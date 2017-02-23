Стартовала миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами

Приглашенная правительством Армении группа наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ начала свою миссию по наблюдению за предстоящими 2 апреля выборами в Армении, сообщил журналистам руководитель прибывшей в Ереван делегации посол Ян Петерсен.



По словам Петерсена, 14 экспертов и 28 долгосрочных наблюдателей из 13 стран прибыли в Армению. В ближайшие дни команды из двух наблюдателей расположатся по всей стране. Глава миссии сегодня отказался давать какие-либо комментарии о предвыборной ситуации в Армении. «Начиная со следующей недели наблюдатели будут сообщать о развитиях, которые они будут фиксировать на своих участках наблюдения. Через несколько недель вы от нас получите промежуточный отчет, который будет основан на фактах», - сообщил посол.

При этом глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ подчеркнул, что оценка будет дана, исходя из всей ситуации, хода избирательного процесса и политического контекста, с применением стандартной методологии. “Любой предвыборный период и сами выборы мы оцениваем на основе реальных событий, происходящих на месте. В этом плане учитывать любое развитие весьма важно для нас», - отметил он.

По его словам, миссия с «особым вниманием» будет следить за работой электронной системы регистрации, видеокамерами и процессом прямой трансляции. “Мы знакомы с новшествами избирательного процесса и в нашей команде есть соответствующие эксперты по этим направлениям”, - отметил Петерсен, подчеркнув, что свою оценку миссия представит по факту реализации избирательных норм и применения технических новшеств.

Петерсен уже провел встречи с представителями Министерства иностранных дел и ЦИК Армении. Во время избирательной кампании наблюдательская группа также встретится с представителями политических партий, гражданского общества и средств массовой информации. «Мы беспристрастны, мы не действующие лица, не участники. Мы будем наблюдать за выборами на основе международных стандартов и местных норм организации и проведения выборов», - заявил Ян Петерсен.

В преддверии 2 апреля БДИПЧ/ОБСЕ ожидает, что в Армению прибудут еще 250 наблюдателей с краткосрочной миссией. В день выборов они будут наблюдать за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов выборов.

Предварительные заключения будут опубликованы на следующий день после выборов. А заключительный доклад, включая рекомендации, БДИПЧ/ОБСЕ представит через два месяца после завершения избирательного процесса. Нынешние выборы станут уже 11-ми, за которыми станет наблюдать БДИПЧ/ОБСЕ.