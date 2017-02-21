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В Номере // ПОЛИТИКА // Прежде чем встретиться с Трампом, Путин изучит его психологический портрет

Прежде чем встретиться с Трампом, Путин изучит его психологический портрет

Президенту России Владимиру Путину подготовили психологический портрет нового американского лидера Дональда Трампа, утверждает бывший замминистра иностранных дел РФ Андрей Федоров. Семистраничное досье собрали дипломаты и сотрудники администрации главы России.

Цель сбора подобной информации - подготовка Путина к первой встрече с Трампом, дата которой пока не определена. В досье анализируется поведение американского лидера за минувшие два-три месяца и особенно за последние недели. По словам Федорова, многие в Кремле считают, что Трамп рассматривает президентство как бизнес. В принципе, нормальным для любого лидера является получение полной информации о собеседнике перед первыми переговорами, однако подготовку подробного досье о президенте США все же нельзя считать обычной практикой. Всё дело в том, что, как утверждает политолог Сергей Марков, в Кремле все больше озабочены политикой, проводимой Трампом после инаугурации.

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