Алиев решил посадить в тюрьму депутатов Европарламента

Предпринимаемые Азербайджаном попытки криминализировать посещение Карабаха ни к чему хорошему для него не приведут

Ильхам Алиев оказался последовательным в своем стремлении насолить друзьям Карабаха, поддержавшим право народа НКР на самоопределение. Позавчера стало известно, что генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении троих депутатов Европарламента, которые в качестве наблюдателей следили за ходом недавнего референдума по внесению поправок в Конституцию НКР.

В Баку утверждают, якобы киприот Френк Энгель, чех Яромир Штетина и люксембуржец Элени Теохарус объявлены в международный розыск в связи с “неоднократным незаконным посещением оккупированных территорий Азербайджана”. Этот шаг алиевской администрации может иметь неожиданные последствия.

Главный абсурд в том, что бакинский суд поспешил вынести решение об аресте депутатов, несмотря на то, что они, как известно, пользуются неприкосновенностью. Уместен вопрос – как суд будет привлекать Штетину, Теохарус и Энгеля к ответственности, если они находятся вне пределов досягаемости азербайджанских правоохранителей? Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов заявил, что посетившие Карабах парламентарии “по линии Интерпола объявлены в международный розыск”. Эти сведения оказались ложью. Глава пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян подтвердил, что в списке разыскиваемых Интерполом лиц имена упомянутых людей не значатся. Вероятность того, что Интерпол действительно согласится открыть на депутатов красные розыскные карточки, почти нулевая. Эта структура обычно не позволяет втягивать себя в политические процессы, тем более столь сомнительные. Не случайно Азербайджан не решился обратиться к Интерполу для объявления в розыск Александра Лапшина. А может быть, обратился, но получил отказ. В свое время полным провалом увенчалась затея алиевской администрации, связанная с объявлением в розыск армянского писателя Зория Балаяна, якобы причастного к взрывам в бакинском метро. Генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобл на запрос азербайджанской прокуратуры тогда ответил, что “розыск не может быть объявлен в связи с тем, что дело имеет преобладающий политический характер”. Третья статья Устава Интерпола гласит, что “организации строго воспрещается предпринимать какие-либо действия, имеющие политический, военный, религиозный или расовый характер”. На этом основании заявка Азербайджана относительно ареста депутатов Европарламента, скорее всего, будет отвергнута. Впрочем, это не означает, что официальный Баку не будет поднимать вопрос экстрадиции на уровне двусторонних отношений с конкретными странами. Ясно, что правителю ни одного цивилизованного государства и в голову не придет всерьез рассматривать такого рода просьбы Азербайджана. Но в мире еще есть страны, подобные Белоруссии. К счастью, их не так много. Думаю, господа Штетина, Теохарус и Энгель мало что потеряют, если воздержатся от поездок в такие страны, как Турция, Пакистан и Саудовская Аравия. Чешский парламентарий Яромир Штетина уже заявил, что на всякий случай вычеркнул Минск из списка европейских столиц, которые стоит посетить. И правильно сделал. Таким образом, шансов привлечь европарламентариев к суду у Алиева практически нет. Тогда зачем же он заварил всю эту кашу?..

