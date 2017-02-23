Заруи Постанджян: Блок “Оганян – Раффи - Осканян” не пройдет в парламент Армении

Покинувшая партию “Наследие” депутат НС Заруи Постанджян выразила уверенность в том, что блок «Оганян - Раффи - Осканян» не пройдет в парламент, поскольку «общество амнезией не страдает и помнит, кто какую позицию занимал год назад и 10 лет назад».

Напомним, что она мотивировала свое решение выйти из рядов партии «Наследие» фактом подписания лидером партии Раффи Ованнисяном меморандума о создании к парламентским выборам блока «Оганян - Раффи - Осканян».

«На вопрос, сложно ли было принять решение о выходе из состава партии, З.Постанджян ответила: «Это было трудное решение, однако, конечно, на это были основания, и они были связаны с путем, который выбрала партия “Наследие”, фактически отказавшись от своей системы ценностей».

По ее словам, все те, кто принимал это решение и пошел на этот шаг, отошли от «Наследия», а, следовательно, перестали нести ту идеологию, ту систему ценностей, которая была у «Наследия».

Обратившись к заявлению Заруи Постанджян относительно причин ее выхода из состава партии «Наследие», зампред партии Армен Мартиросян сказал: «Выход Заруи Постанджян из состава партии нельзя приветствовать, однако я с глубоким уважением отношусь к данному ее шагу. Мы работали вместе довольно много лет в рамках совместной борьбы. Я не разделяю ее мнения о том, что мы отклонились от наших принципов, это просто невозможно даже технически. Председателю партии „Наследие” Раффи Ованнисяну удалось создать политическую силу на основе системы ценностей, куда люди приходят для того, чтобы действительно бороться.

Сейчас эти люди продолжают оставаться в партии и руководствоваться общей идеологией и принципами. Сегодня мы можем пожелать З.Постанджян только добра, жизнь изменчива и, быть может, наши пути еще пересекутся».

Между тем член правления партии «Наследие» Сусанна Мурадян в связи с выходом Заруи Постанджян из партии отметила, что «Наследие» «теряет своего лучшего члена». Она сообщила, что в партии уход Постанджян был воспринят в болью. Тем не менее, по мнению Мурадян, Постанджян была обязана подчиниться решению большинства. Член правления «Наследия» также не исключила, что вслед за Заруи Постанджян из партии могут уйти и другие члены, выразив надежду, что отток не будет большим.

Недавно покинувшая партию “Наследие” по тем же причинам Анаит Бахшян, которая примет участие в парламентских выборах по пропорциональному списку оппозиционной партии «Свободные демократы», считает, что Постанджян должна была пойти на этот шаг еще раньше.

«Сожалею, что Заруи Постанджян приняла данное решение так поздно. Опубликованное Заруи Постанджян обоснование в свое время озвучила и я», – заявила Анаит Бахшян, отметив, что еще в 2015 году заметила, что партия «Наследие» уклоняется от своего политического курса. «Я выступала против этого, но нас было меньшинство», – сказала она.

По ее словам, непонятно, какой политический курс у той политической силы, с которой сотрудничает партия «Наследие», неясно, какой они видят будущее Армении. При этом Анаит Бахшян выразила уверенность, что Заруи Постанджян, даже не состоя в партии, сумеет донести свою позицию где бы то ни было.

Сама Заруи Постанджян пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу своего политического будущего. «На данный момент я не приняла конкретного решения, чем буду заниматься, но, однозначно, не останусь вне политики», – заявила она в ходе фейсбуковской пресс-конференции радио «Азатутюн».

Один из пользователей социальной сети Facebook предложил З.Постанджян присоединиться к АРФ Дашнакцутюн (АРФД). В ответ на это парламентарий сказала: «Знаете, не так просто это сделать. Я не вижу никакой необходимости присоединяться к тому или иному блоку. Даже если партия, членом которой я являлась, больше не привержена данной системе ценностей, но, безусловно, я продолжу бороться ради этих идей».