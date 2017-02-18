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В Номере // ПОЛИТИКА // Батьку предупредили?

Батьку предупредили?

Участники несанкционированного властями белорусской столицы «Марша рассерженных белорусов», организованного представителями оппозиции, сожгли у здания Министерства по налогам и сборам извещения на уплату налога «с тунеядцев», передает РИА Новости.

Участники акции, собравшиеся в центре города, приняли резолюцию, в которой содержались, в частности, требование отменить декрет «о тунеядцах», а также призыв к властям начать переговоры. Если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных требований, участники акции оставляют за собой право на дальнейшие «коллективные действия». В пиковые моменты количество участников марша доходило до 2-2,5 тысяч человек. Некоторые из них демонстративно сжигали извещения на уплату сбора с «тунеядцев». «Мы показали свою решительность, волю, стремление быть свободными людьми и хозяевами в стране. Если власти это не поняли, мы покажем это действиями», — заявил один из организаторов протеста. Акция прошла без инцидентов и задержаний, хотя за ней наблюдали сотрудники милиции, в том числе – в штатском. Напомним, два года назад президент Лукашенко подписал т.н. «декрет о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере более 200 долларов. Нарушение этого указа влечет за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан. Отметим, что в последнее время на фоне резко охладевших отношений Минска с Москвой и ухудшения социально-экономической ситуации в стране многие российские эксперты стали предсказывать неизбежность «майдана» и вероятность силового свержения президента Лукашенко.

 

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