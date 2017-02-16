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В Номере // ПОЛИТИКА // “Правительство открыто для критики”

“Правительство открыто для критики”

Премьер Карен Карапетян встретился со студентами ЕГУ

Премьер-министр Карен Карапетян провел вчера в Ереванском государственном университете (ЕГУ) встречу со студентами, в ходе которой представил работу, выполненную руководимым им кабинетом за последние 4-5 месяцев.

«У меня особое отношение к ЕГУ. Но причиной нашей встречи является не это. Правительство многократно придавало важность обеспечению обратной связи с обществом, повышению гражданской активности», – сказал глава кабмина.

Коснувшись работы, выполненной правительством в период своего пребывания в должности премьер-министра, Карен Карапетян отметил, что дана диагностика для каждой сферы, выявлены существующие в этих отраслях проблемы.

Придавая важное значение развитию сельского хозяйства в областях, премьер Карапетян указал на необходимость внедрения в сфере современных технологий, постоянной переподготовки и обучения фермеров. «В нашем сельском хозяйстве вся теория основывалась на том, что каждый фермер – хороший агроном. Исходя из этого мы ему давали семена, дизельное топливо, удобрения и говорили: ты знаешь, что делать, но это не так. Но если мы поставим под сомнение это утверждение, получается, что вся эта теория нуждается в пересмотре», – указал Карен Карапетян. Коснувшись сферы здравоохранения, премьер отметил, что внимание следует уделить системе госзаказов. Карен Карапетян отметил и большой потенциал развития в сфере информационных технологий, указав на нехватку специалистов.

Обратившись к инвестиционным программам правительства, глава кабмина подчеркнул, что правительством собраны и проанализированы инвестиционные программы, которые получены в результате визитов в области. «Мы должны создать страну, в которой студент, творческий человек, люди, которые создают ценности, будут чувствовать себя удовлетворенно и спокойно. Люди считают себя счастливыми в странах, где обеспечены условия. Нашим основным капиталом является человек, – подчеркнул премьер, добавив: - Другими словами, все, что мы делаем, мы должны делать с умом. Регион, соседние страны, логистика, транспортная сфера – все это обязывает нас быть рациональными и образованными. Именно по этой причине нашим основным капиталом является человек».

На вопрос одного из студентов факультета журналистики ЕГУ, в чем, по его мнению, проблема современной молодежи, К.Карапетян ответил: «Я неоднократно говорил: будьте активными, выражайте свое мнение, не миритесь с условиями. Принимайте активное участие в наших инициативах и представляйте свои программы. Как я могу давать оценку обладающему самым большим потенциалом слою общества?»

После того как прозвучал вопрос еще одного студента факультета журналистики, Карен Карапетян заметил: «Журналисты, как всегда, активны», после чего добавил, что придает большую важность общению с журналистами. «Есть множество талантливых людей, у которых нам нужно довольно многому научиться. Мы придаем большое значение информационному полю и готовы к сотрудничеству», – сказал он, добавив: «На самом деле мы нуждаемся в критике, рекомендациях и подсказках».

Обратившись к студентам, премьер-министр РА отметил, что для бизнес-проектов студентов ЕГУ будет объявлен конкурс. «Мы готовы финансировать три бизнес-проекта, которые будут признаны победителями. Перед нами стоит задача пополнить нашу команду, и любые идеи, которые у вас есть относительно развития нашей страны, мы готовы обсудить в Центре стратегических инициатив», – отметил Карен Карапетян.

 

 

Соб.инф
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