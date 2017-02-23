курьер
Солдатам вместо курева выдадут деньги


Между тем сигареты производства “Гранд Холдинг” все больше покоряют международный рынок

 
Кочарян и Ованнисян в Штатах, но к выборам прибудут

 
Герой панамского скандала “ловит” избирателей на смартфон?

 
Левон Йолян может занять пост главы Контрольной палаты?

 
Сядет за тещины украшения

 
А за ребенка заплатишь!

 
“Старый Ереван”: лед трогается

 
А в рублях из России посылают столько же, сколько в 2014-м

 
“Отчаявшийся” индус оказался обыкновенным мошенником,


или Как “понаехавшим” удается облапошить местных

 
Гарик Мартиросян & Co. возвращаются в “Прожекторперисхилтон”

 
регион
Терпение Тегерана в отношении турецких выпадов иссякает

 
Затулин: “Почему бы гражданам стран ЕАЭС не дать и общее гражданство”?

 
Около трети грузинских парламентариев – миллионеры

Депутаты от правящей партии следуют примеру своего вождя?

 
Энергокоридор Россия - Грузия - Армения - Иран “обоснуют” до конца года

 
Генштаб Турции разрешил женщинам-военнослужащим носить хиджаб

 
Грузинка ограбила и убила жену турецкого экс-мэра

 
Коренные народы Азербайджана - против кланового режима

Талышский активист был поражен возможностью легко зайти к Защитнику прав человека в Ереване

 
Россия - США: с перезагрузкой придется обождать

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 2138 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Готовится встреча Владимира Путина с Сержем Саргсяном

Готовится встреча Владимира Путина с Сержем Саргсяном

Сергей Лавров вручил Эдварду Налбандяну российский Орден Дружбы

Президент Серж Саргсян посетит Москву и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Ереваном.

«Готовим очередную встречу президентов России и Армении», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. А до начала переговоров министры открыли в Доме приемов МИД РФ выставку архивных документов, посвященную 25-летию дипломатических отношений между странами. «За эти годы мы теснейшим образом развивали наши отношения союзничества и стратегического партнёрства в двустороннем плане в ООН, в ОДКБ, Евразийском экономическом союзе, ОБСЕ, других международных организациях», — сказал Лавров на церемонии открытия выставки. Эдвард Налбандян в свою очередь подчеркнул, что «и в мирное время, и в годы тяжелых испытаний мы были вместе». По его словам, и сегодня двустороннее сотрудничество Еревана и Москвы является моделью для подражания, возможно, самой успешной моделью на постсоветском пространстве.

Сергей Лавров в этом контексте сообщил, что открывшаяся экспозиция станет первой в череде мероприятий, посвященных дипломатическому юбилею. «Мы согласовали дополнительные шаги, которые призваны достойно отметить эту дату», — сообщил Лавров. В частности, он отметил, что Эдвард Налбандян пригласил его посетить Армению. Приглашение российской стороной было принято, визит Лаврова состоится, когда стороны согласуют повестку дня и программу этого визита. Отметим, что перед открытием выставки Лавров и Налбандян возложили цветы к портрету скоропостижно скончавшегося в Нью-Йорке постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

По словам Лаврова, его переговоры с Налбандяном получились «конструктивными, насыщенными и подробными». Стороны обсудили практически весь спектр двусторонних отношений, рассмотрели ход выполнения договоренностей о координации действий в международных организациях. Сергей Лавров специально отметил, что дополнительный импульс сотрудничеству в торгово-экономической сфере придал недавний визит в Москву армянского премьер-министра Карена Карапетяна. И, несмотря на сложности в мировой экономике, объем товарооборота остается достаточно высоким – более 1 млрд долл. в прошлом году. «У нас насыщенные гуманитарные связи. В прошлом году прошли масштабные Дни России в Армении, Неделя российского кино, Дни Москвы и Санкт-Петербурга, Дни русского слова. В октябре прошлого года в Ереване состоялся второй молодежный форум Россия - Армения «Общий взгляд в будущее».

Убеждены, что контакты между людьми будут и далее способствовать развитию наших отношений. Хотел бы выразить удовлетворение тем, что с завтрашнего дня вступают в силу изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, в соответствии с которыми граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам», - с удовлетворением констатировал глава российского МИД, подчеркнув, что Москва рассматривает Ереван в качестве одного из ключевых партнеров на пространстве СНГ, активного участника всех интеграционных процессов.

Состоялся и обмен мнениями о ситуации в Закавказье, включая состояние дел в карабахском урегулировании. Как сказал в этой связи Сергей Лавров, Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки этого конфликта в полном соответствии с теми документами, которые за последние годы подписывались с участием президентов Армении, Азербайджана и руководителей трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и Франции. На слова журналиста о том, что переговоры застопорились по вине Баку, который предпочитает винить в этом переговорщиков, обвиняет МГ ОБСЕ в бездействии, Сергей Лавров прямо ответил, что, по его мнению, «альтернативы нынешнему формату работы с сопредседателями Минской группы ОБСЕ не существует. В пользу этого неоднократно высказывались и руководители Азербайджана и Армении в тех документах, под которыми стоят их подписи, либо которые они совместно принимали. За сохранение лидирующей роли «тройки» сопредседателей не раз выступали и все члены ОБСЕ». И сопредседатели отнюдь не бездействуют, напротив. Своими усилиями, заявлениями поддерживают ускорение и активизацию переговорного процесса. В последнем таком документе, который был принят «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, очень четко подчеркнута недопустимость применения силы, воинственной риторики для урегулирования тех или иных ситуаций, включая карабахское урегулирование. «Мы продолжим вместе с нашими французскими и американскими партнерами активно продвигать шаги, позволяющие создать оптимальные условия для проведения конструктивных переговоров, которые разрядили бы не самую лучшую эмоциональную атмосферу, царящую вокруг карабахского процесса, и рассматривать за столом переговоров конкретно те предложения об урегулировании, которые продвигала, как вы знаете, российская сторона и которые активно поддерживаются американским и французским сопредседательством».

Отметим, что нынешняя поездка в Москву для Эдварда Налбандяна отнюдь не может считаться обычной. И не только потому, что обсуждались важнейшие проблемы двустороннего взаимодействия и региональной безопасности. В ходе встречи Лавров вручил армянскому коллеге высокую российскую государственную награду - Орден Дружбы, которым глава армянской дипломатии награжден за «большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией».

 

Соб.инф
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Интерес к Арцаху продолжает расти

 
В фокусе внимания – вопросы правовой безопасности конституционной республики

 
Оганян замешан в деле о вооруженной группировке?

 
Принимать без оглядки, колоть без опаски

- такой подход неприемлем как минимум к двум препаратам

 
Общественность будет шокирована итогами парламентских выборов?

 
Днем позже рейсы прибывали вовремя

 
Днем 0+2

 
Анаит Бахшян: “Меня одолел соблазн вновь стать депутатом”

 
Для двух российских граждан поездка в Цахкадзор закончилась переломами

 
Медработники Каджарана “сядут” за гепатит С

 
Странные люди

Чтоб он пропал, этот миллион долларов!

 
“Приезжайте, не тронем”

Российские болельщики спели британским фанатам и пригласили их посетить Россию

 
Киноактриса Марика Рекк была агентом советской разведки

 
Mirror включил Мхитаряна в символическую сборную розыгрыша Кубка Англии

 
Тигран Дзитогцян и Сюзан Сарандон снимутся в одном фильме

 
От Джоан Роулинг требуют уступить беженцам свой особняк

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio