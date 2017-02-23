Российская военная база отвечает за безопасность Армении

«Искандеры» - наши, и мы ими можем распорядиться, когда сочтем нужным

Основной угрозой для региона Южного Кавказа остается тот режим управления, который существует в Азербайджане, который полностью лишен всех демократических форм контроля над Вооруженными силами, и в этом смысле далеко не важно, сколько и какого типа вооружений там имеется, заявил министр обороны Виген Саркисян.

«Диктатура никогда не застрахована от тех угроз, которые мы четко видим на примере всех подобных стран, особенно в течение последних десятилетий. Хотя очевидно, что лимитирование вооружений могло бы стать важным фактором сдерживания или контроля над потенциалом эскалации», — сказал Саркисян в интервью РИА Новости. Комментируя ситуацию на границе, министр отметил, что она продолжает характеризоваться регулярным нарушением режима перемирия со стороны Азербайджана, причем регулярно используются и стрелковое оружие, и гранатометы, и минометы. «Это все, конечно, тревожит, потому что сама логика переговорного процесса по Нагорному Карабаху подсказывает, что решение было бы возможным только в случае полного и глубокого взаимопонимания и учета взаимных интересов сторон. Это невозможно без доверия, а любое нарушение перемирия ведёт к углублению недоверия, к углублению защитных инстинктов каждой из сторон, а мы в этом не заинтересованы».

Министр подчеркнул, что Баку должен начать полную реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты по итогам апрельской войны в Вене, а потом в Санкт-Петербурге под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и президента России. Ведь это - самые простые, самые понятные, не требующие большой политической воли меры укрепления доверия, которые дали бы возможность восстановления эффективного диалога.

Саркисян также сказал, что Ереван продолжит диалог с российской стороной о возможности приобретения вооружений на российском рынке. «С учетом того, что в рамках ОДКБ мы приобретаем его по внутренним ценам российской армии, с учетом факта льготных кредитов, естественно, потенциал такого сотрудничества возрастает. Мы заинтересованы в этом». Говоря о уже поставленных в Армению комплексах «Искандер-М», то они принадлежат Вооруженным силам Армении и «управляют ими те, кому они принадлежат», — подчеркнул глава Минобороны. Ереван будет принимать решение о применении «Искандеров» в зависимости от развития ситуации. «Я могу вам обозначить алгоритм. Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении „Искандеров” будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания. Совершенно очевидно, что развитие ситуации может диктовать пересмотр таких подходов, но в принципе, по своей идеологии, своим возможностям, это оружие такое, которое должно любую горячую голову остудить.

Саркисян также уточнил, что тактика Министерства обороны заключается в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие какого-либо стратегического или серьезно меняющего расклад сил в регионе вооружения на территории страны до того момента, когда оно сочтёт это нужным. Так министр прокомментировал информацию в СМИ о том, что на российской военной базе в Гюмри были размещены радиолокационные комплексы «Небо-М».

Что касается дислоцируемой в Армении 102-й российской военной базы, то, по словам Вигена Саркисяна, её присутствие является очень важной составляющей системы безопасности страны. «Вы знаете, что после продления договора база отвечает не только за вопросы безопасности на периметре внешней границы бывшего СССР, как это было изначально, но также и за вопросы безопасности Армении в целом, и мы считаем, что взаимодействие проходит достаточно эффективно», — подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Остановился он и на взаимодействии Еревана с НАТО, отметив, что оно никогда не было и не будет направлено против интересов стратегического союзника. «Наши отношения с НАТО всегда выстраивались в совершенно открытом ключе для наших союзников. Мы никогда не делали из этого никаких секретов, и никогда такое взаимодействие не могло быть и не будет направлено против интересов нашего стратегического союзничества с Россией”, - сказал он, напомнив, что НАТО реализует ряд миротворческих операций, санкционированных ООН. «Для Армении очень важно и полезно иметь знания и опыт участия в таких многонациональных миротворческих операциях. Это помогает нам формировать, с одной стороны, свои собственные миротворческие возможности, иметь контингент, прошедший боевое дежурство в разных реальных условиях, и при этом формировать более полную картину и понимание системы международного миротворчества, в том числе с учетом существующих в нашем регионе конфликтов». И индивидуальная программа партнерства Армении с НАТО «нацелена в первую очередь на развитие систем демократического контроля над Вооруженными силами, укрепление той составляющей, которая базируется на парламентских формах правления, как во многих странах-членах альянса». «Мы реализуем целый ряд проектов, которые содействуют укреплению наших Вооруженных сил, и я убежден, что интересам наших союзников это никак не претит», - заключил глава Минобороны.