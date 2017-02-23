Алиев пока не решил, кому наследовать власть - сыну или жене

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом вовсе не означает отказ от сценария по передаче трона Гейдару Второму

Весть о назначении Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана трудно назвать неожиданной. Менее сенсационной она от этого не стала. Семейный подряд – дело для Азербайджана не новое. Еще в сентябре стало ясно, что Ильхам Алиев готовит второй пост страны для своей супруги. Можно лишь догадываться, почему он так долго тянул с назначением. Президентский указ создал правую почву для возможности беспрепятственной передачи власти супруге, на случай, если Алиеву самому что-то помешает править до конца жизни. Новейшая история не знает других подобных случаев. Бакинский правитель и тут оказался первым. Воистину, «широко шагает Азербайджан...»

Пост первого вице-президента в Азербайджане появился в результате поправок к Конституции, которые были внесены на референдуме в сентябре прошлого года. Это была не первая попытка подстроить Основной закон страны под интересы правящей семьи. В 2002-м году тогдашний президент Гейдар Алиев инициировал конституционную реформу, обеспечившую механизм автоматической передачи власти от президента к премьеру в случае недееспособности главы государства. Благодаря этому тяжелобольной Алиев-старший смог передать трон сыну, назначенному накануне главой правительства. В 2009-м Алиев-младший внес в Конституцию изменения, ликвидировав ограничение на количество сроков пребывания президента на посту. Это позволило ему стать президентом в третий раз. В прошлом году Ильхам Гейдарович пересмотрел сразу 29 статей Основного закона. Срок полномочий президента был увеличен до семи лет. Был сокращен возрастной ценз для кандидатов в президенты и депутаты парламента. Были учреждены должности вице-президентов, назначаемых лично главой государства по собственному усмотрению. Заметим, что по новому закону, в случае отставки главы государства, его смерти или невозможности исполнения обязанностей власть автоматически переходит к первому вице-президенту. Таким образом, был обеспечен доступ к трону одновременно и сыну – Гейдару-второму, который сможет баллотироваться уже через три года, и супруге, назначение которой первым вице-президентом уже в сентябре ни у кого не вызывало сомнений. Конституция еще осенью наделила главу государства правом назначения вице-президента. Но он не спешил. Ильхам Алиев усердно зондировал почву, стараясь представить возможную общественную реакцию на назначение супруги вторым человеком страны. Для этого были задействованы различные способы. В начале сентября лидер управляемой из президентской администрации Партии единого народного фронта, депутат меджлиса Гудрат Гасангулиев публично предложил Ильхаму Алиеву выдвинуть Мехрибан ханум первым вице-президентом. “Мехрибан Алиева имеет большие заслуги перед народом. Она проделала большую работу будучи первой леди и депутатом милли меджлиса. Мехрибан Алиева завоевала симпатии народа своей искренностью, способностями и деятельностью в гуманитарной сфере. Она считается самым верным соратником президента. Если Мехрибан Алиева займет пост первого вице-президента, это будет в полной мере отвечать национальным интересам Азербайджана”, - заявил тогда Гасангулиев. Чета Алиевых комментировать эти слова не стала. Разговоры о готовности первой леди возглавить страну начали распространяться еще в 2007-м году, когда действовала старая Конституция, запрещавшая одному и тому же лицу быть президентом в течение трех сроков. Проведенный в 2009-м референдум по конституционным поправкам избавил Ильхама Алиева от необходимости прятаться за спиной супруги. Но и после этого интерес к этой теме не угас. Дискуссия возобновилась, когда накануне прошлых выборов член политсовета правящей партии “Ени Азербайджан”, депутат меджлиса Али Алирзаев заявил, что допускает возможность отказа Ильхама Алиева от выдвижения собственной кандидатуры. Единственным реальным кандидатом в этом случае Алирзаев назвал Мехрибан Алиеву. “Этот вариант ожидаем. Другого кандидата не вижу. Если партия выдвинет Мехрибан Алиеву, победа этого кандидата будет гарантирована”, — сказал он.

Позже в этом же направлении был предпринят уже более конкретный шаг. Мало кому известная политическая организация под названием “Партия демократического мира Азербайджана” заявила о выдвижении супруги Ильхама Алиева кандидатом в президенты. И хотя первая леди, проявив свойственную ей скромность, воздержалась от участия в выборах и поддержала любимого супруга, тема ее возможного восшествия на престол не потеряла актуальность. Влиятельный клан Пашаевых, к которому принадлежит новоизбранный первый вице-президент, активно лоббирует идею продвижения Мехрибан ханум. У этого сюжета есть немало преимуществ. Одно из главных - женщина во главе мусульманского государства – это красивая легенда, способная улучшить имидж Азербайджана в глазах мирового сообщества.

Но Ильхам Гейдарович до сих пор еще окончательно не определился – кому наследовать трон – сыну или жене? Пока трудно прогнозировать, какой из вариантов выберет Алиев. Но в любом случае ясно одно – исход предстоящих выборов никоим образом не будет связан с волеизъявлением народа. Власть останется в руках семьи, которая правит Азербайджаном уже почти полвека.