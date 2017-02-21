Накануне, 20 февраля, в Нагорном Карабахе прошел конституционный референдум. В то время как Армения перешла к парламентской форме правления, в НКР решили еще больше укрепить президентскую власть. Авторы проекта уверены, что централизация власти положительно скажется как на эффективности политической системы, так и на армии, что особенно важно после апрельских событий 2016 года. Считается, что для непризнанных государств в условиях фактически военного времени сильная президентская вертикаль более оптимальна.

Согласно новой Конституции, отныне Нагорный Карабах официально будет называться Арцахом. Это положение нашло отражение в первой статье проекта новой Конституции. При этом указывается, что названия Республика Арцах и Нагорно-Карабахская Республика тождественны. Большое место в проекте новой Конституции уделено защите прав человека, судебной и избирательной системам. В Основном законе упразднен пост премьер-министра и предусмотрена новая должность – государственного министра, координирующего деятельность министров, в соответствии с решением президента. Широкие полномочия главы государства устанавливаются 24 пунктами, при этом Национальное собрание Арцаха имеет право выразить недоверие президенту республики. Как парламент, так и президент избираются сроком на пять лет.

Конституционный референдум в Арцахе прошел в полном соответствии всем международным нормам. Голосование прошло на 280 избирательных участках по всему Арцаху, еще один участок был открыт в Ереване. Явка на референдуме по конституционным реформам в Карабахе составила 75,91%, сообщил журналистам зампредседателя ЦИК НКР Егише Арзуманян.

За ходом голосования следили 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран. Несмотря на то что де-юре Нагорный Карабах продолжает оставаться непризнанной республикой, наличие такого количества международных наблюдателей, в том числе из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, говорит о большом международном интересе к Нагорному Карабаху.

Между тем в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) делается акцент на том, что результаты референдума не могут затрагивать правовой статус Карабаха. При этом в документе подчеркивается, что референдум – попытка властей организовать общественную жизнь населения Карабаха. Такой же позиции придерживается и МИД России, в заявлении которого, в частности, говорится: «Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого конституционного референдума».

Как отмечает политолог Сергей Минасян (Институт Кавказа), по сути никто не пытается ставить под вопрос необходимость проведения референдума. “Даже не имея окончательного международного статуса, эта государственная единица должна иметь власть, сформированную в результате выборов, а политические процессы должны протекать на этой территории должным образом”, - считает Минасян. По его мнению, в данном контексте не столь важны заявления представителей международной общественности, хотя в целом, принимая во внимание особенности дипломатической терминологии, они скорее позитивны. “Процесс важнее, чем заявления”, - сказал Минасян, воздержавшись от комментариев по поводу нервной реакции Азербайджана.

Президент Азербайджана уже успел назвать референдум противозаконным, не упустив случая обвинить армянскую сторону в незаинтересованности в разрешении конфликта. Позицию Баку поддержали и в братской Азербайджану Турции. Внешнеполитическое ведомство Турции распространило заявление, в котором говорится, что Анкара не признает проведение референдума, который, по их словам, не только наносит вред мирным переговорам по урегулированию конфликта, но и направлен против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Тем не менее, как бы турецко-азербайджанский тандем ни пытался интерпретировать события, происходящие в Арцахе, Степанакерт уже давно доказал, что имеет все права считаться полноправным субъектом международного права. Конституционный референдум стал еще одним доказательством наличия в Нагорном Карабахе устойчивой социальной системы и демократии, от которых наши соседи, увы, очень далеки.