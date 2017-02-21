В Минске прошел не санкционированный властями оппозиционный «Марш рассерженных белорусов»

Около двух тысяч митингующих вышли на улицы с требованием отменить декрет о тунеядцах, который наказывает людей штрафом за безработицу. Об арестах не сообщается. Как указывается, это самый крупный протест в Беларуси с 2010 года, когда демонстрации против махинаций на выборах были жестко подавлены полицией. Одним из организаторов митинга выступил Николай Статкевич, кандидат на выборах в президенты Беларуси в 2010 году. Он же зачитал принятую резолюцию, главное требование которой заключается в отмене декрета о тунеядцах.

Декрет о тунеядцах был принят президентом Беларуси Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно документу, граждане, которые не участвуют в финансировании государственных расходов, обязаны выплатить государству базовый налог в размере 20 величин (около $200). Лица, избегающие ответственности, по тому же закону обязаны выплатить дополнительный штраф либо столкнуться с административным арестом. Действие декрета не распространяется на пенсионеров, недееспособных и инвалидов.

Однако уже на следующий год стало очевидно, что закон о тунеядцах неэффективен.

Как сообщил Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам, лишь 10% граждан, получивших извещение, уплатили налог. По тем же данным, извещение о необходимости уплаты «пошлины за тунеядство» получили около 470 тыс. человек. Население Беларуси не превышает 10 млн человек.

Впрочем, Рассолько сделал акцент на том, что граждане по своему обыкновению склонны платить налоги в самую последнюю очередь. Поэтому, считает чиновник, число граждан, уплативших налог, еще может возрасти.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко на февральской пресс-конференции заявил о возможности отмены декрета о тунеядцах. Однако президент отметил, что закон работает всего пару лет и пока сложно сделать выводы о том, чего он приносит больше – пользы или вреда. Лукашенко обещал, что если все-таки будет признано, что декрет бесполезен, то он будет отменен.

По мнению Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ, этот законопроект с самого начала был не самым разумным. «Сколько бы там наши ни рассказывали о том, что Беларусь – осколок СССР и что в ней сохраняется советская система, это не так, – сказал эксперт. – В Беларуси капитализм. Да, он, безусловно, специфический. Страна как корпорация. Там нет олигархов, он там один, и его имя мы знаем».

Собеседник «Газеты.Ru» считает неразумным введение дополнительных поборов для людей, которые в условиях свободного рынка и свободного найма не нашли себе рабочее место. Этим социальным группам необходимо давать пособия по безработице, но вместо этого они сталкиваются с налоговым давлением.

По мнению Жарихина, тот факт, что полиция в Минске не стала разгонять демонстрацию, говорит о том, что Лукашенко осознает несовершенство декрета.

«В свою очередь оппозиция тоже поняла, что может поиграть на этом неразумном решении. И оппозиция свою роль сыграла. Она доказала, что может собрать людей», – добавил он.

Однако, приняв резолюцию с требованием отмены закона, протестующие рискуют получить противоположный результат, считает эксперт.

«Как мы знаем, президенту, особенно авторитарному, трудно давать задний ход. Поэтому сейчас может создаться впечатление, что президент отменяет закон не из-за того, что он осознал, что декрет неразумен, а потому, что уступил оппозиции. Именно поэтому я не уверен, что произойдет его отмена, – считает Владимир Жарихин. – Но активное применение закона вряд ли продолжится. Он будет лежать мертвым грузом».

Демонстрации по экономическим мотивам – единственная форма протеста в Беларуси, на которую власти страны смотрят сквозь пальцы. В начале прошлого года, например, сотни предпринимателей, зарегистрированных как ИП и торгующих на вещевых рынках, вышли на протесты против законов, бьющих по их бизнесу. В марте власти пошли на переговоры и согласились удовлетворить часть требований протестующих. После этого демонстрации пошли на спад.

Последние чисто политические протесты в Беларуси прошли в 2010 году. Тогда, по разным данным, от 10 тыс. до 60 тыс. человек, а также несколько кандидатов в президенты (в том числе и Николай Статкевич) вышли на улицы выразить свое несогласие с итогами выборов.

Не получив разрешения, представители оппозиции собрались на Октябрьской площади, требуя проведения второго тура выборов. Митингующие апеллировали данными экзит-полов независимых российских, украинских и белорусских социологических опросов. Затем протестующие пытались штурмовать здание правительства, где на тот момент проходил подсчет голосов. Однако митингующим не удалось добиться проведения второго тура выборов, протесты были жестко подавлены, а организаторы митинга – задержаны. Победу на выборах одержал Александр Лукашенко.