Прежде всего стоит понять, почему из громадного списка лиц, посещавших Карабах без санкции из Баку, были выбраны именно эти трое парламентариев. Ведь прежде в Степанакерте с визитами бывали и другие депутаты Европарламента. Гостили в Арцахе также члены национальных парламентов, высокопоставленные дипломаты и даже министры мировых сверхдержав. Но уголовное дело возбуждено только в отношении Штетины, Теохарус и Энгеля. В МИД Азербаджана пояснили, что причина в том, что они “незаконно посещали оккупированные территории неоднократно”. Но есть немало других “нарушителей государственной границы Азербайджана”, которые тоже делали это больше, чем один раз. К примеру, великая певица Монсеррат Кабалье. На самом деле бакинские идеологи просто выбрали из списка участников миссии по наблюдению за недавним референдумом наиболее влиятельных и последовательных друзей молодого арцахского государства. Но надежды на то, что Яромира Штетину, Элени Теохарус и Френка Энгеля такими действиями возможно запугать, не оправдались. Двое из них уже заявили, что намерены вскоре вновь посетить НКР. Претензии азербайджанской стороны совершенно безумны. Депутаты не нарушали никаких законов. Они лишь посетили территорию, международный статус которой все еще остается неопределенным. Никто, кроме бакинских правителей, криминала в этом не видит. В цивилизованном мире подобного рода претензии выглядят абсурдом. В Баку утверждают, что визит в Карабах считают допустимым, но только не с территории Армении. В связи с этим бывший председатель парламента Словакии Франтишек Миклошко, которому в свое время были предъявлены претензии в связи с поездкой в Арцах, обратился к Эльмару Мамедъярову с предложением пояснить – готовы ли азербайджанские власти предложить ему альтернативный способ посещения Нагорного Карабаха, минуя Армению? Ведь если Баку не предлагает альтернативы, то не может ограничивать право иностранцев на посещение Карабаха тем единственным путем, который всем известен. Международные конвенции о праве на передвижение еще никто не отменял. Следует заметить, что тактика, взятая на вооружение Азербайджаном, в других конфликтных зонах себя не оправдала. Посещение непризнанных государств и спорных территорий почти нигде не считается криминалом.

Греки, к примеру, не признают суверенитет Турецкой Республики Северного Кипра, но при этом не грозятся депортировать иностранцев, отдыхавших прежде на курортах оккупированной турками части острова. В Сербии не признают суверенитет Косово. Но гостивших в Приштине иностранцев в Белграде принимают гостеприимно. В Молдове вполне нормально относятся к гостям, успевшим до этого побывать в Приднестровье. Людей, бывавших в Крыму, в Украине не арестовывают. Сам я не раз бывал в Иерусалиме, но власти Палестины претензий в связи с этим мне не предъявляли. Посещал Голанские высоты, но в Ливане после этого вопросов ко мне ни у кого не возникало. И даже в Грузии, где до недавних пор иностранцев, посещавших Сухуми или Цхинвали, сажали на скамью подсудимых, четыре года назад решили отказаться от этой глупой затеи, заметно смягчив санкции за несогласованное с миграционными властями пересечение северных границ Абхазии и Южной Осетии. Грузинские лидеры проявили прагматизм, осознав, что криминализация свободного перемещения не только осуждается мировым сообществом, но и не приносит абсолютно никаких результатов. В Баку это тоже не могут не замечать. Но упрямо продолжают угрожать и запугивать. В НКР после провозглашения независимости побывали тысячи иностранцев. В основном это туристы. Звучащие в их адрес со стороны бакинских правителей угрозы мало кого впечатляют. Гостей в Арцахе меньше не станет. Скорее, наоборот. Ведь Алиев невольно рекламирует Арцах. Любой, кто пожелает посетить НКР, может быть уверен в том, что никаких негативных последствий это иметь не будет. Ведь у миграционных властей и спецслужб соседней страны нет источников сведений о том, кто и когда посещает Карабах. Между НКР и Азербайджанской Республикой нет межгосударственного соглашения об обмене подобного рода информацией. Сведения в Баку обычно черпают из армянской прессы. Но ереванские газеты и информационные сайты сообщают лишь о визитах публичных личностей, и то не всегда. Стало быть, в случае с простым туристом остается лишь один способ – проверка паспорта на предмет наличия в нем карабахского штампа. Но и это не проблема. По желанию гостя штамп может быть поставлен не в самом паспорте, а в специальном вкладыше. А граждане России со вчерашнего дня могут посещать Карабах, даже не имея загранпаспорта. Добро пожаловать.

Зря азербайджанская пропаганда пугает клиентов зарубежных туристических компаний, устраивающих поездки по достопримечательностям Арцаха. Растущий с каждым годом поток иностранных туристов в Карабах от этого не оскудеет. А экстрадиция Александра Лаппшина и возбуждение уголовных дел в отношении депутатов Европаламента лишь обострят интерес иностранцев к древнему Арцаху.