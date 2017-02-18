Переговоры о мире вновь проходят под грохот канонады

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян провел в Мюнхене встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Ричардом Хогландом, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщает пресс-служба дипломатического ведомства, Налбандян привлек внимание миротворцев к тому, что, несмотря на многочисленные призывы посредников, Баку продолжает нарушение бессрочных двусторонних соглашений 1994-1995 г. о соблюдении режима прекращении огня, сопровождая свои действия угрозами решения конфликта военным путем. Собеседники подчеркнули необходимость реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в вопросе урегулирования карабахской проблемы. После этого состоялась встреча Налбандяна с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Одновременно сопредседатели распространили по итогам переговоров с министрами противоборствующих сторон заявление. В документе указывается, что обсуждалась текущая ситуация на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе. Было вновь подтверждено, что не существует альтернативы мирному урегулированию конфликта. Миротворцы призвали стороны проявлять сдержанность и готовить своих граждан к миру, а не к войне, а также строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994/95 гг., которые составляют основу прекращения военных действий. Посредники напомнили о совместных заявлениях президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Довиле в мае 2011 года, подчеркнув, что применение силы принесет лишь страдания и опустошения и будет осуждено международным сообществом. Они обменялись со сторонами мнениями о мерах по реализации соглашений, направленных на стабилизацию ситуации, которые были достигнуты по итогам переговоров в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, призвали продемонстрировать «больше гибкости» и возобновить всеобъемлющие переговоры по скорейшему достижению прочного урегулирования. Отмечается, что недавнее решение армянских властей вернуть тело азербайджанского военнослужащего было важным гуманитарным жестом. Одновременно сопредседатели подчеркнули, что намеченный на 20 февраля референдум по конституционным реформам не повлияет на правовой статус НКР, результаты референдума не предрешают окончательный статус Карабаха или исход текущих переговоров. «Де-факто власти Нагорного Карабаха рассматривают использование такой процедуры как попытку организации общественной жизни своего населения», — отмечают посредники, при этом указав на то, что ни одна из стран, в том числе Армения и Азербайджан, не признают Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Указывается, что посредники планируют в марте совершить визит в регион. А Эдвард Налбандян через несколько дней посетит Москву по приглашению главы МД РФ Сергея Лаврова. Разговор об урегулировании конфликта продолжится на Смоленской площади.

Однако, как уже стало привычным, в беседы дипломатов вновь вмешались пушки. На линии соприкосновения зафиксирован очередной всплеск напряженности. Азербайджанская сторона опять обстреляла карабахские позиции из крупнокалиберных орудий, минометов и гранатометов. В общей сложности противник произвел свыше 800 выстрелов. Передовые подразделения карабахской армии при необходимости прибегали к ответным мерам, сообщает пресс-служба армии обороны Арцаха. И происходит это на фоне призывов посредников к «сдержанности и гибкости».

Соб.инф

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Глава МИД Эдвард Налбандян встретился вчера в Мюнхене с президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Как сообщила пресс-служба МИД, стороны отметили высокий уровень политического диалога, состоялся также обмен мнениями по поводу организации взаимных визитов, торгово-экономического сотрудничества. Главным вопросом на переговорах стали планы по открытию в столице Иракского Курдистана, Эрбиле, генерального консульства Армении. В данном контексте Налбандян выразил благодарность за всестороннюю поддержку со стороны властей Курдистана. Также по просьбе Налбандяна его собеседник представил последние новости с фронта борьбы против террористов в Ираке. В этом контексте обсуждались вопросы международной и региональной безопасности. Напомним, что автономный Северный Курдистан является де-факто независимым образованием. В последнее время все чаще говорится о том, что этот край может провозгласить свой суверенитет уже официально. Нельзя исключать, что активизация намерений Еревана основать в Эрбиле диппредставительство так или иначе связана с подобной перспективой.