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В Номере // ПОЛИТИКА // Денис Дворников: “ Многие армянские СМИ, которые бы с готовностью сотрудничали с Россией, по сути игнорируются”...

Денис Дворников: “ Многие армянские СМИ, которые бы с готовностью сотрудничали с Россией, по сути игнорируются”...

Система гуманитарного сотрудничества России и Армении должна быть переформатирована, считает публицист, член Российской ассоциации международного права Денис Дворников.

“Во-первых, нужно отходить от проведения мероприятий “для галочки”, многочисленных конференций, которые не несут ни информационного, ни дипломатического содержания”, - сказал эксперт, особо указав на то, что “нужно выстроить полноценное информационное взаимодействие”.

“Отдельная тема – работа с армянскими журналистами и изданиями, которая сегодня практически не осуществляется. Многие армянские СМИ, которые бы с готовностью сотрудничали с Россией, по сути игнорируются. Я не представляю подобного подхода со стороны США, например”,- сказал Дворников. По его словам, пока что гуманитарное сотрудничество сводится к пустой трате ресурсов. “Я знаю, что такой подход раздражает экспертное сообщество, снижает доверие к России как к стратегическому союзнику, - сказал публицист. - Налицо неумение предложить актуальную и содержательную повестку. И, наконец, гуманитарная политика должна активно вовлекать регионы. И Армении, и России. Она должна быть направлена на разные целевые группы. Включать полный спектр жанров, видов искусства, научно-образовательных направлений”. Он отметил, что особое внимание должно уделяться русской культуре, которая близка и понятна армянам.

“Я не имею в виду матрешки, балалайки и кокошник. Нужна большая работа по изучению собственных культурных ресурсов, приглашение в проекты настоящих увлеченных энтузиастов. Главное, чтобы это увлекало жителей Армении, вызывало живой интерес”, - сказал российский публицист.

К сожалению, по его словам, сегодня проявление так называемой “мягкой силы” со стороны большинства российских организаций вызывает лишь разочарование. Вместе с тем Дворников считает, что армянская молодежь практически исключена из российской культурной повестки. “И это плохо и для России, и для Армении. Мы все становимся беднее, лишаемся почвы для полноценного и интересного диалога. Если коротко, то знакомя жителей других стран с русской культурой, нужно любить. Нужно любить и свою культуру, и людей, которым ты стремишься донести самые лучшие достижения своей страны, и свою работу”, - отметил пубицист.

 

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