Блокада Армении теряет смысл

Грузия и Россия договорились о задействовании коммуникаций через Абхазию и Осетию

Состоявшиеся в Праге успешные грузино-российские переговоры по вопросу восстановления ныне бездействующих транспортных коридоров стали причиной оптимистичных прогнозов, связанных с перспективой окончательного выхода Армении из состояния блокады. Достигнутые договоренности позволяют надеяться на возможность возобновления прямого сообщения между Арменией и Россией через территорию Абхазии и Южной Осетии. Но препятствующих этому преград оказалось куда больше, чем хотелось бы.

Договор “О торговых коридорах” был подписан Грузией и Россией еще в 2011-м году. Этот документ был призван задействовать коммуникации через Абхазию и Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса бывших грузинских автономий. Но сторонам тогда так и не удалось найти понимания в вопросе механизмов реализации достигнутых соглашений. Состоявшийся в начале февраля в Праге очередной раунд грузино-российских политических консультаций позволил нащупать точки соприкосновения интересов и вывести переговоры из тупика. Проведенная при посредничестве швейцарских дипломатов встреча заместителя главы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе увенчалась принципиальной договоренностью относительно способов претворения в жизнь условий заключенного шесть лет назад соглашения.

До сих пор для Грузии было принципиальным, чтобы таможенное оформление грузов осуществлялось на ее международно-признанной границе. Но сделать это невозможно по вполне понятной причине. Официальный Тбилиси согласился несколько смягчить свою позицию и перестал настаивать на досмотре грузов на границе России с Абхазией и Южной Осетией. Это стало возможным благодаря предложению некой швейцарской компании, которая в состоянии обеспечить механизм электронного слежения за передвижением грузов по территории Абхазии и Осетии. Трейлеры и рефрижераторы будут распечатываться на границе, которую в Тбилиси считают административной. Карасин и Абашидзе уже начали обсуждение конкретных мест, где будут основаны контрольно-пропускные пункты. Окончательное решение будет принято в ходе нового раунда переговоров, который намечен на середину марта. Предполагается, что итогом предстоящих переговоров станет заключение соответствующего соглашения. В этом документе будут оговорены не только условия функционирования новых КПП, но и способы модернизации подъездных путей к действующему КПП “Верхний Ларс”, который часто бездействует из-за плохой погоды.

Следует обратить внимание на то, что российское руководство согласилось возобновить переговоры с Грузией по вопросу задействования транспортных коридоров сразу после визита в Москву премьер-министра Армении. Карен Карапетян не раз намекал на то, что пока между Арменией и Россией нет бесперебойно функционирующих коммуникаций, прорыва в экономических отношениях быть не может. А это в свою очередь не может не сказываться на политических процессах. Незадолго до пражской встречи Карасина и Абашидзе Карен Карапетян недвусмысленно высказался об острой необходимости создания альтернативы ненадежной Военно-грузинской дороге, пролегающей через “Верхний Ларс”. Через считанные дни после этого в Тбилиси и Москве заявили о достижении соглашения относительно задействования коридоров через Осетию и Абхазию. Думаю, все это не случайно...

Принципиальное согласие сторонами достигнуто. Но есть еще немало препятствий на пути реализации договоренностей. Грузинская оппозиция настроена против развития контактов с Россией. Фракция возглавляемой Михаилом Саакашвили партии “Национальное движение” поспешила вызвать Зураба Абашидзе в парламент для дачи разъяснений. Отрицательно настроены в вопросе задействования коммуникаций многие в Сухуми и Цхинвали. Весной в Абхазии и в Южной Осетии состоятся выборы. Это может негативно сказаться на ходе реализации достигнутых в Праге договоренностей, которые сухумские и цхинвальские власти признавать пока не желают. Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии выступило с заявлением, в котором говорится, что “вопрос транзита грузов может быть решен только в результате переговоров с властями Республики Южная Осетия и на основе соответствующей юридической базы”. В подобном духе были выдержаны и комментарии, прозвучавшие из Абхазии. Ясно, что Тбилиси никогда не пойдет на прямые переговоры с властями Цхинвали и Сухуми. Так что, если у Москвы действительно есть достаточно политической воли для реализации достигнутых договоренностей, она сама должна урегулировать все спорные вопросы с правителями признанных ею республик.

При желании Россия легко сможет подавить противодействие со стороны властей Абхазии и Южной Осетии. Сложнее с Азербайджаном, который не скрывает своего намерения совать палки в колеса. Инициатива, реализация которой сулит нашей стране возможность выхода из транспортной изоляции, вызвала в Баку серьезное беспокойство. Азербайджанские правители осознают, что в случае задействования новых коридоров их усилия по блокированию Армении окажутся практически бессмысленными. Ереван обретет прямой наземный доступ к коммуникациям России и стран Евросоюза, товарооборот с которыми составляет две трети общего объема армянского импорта и экспорта. Ясно, что прорыв блокады непременно скажется на крепости позиций Армении в карабахском вопросе и приведет к изменению геополитического климата в регионе. Осознавая это, официальный Баку уже хватается за все возможные рычаги воздействия на Грузию с целью предотвратить открытие коридоров через Абхазию и Осетию. В своем стремлении насолить армянам Баку опустился до откровенных угроз и шантажа. “Если Грузия восстановит железнодорожную связь Армении с Россией, Азербайджан окажет поддержку сепаратистским режимам в Абхазии и Осетии”, - заявил пару лет назад депутат меджлиса от правящей партии “Ени Азербайджан” Муса Гасымлы. “Грузия должна учитывать интересы Азербайджана. Ведь экономика Грузии напрямую зависит от Азербайджана. Если Бидзина Иванишвили продолжит свою проармянскую политику, Баку вынужден будет предпринять соответствующие шаги”, - угрожал парламентарий. Еще отчетливее высказался директор Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу, который обычно озвучивает точку зрения администрации президента. Он вдруг вспомнил, что в Грузии “ущемляются права азербайджанцев”, и по сути призвал своих соотечественников к оружию. “В Грузии постоянно наблюдались случаи религиозной и этнической нетерпимости в отношении азербайджанцев. На глазах правоохранительных органов совершались нападения на азербайджанские семьи, были покушения на честь девушек. Атаки были не случайны, их целью не был грабеж. За этим стоят политические вопросы. Это месседж Азербайджану. В этой ситуации организация самообороны превращается в необходимость. Другого пути нет, терпение иссякает”, - заявил Ахмедоглу.

Главный рычаг воздействия Азербайджана на Грузию энергетический. Львиную долю потребляемого страной газа Тбилиси покупает у Баку. Ясно, что приказав поднять шлагбаум на дорогах, ведущих в Абхазию и Осетию, Георгию Квирикашвили трудно будет рассчитывать на дешевый азербайджанский газ. Прежде чем принять окончательное решение, премьер-министру предстоит взвесить все положительные и отрицательные последствия открытых дорог. Среди ожидаемых плюсов не только многомиллионные таможенные сборы за транзит грузов, следующих в Армению и из Армении. После задействования железной дороги Карс-Ахалкалаки грузинский участок транскавказской магистрали может стать звеном глобальной транспортной цепочки Север-Юг. Статус транзитного государства между Европой и Ближним Востоком обеспечит дополнительный поток в государственную казну Грузии немалых денег. Кроме того, следует учесть обширные перспективы, которые откроются перед грузинскими фермерами и экспортерами, стремящимися вернуться на российский рынок. На противоположной стороне весов только доступ к относительно недорогим энергоносителям. Но сколько может Тбилиси терпеть политический диктат Алиева, держащего Грузию на коротком поводке и шантажирующего “правом вентиля”?..