партии за взятку. Это число практически ничего не решает. Но есть 11.2% избирателей, у которых есть социальные проблемы. И они готовы отдать свои голоса тем, кто решит эти проблемы” – сказал Адибекян. Эти данные, по его словам, говорят о том, что только 12.5% голосов избирателей можно получить не политическими методами: остальные 87.5% избирателей пойдут голосовать со своими предпочтениями, позицией и выбором.

Социолог считает, что на данный момент личность и авторитет членов партии имеют для избирателей большее значение, чем подкупы и взятки. “Именно авторитет – то качество, которое может подействовать на избирателей. Им нужен стабильный политик, которому они доверяют. У половины избирателей есть работа, бизнес, и они уже привыкли к режиму работы. Им не нужны перемены” – повторил он.

В опросе, по его словам, приняли участие 3 тысячи человек из всех областей Армении. По итогам опроса, 36% избирателей не заинтересованы в парламентских выборах, 43% уже приняли решение, за кого будут голосовать, а 24% респондентов еще не определились.

Министр обороны: Голосование военнослужащих направляться не будет

«Армия никогда не направлялась кем-то и не будет направляться во время голосования на выборах», - сказал министр обороны Виген Саркисян, отвечая на вопрос радио “Азатутюн”, может ли армия оставаться аполитичной в период выборов.

«В армии не будет деятельности политической партий, как не было ее на предыдущих выборах. А если военнослужащие решат, что министр обороны хорошо выполняет свою работу, и захотят проголосовать за партию, избирательный список которой возглавляю я, это их гражданское право и выбор», - сказал министр обороны.

Виген Саркисян также заверил, что его участие в предвыборной кампании РПА не помешает руководству Вооруженными силами. «Мой рабочий день начинается в 6:30 и заканчивается в 23:30. И я считаю, что за этот промежуток я смогу уделить время не только выполнению своих рабочих обязанностей, но и той работе, которую я как первый номер списка партии буду обязан выполнять в ходе агитационной кампании», - отметил он.

Комментируя тот факт, что Глава Минобороны В.Саркисян возглавляет пропорциональный список правящей партии, политолог Александр Маркаров сказал: «Понятно, что оборонная политика не может пострадать из-за работ в рамках агитационной кампании. Очевидно, что в данном случае приоритеты будут четко разделены, и не забывайте, что официальная агиткампания не осуществляется в рабочее время».

По словам политолога, министр обороны Виген Саркисян обладает положительным имиджем как внутри страны, так и за ее пределами. «Республиканская партия Армении, помимо своих внутренних ресурсов, также будет использовать положительный имидж, которым обладает не только Виген Саркисян, но и те, кто включен в пропорциональный список политической силы», – отметил он.

Напомним, что на днях на встрече с руководящим составом Вооруженных сил президент страны Серж Саргсян заявил: «Да, министр обороны Виген Саркисян возглавил избирательный список Республиканской партии Армении. Однако не будет никакого пересечения предвыборной пропаганды и осуществления им должностных полномочий. Межпартийных обсуждений в армии не будет, и мы тоже их не будем вводить. Более того, предупреждаю всех вас, что подобные попытки просто будут наказываться».

Посол ЕС: Мы оказали Армении беспрецедентную поддержку в организации выборов

С точки зрения содействия, полученного от Евросоюза для проведения прозрачных выборов, Армения находится в привилегированном положении. Ни одна соседняя с ЕС страна подобной материальной и политической помощи не удостаивалась. Об этом заявил на встрече с журналистами руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Мы действительно ожидаем проведения в Армении хороших выборов. Европейский союз сделал многое для того, чтобы помочь правительству, избирательной комиссии и гражданскому обществу стремиться к более высоким стандартам, и мы сделали это беспрецедентным образом. Ни в одну другую соседнюю с Европой страну Евросоюз не вложил столько средств и политического содействия, чтобы помочь организовать хорошие выборы. Таким образом, Армения в каком-то смысле находится в привилегированном положении», - пояснил посол.

По словам главы делегации ЕС в Армении, на организацию выборов Евросоюз выделил 7 млн евро, из которых 4 млн – на внедрение системы электронной регистрации. Еще 2 млн были выделены на установку видеокамер и обеспечение прямой видеотрансляции на 95% избирательных участков. Около 1 млн евро ЕС в сотрудничестве с Германией и Великобританией предоставил на поддержку наблюдательской миссии и других избирательных функций.

Глава делегации ЕС заверил, что они не оказали бы подобной поддержки, если бы не были уверены, что на этот раз будут проведены более качественные выборы, чем те, что были в прошлом. Но самое важное – политическое восприятие: это то, насколько население верит, что результаты выборов отражают политические предпочтения людей. Граждане Армении должны иметь больше уверенности и доверия в отношении выборов. После выборов мы ожидаем позитивные сценарии», - отметил Свитальский.

Отметим, что Петр Свитальский участвовал вчера в пресс-конференции инициативы «Гражданин наблюдатель», созданной преимущественно при финансовом содействии Евросоюза. Как заверяют представители инициативы, предстоящие парламентские выборы по числу наблюдателей станут беспрецедентными, и, возможно, удастся проконтролировать процесс выборов на всех 2000 избирательных участках Армении.

На выборах будут применяться штрафы за плохое обслуживание видеокамер на участках

Будут утверждены штрафы за плохое обслуживание видеокамер на избирательных участках. Об этом говорится в проекте изменений в Кодексе об административных нарушениях, который был одобрен вчера на заседании государственно-правовой комиссии НС.

Как заявил замминистра юстиции Артур Ованнисян, штрафы будут предусмотрены за невыполнение или неудовлетворительное выполнение обязанностей персоналом по обслуживанию камер наблюдения на избирательных участках. Учитывая, что подобные дела могут быть связаны с обжалованием выборов, на их рассмотрение отводится не более месяца. Напомним, на парламентских выборах будут действовать камеры наблюдения на избирательных участках с онлайн-трансляцией.