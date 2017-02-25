“Наирит”: новые миллионы на безопасность

Очередные «миллионы» намерено выделить правительство с целью обеспечения безопасности на экс-химгиганте «Наирит».

Власти выделят ещё 76 млн драмов или порядка $156 тыс. Глава МЧС Давид Тоноян пояснил - средства необходимы для хранения химреактивов и исключения их контакта с окружающей средой.

От «НВ».

Несомненно, принимаемые меры необходимы – ведь о последствиях возможной экологической катастрофы не хочется даже говорить. Однако не слишком ли дорого обходится государству соблюдение всех норм на простаивающем вот уже седьмой год предприятии? Поиски инвестора не увенчались успехом. Но удастся ли его отыскать в будущем при нынешних рыночных ценах на каучук и себестоимости, имеющей место при технологии производства нашего предприятия? Если нет – быть может, стоит вовсе законсервировать завод, изъяв вышеуказанные химреактивы, нежели регулярно истощать госказну в надежде, что быть может когда-нибудь инвестор да отыщется?!

Прибрежным дорогам паводки не угроза

В преддверии весеннего паводка в Армении укрепят дороги по берегам Аракса у границы с Турцией и Ираном - таково постановление кабмина.

Глава Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян сказал, что работы необходимы, чтобы аварийные участки дорог не подмыло с таянием снегов. Кроме того, во избежание весенних наводнений планируется также расчистить склоны у Капсского водохранилища в Ширакской области, а также селевой коллектор у города Артик. Работы нужны и затраты на них оправданны. Одно непонятно: не проще ли отремонтировать аварийные участки дорог, нежели тратить средства на их укрепление?

Кабмин пошел навстречу новым инвестпроектам

Правительство поможет реализации восьми новых инвестиционных программ на 350 рабочих мест.

Согласно постановлению кабмина, три компании получат отсрочку от импортной пошлины, четыре - от НДС на границе, и ещё одна компания станет резидентом свободной экономической зоны «Альянс» и будет освобождена от основных налогов.

Общий объём инвестиций по этим программам - порядка 7 млрд драмов. Проекты касаются производства солнечных панелей, информационных технологий, виноделия, табаководства, пчеловодства, фармацевтики. Производства откроются в Ереване, а также в Ширакской, Арагацотнской и Сюникской областях.