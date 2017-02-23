Армения и Иран совместно используют таможню, Шувалов обсудит в Тегеране ЗСТ

Правительство Ирана одобрило соглашение о совместном использовании таможенных ворот «Мегри (Армения) - Нордуз (Иран)», подписанное обеими странами, сообщают иранские СМИ.

Соглашение о совместном использовании таможенного пункта было подписано 21 декабря 2016 года в рамках официального визита президента Ирана Хасана Роухани в Армению. Отметим, что 21 февраля первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов прибыл в Тегеран с визитом. Главными темами переговоров стали временное соглашение в рамках формирования зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, а также вопросы российско-иранского экономического сотрудничества. Напомним, в декабре прошлого года президенты России, Казахстана, Киргизии и Армении на саммите ЕАЭС одобрили предложения о необходимости начала переговоров о создании зоны свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. В ходе саммита президент Армении Серж Саргсян заявил, что президент Ирана Хасан Роухани выразил заинтересованность в заключении временного соглашения с ЕАЭС, ведущего к образованию ЗСТ. Ранее сообщалось, что соглашение о ЗСТ с Ираном будет реализовываться в несколько этапов. Это означает, что сначала свободный режим будет действовать только в отношении определенного круга товаров. Окончательно список этих товаров пока не утвержден. Первый этап создания ЗСТ с Ираном может включать продукцию легкой промышленности и агропромышленного комплекса. Вместе с тем отмечалось, что создание ЗСТ с Ираном осложняет то, что страна не является членом Всемирной торговой организации.