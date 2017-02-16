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В Номере // ПОЛИТИКА // Переговоры о Карабахе пройдут в Мюнхене и в Москве

Переговоры о Карабахе пройдут в Мюнхене и в Москве

Однако надо быть готовыми к новым азербайджанским провокациям

Вчера глава МИД Эдвард Налбандян направился в Германию, где он принимает участие в международной Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как и предполагалось, в Мюнхене Налбандян встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также проведет ряд двусторонних встреч. Вполне вероятно, что в этом ряду будет и встреча с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, на чем, как известно, настаивала российская сторона. Предварительное согласие сторон было получено, однако Баку сразу же повысил градус напряженности на линии соприкосновения, начав обстрелы карабахских позиций из крупнокалиберной артиллерии. Известно, что так бывает в преддверии каждой подобной встречи. Через несколько дней, 22 февраля, Эдвард Налбандян направится в Москву, где проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, о чем сообщила пресс-секретарь Мария Захарова. По её словам, «планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, ряд актуальных внешнеполитических тем, включая карабахское урегулирование». Можно предположить, что в этом контексте министры обсудят результаты мюнхенских переговоров.

Между тем замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян заявил, что «армянская сторона должна быть готова к любой авантюре со стороны Азербайджана». При этом в случае очередной попытки развернуть масштабные боевые действия, как это было в апреле прошлого года, «последствия для Азербайджана будут более тяжелыми». Также замминистра подчеркнул, что в настоящее время Арцах сконцентрировал свои усилия на процессе международного признания. Это, как известно, может произойти в случае реализации предложенных посредниками Мадридских принципов, чему по-прежнему противится Баку. Очевидно, что в ходе мюнхенских и московских переговоров данная проблематика будет выведена на первый план. Однако рассчитывать на то, что азербайджанская сторона откажется от своей деструктивной, разрушительной позиции, не приходится. По словам Кочаряна, Азербайджан изначально взял на вооружение политику силового решения проблемы, и если раньше в Баку пытались различными путями как-то скрыть данное обстоятельство, то сегодня они говорят об этом в открытую. «В условиях подобной непредсказуемости и недоговороспособности единственной миссией посредников остается недопущение новой войны», — отметил замглавы МИД

 

 

 

Соб.инф
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Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения

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