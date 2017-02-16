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В Номере // ПОЛИТИКА // “Важно, чтобы ребенок понимал: благотворительность - это великое счастье”

“Важно, чтобы ребенок понимал: благотворительность - это великое счастье”

Вчера отмечался Международный день защиты детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Именно к этой дате был приурочен замечательный мюзикл “Путешествие в мир сказок”, инициированный Армянским фондом “Подари жизнь” под почетным председательством первой леди Риты Саргсян.

Уже много лет Фонд занимается помощью детям с онкологией - помогает не только добрым словом, но и делом. Вот и на сей раз удалось собрать солидную сумму - 653 000 драмов. Более того, к акции присоединилась и компания “Гранд холдинг”, которая в этот день внесла пожертвование в размере 100 000 долларов.

 

В тот вечер в Национальном академическом театре оперы и балета им.А.Спендиарова был аншлаг. Дети рассаживались по местам, гордо держа в руках билетики и понимая, что концерт не простой: их личный вклад может помочь какому-нибудь малышу. “Ребенок еще со школы должен учиться делать добро. Неважно, как и кому. Важно, чтобы он понимал: благотворительность - это великое счастье”, - сказала перед концертом Рита Саргсян.

В мюзикле, поставленном режиссером Артуром Саакяном, приняли участие детские вокальные и танцевальные коллективы страны. Ведущий концерта - актер и режиссер Нарек Дурян выступил в роли доброго дедушки, продающего старые грампластинки, а помогала ему девочка Эва, заглянувшая в музыкальный магазин из любопытства. Дедушка Нарек рассказывал зрителям о добре и зле, о том, как важно уметь любить, дружить и ценить то, что имеешь. Публика благодарно реагировала на все реплики, напевала знакомые детские песенки, которые с легкой руки первой леди и поэта-песенника Авета Барсегяна зазвучали на армянском. Зазвучали по-новому, ярко и свежо. Отдельного внимания заслуживает и оформление сцены, продуманное до мелочей, красивое и по-настоящему детское. Получилась та самая маленькая страна под названием “детство”, о которой пели участники мюзикла: тут и Крокодил Гена, и Чебурашка, и Красная Шапочка, и Буратино, и мышонок Пуй-Пуй - словом, все, все, все…

Есть у этого концерта и небольшая предыстория. Во время визита супруги президента в один из детских садов коллектив посетовал на нехватку песен. “Но прежде чем объявить конкурс, мы сначала вспомнили, что все новое – это хорошо забытое старое. Вспомнили любимые детские песни наших пап и мам, бабушек и дедушек”, - сказала в беседе с журналистами Рита Саргсян, отметив, что особое внимание уделялось тому, чтобы тексты были понятными и легкими. “В армянских версиях популярных песен удалось достичь абсолютной гармонии слов и музыки, и залогом этого успешного проекта была, безусловно, Рита Александровна, благодаря скрупулезной работе которой песни максимально доступны для детского восприятия”, - добавил Авет Барсегян.

Известно, что лечение детской онкологии стоит немалых денег: ведь малышам нужны не только лекарства и дорогостоящее оборудование. Есть в этой цепочке и такие звенья, как волонтерская помощь и внимание к самой проблеме. За последние годы Фонду “Подари жизнь” удалось проделать в этом направлении огромную работу, подключив к процессу благотворителей, известных людей политики и культуры, журналистов... “Ежегодно рак диагностируется у порядка 100 детей в Армении. Более точной статистики пока нет, но в этом направлении ведется работа. Чаще всего дети страдают лейкемией. К счастью, не приходится говорить о резком росте заболеваемости”, - сообщила в СМИ онкогематолог Лусине Акопян. По ее словам, рак лечится у нас довольно успешно, и в среднем порядка 70% детей полностью излечиваются. По статистике, в 2015 году заболеваемость раком среди детей в Армении сократилась на 25%, а смертность от онкологии - на 40%.

Пожалуй, не ошибемся, если заметим, что больше всего радовались мюзиклу сидящие в первом ряду детишки. Они хлопали и даже пританцовывали, забыв о боли и страданиях. Этот глоток веселья для них ничуть не менее важен, чем медикаменты. Как однажды совершенно справедливо заметила супруга президента, - “лучшее лекарство - это позитив, хорошее настроение и эстетика”, и всего этого в тот вечер было в избытке…

 

Анна САТЯН

Последнее обновление ( 16.02.17 09:17 )

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