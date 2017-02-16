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В Номере // ПОЛИТИКА // Талыши могут последовать примеру карабахцев

Талыши могут последовать примеру карабахцев

В Азербайджане проживают около двух миллионов талышей, которые, по сути, объявлены врагами народа, заявил в Ереване бежавший из Азербайджана член Совета талышской культуры, участник Талышского освободительного движения, сотрудник газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев.

«Талыши лишены возможности говорить по телевидению, в СМИ о своих проблемах. В последние годы около 300 тысяч талышей просто сбежали из Азербайджана в Россию, некоторая часть потом уехала в другие страны. Талышей арестовывают, они подвергаются гонениям, преследованиям. Тех, которые имеют смелость что-то сказать, либо бросают в тюрьмы, либо убивают. Судьба Талышстана напоминает судьбу Карабаха», - заявил он.

По словам Мирзоева, «в вопросе Талышстана необходимо предпринять скорые меры, в противном случае возможны боевые действия, как это произошло в Карабахе». «Политики думают, но пока они думают, в Талышстане могут начаться боевые действия. Более двух миллионов талышей проживают в Азербайджане. Как можно их уничтожить? А мир будет на это смотреть? Требовать в Азербайджане телевидение, радио, книги на своем родном языке означает быть сепаратистом, врагом народа», - подчеркнул активист. Он отметил, что бежал из Азербайджана с семьей, чтобы избежать смерти. «Бегство из Азербайджана не было делом риска, наоборот, рискованно было оставаться там. Думаю, приехав в Армению, я не ошибся», - отметил Мирзоев.

 

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