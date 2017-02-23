Готовится встреча Владимира Путина с Сержем Саргсяном

Сергей Лавров вручил Эдварду Налбандяну российский Орден Дружбы

Президент Серж Саргсян посетит Москву и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Ереваном.

«Готовим очередную встречу президентов России и Армении», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. А до начала переговоров министры открыли в Доме приемов МИД РФ выставку архивных документов, посвященную 25-летию дипломатических отношений между странами. «За эти годы мы теснейшим образом развивали наши отношения союзничества и стратегического партнёрства в двустороннем плане в ООН, в ОДКБ, Евразийском экономическом союзе, ОБСЕ, других международных организациях», — сказал Лавров на церемонии открытия выставки. Эдвард Налбандян в свою очередь подчеркнул, что «и в мирное время, и в годы тяжелых испытаний мы были вместе». По его словам, и сегодня двустороннее сотрудничество Еревана и Москвы является моделью для подражания, возможно, самой успешной моделью на постсоветском пространстве.

Сергей Лавров в этом контексте сообщил, что открывшаяся экспозиция станет первой в череде мероприятий, посвященных дипломатическому юбилею. «Мы согласовали дополнительные шаги, которые призваны достойно отметить эту дату», — сообщил Лавров. В частности, он отметил, что Эдвард Налбандян пригласил его посетить Армению. Приглашение российской стороной было принято, визит Лаврова состоится, когда стороны согласуют повестку дня и программу этого визита. Отметим, что перед открытием выставки Лавров и Налбандян возложили цветы к портрету скоропостижно скончавшегося в Нью-Йорке постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

По словам Лаврова, его переговоры с Налбандяном получились «конструктивными, насыщенными и подробными». Стороны обсудили практически весь спектр двусторонних отношений, рассмотрели ход выполнения договоренностей о координации действий в международных организациях. Сергей Лавров специально отметил, что дополнительный импульс сотрудничеству в торгово-экономической сфере придал недавний визит в Москву армянского премьер-министра Карена Карапетяна. И, несмотря на сложности в мировой экономике, объем товарооборота остается достаточно высоким – более 1 млрд долл. в прошлом году. «У нас насыщенные гуманитарные связи. В прошлом году прошли масштабные Дни России в Армении, Неделя российского кино, Дни Москвы и Санкт-Петербурга, Дни русского слова. В октябре прошлого года в Ереване состоялся второй молодежный форум Россия - Армения «Общий взгляд в будущее».

Убеждены, что контакты между людьми будут и далее способствовать развитию наших отношений. Хотел бы выразить удовлетворение тем, что с завтрашнего дня вступают в силу изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, в соответствии с которыми граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам», - с удовлетворением констатировал глава российского МИД, подчеркнув, что Москва рассматривает Ереван в качестве одного из ключевых партнеров на пространстве СНГ, активного участника всех интеграционных процессов.

Состоялся и обмен мнениями о ситуации в Закавказье, включая состояние дел в карабахском урегулировании. Как сказал в этой связи Сергей Лавров, Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки этого конфликта в полном соответствии с теми документами, которые за последние годы подписывались с участием президентов Армении, Азербайджана и руководителей трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и Франции. На слова журналиста о том, что переговоры застопорились по вине Баку, который предпочитает винить в этом переговорщиков, обвиняет МГ ОБСЕ в бездействии, Сергей Лавров прямо ответил, что, по его мнению, «альтернативы нынешнему формату работы с сопредседателями Минской группы ОБСЕ не существует. В пользу этого неоднократно высказывались и руководители Азербайджана и Армении в тех документах, под которыми стоят их подписи, либо которые они совместно принимали. За сохранение лидирующей роли «тройки» сопредседателей не раз выступали и все члены ОБСЕ». И сопредседатели отнюдь не бездействуют, напротив. Своими усилиями, заявлениями поддерживают ускорение и активизацию переговорного процесса. В последнем таком документе, который был принят «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, очень четко подчеркнута недопустимость применения силы, воинственной риторики для урегулирования тех или иных ситуаций, включая карабахское урегулирование. «Мы продолжим вместе с нашими французскими и американскими партнерами активно продвигать шаги, позволяющие создать оптимальные условия для проведения конструктивных переговоров, которые разрядили бы не самую лучшую эмоциональную атмосферу, царящую вокруг карабахского процесса, и рассматривать за столом переговоров конкретно те предложения об урегулировании, которые продвигала, как вы знаете, российская сторона и которые активно поддерживаются американским и французским сопредседательством».

Отметим, что нынешняя поездка в Москву для Эдварда Налбандяна отнюдь не может считаться обычной. И не только потому, что обсуждались важнейшие проблемы двустороннего взаимодействия и региональной безопасности. В ходе встречи Лавров вручил армянскому коллеге высокую российскую государственную награду - Орден Дружбы, которым глава армянской дипломатии награжден за «большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией».