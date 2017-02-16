Карабахский конфликт не стал ареной конфронтации между РФ и Западом

Карабахский конфликт отличается от других конфликтов на постсоветском пространстве тем, что он не стал ареной конфронтации между Россией и Западом, заявил в среду доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.

“Это не Абхазия, не Южная Осетия и тем более не Донбасс, где оттачивается эта конфронтация. Карабах не стал прокси-территорией, вокруг которой Россия и Запад ведут какие-то конфликты”, - отметил Маркедонов, участвующий в международной экспертной конференции “Прорыв блокады Степанакерта: 25 лет спустя”. Он подчеркнул, что его пытались разными способами привести к данному прокси-конфликту, чего так и не удалось.

“Например, в тех же Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье эти движения возникали, как попытки сохранить Советский Союз, не потому что приднестровцы, абхазцы и осетины были фанатами Сталина, КГБ и КПСС, просто они видели для себя проблемы в новых независимых государствах “, - отметил Маркедонов. Эксперт добавил также, что Армения для России является важным стратегическим союзником “в кавказских условиях”, отметив, что к армянским сторонам есть интерес как на Западе, так и в России. Маркедонов подчеркнул, что такой же интерес по очень разным причинам есть также и к Азербайджану.

“Азербайджан – наш сосед, он делит дагестанский участок и Каспийское море, у нас есть свои интересы в этой стране. То же самое касается и Запада, который имеет сложные отношения с Россией. Тем более сейчас мы видим, что в свете новой повестки дня в Штатах возникают определенные проблемы с Ираном”, - добавил Маркедонов.

Начало карабахскому конфликту было положено в 1988 году после заявления преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха о выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе состоялся референдум, где 99,89% высказались за полную независимость от Азербайджана.

Инициированные Азербайджаном вслед за этим широкомасштабные боевые действия привели к потере контроля не только над Нагорным Карабахом, но и прилегающими к нему семью районами.

С 12 мая 1994 года после вступления в силу трехстороннего соглашения о перемирии в зоне конфликта прекращены военные действия, в результате которых с обеих сторон погибли примерно 25-30 тысяч человек и около 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Соглашение об установлении режима прекращения огня соблюдается до сих пор. С 1992 года по сей день ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция.