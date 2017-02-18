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“Мы приехали рассказать армянам про армян”...

В РАУ прошла встреча с российской журналисткой, автором документальных фильмов о карабахской войне Светланой Кульчицкой, а также с соучредителем «Санкт-Петербургского Комитета гуманитарной помощи Арцаху» Константином Воеводским.

В ходе встречи, посвященнoй 25-летию прорыва блокады Степанакерта, гости рассказали о событиях тех дней, поделились воспоминаниями и переживаниями, которые, по их словам, передать невозможно.

«Мы приехали в Армению рассказать армянам про армян, – сказала российская журналистка. - В годы перестройки, когда начался карабахский конфликт, Константин был одним из тех, кто активно занимался этой проблемой. Благодаря ему я узнала, что происходит с армянским народом, и решила сама разобраться в происходящем». Рассказы гостей о сплоченности и стойкости армянского народа, юмор, который люди не теряли даже в те годы, заставили аудиторию то улыбаться, то грустить. «Больше всего меня интересовало, как выживают люди во время войны, что они чувствуют. Мы поселились в школе вместе с ребятами из отряда. Среди них был парень по имени Сергей, который работал на местном телевидении оператором и писал. На второй день знакомства он повел нас в гости к своим родным. Дом был наполовину разрушен, верхних этажей не было. И мы разговаривали с ними до утра. А утром Сергей с отрядом ушел в разведку. Мы с моим оператором бродили по городу и снимали, а ближе к вечеру вернулись в школу. А там ребята делают гроб для Сергея», – рассказала Светлана Кульчицкая. Гости рассказали о множестве людей, с которыми они познакомились в те годы, и всех их объединяло одно: как найти силы снова жить после потери отца, мужа, сына, которые вынуждены были защищать свои земли. Светлана Кульчицкая рассказала, как однажды увидела мальчика на ослике. Нужно было взять у него интервью. Но перед этим журналистка узнала, что на глазах этого мальчика зарезали его родителей, братьев и сестер. Сам он выжил чудом, успев спрятаться под кроватью.

«Глаза у ребенка были безумно красивые, но я не могла в них смотреть. Было ощущение, что он намного старше меня, что он знает то, чего не знаю я, он пережил такую боль, которую я никогда не испытывала, – вспоминает С.Кульчицкая. - Я брала интервью у одной женщины, сын которой погиб в бою. Она сказала тогда, что ненавидит, но понимает азербайджанских матерей, ведь у них, как у нее, погибают дети». Журналистка призналась, что тогда ни разу не заплакала, хотя на ее глазах умирали люди и слезы подступали к горлу. Но когда она приехала в Степанакерт в 2012 году и вспомнила обо всем, то зарыдала и не могла вымолвить ни слова от нахлынувших горьких воспоминаний.

«На мой взгляд, задача любого журналиста – не доводить людей до состояния враждебной экспрессии. Стараться анализировать различные мнения и разбираться в проблеме, находить нужный подход к аудитории. Журналист должен разобраться в проблеме до конца и только потом преподносить ее народу», – сказала журналистка, указав на опасность милитаристской риторики в современных медиа, в особенности в России и Азербайджане. Она рассказала, что дававший ей в свое время интервью мальчик-азербайджанец сейчас вынужден обливать ее грязью и отказываться от своих слов, чтобы выжить. В свою очередь Константин Воеводский рассказал о том, как доставлялась гуманитарная помощь в Карабах. «Каждый привозил все, что мог, потому что на тот момент армянский народ нуждался абсолютно в любой помощи», – поделился соучредитель «Санкт-Петербургского Комитета гуманитарной помощи Арцаху». Встреча завершилась просмотром документальных фильмов Светланы Кульчицкой «После обстрела» и «Живите», выстроенных на реальных картинах войны, бедствия народа и стойкости армянского духа.

 

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