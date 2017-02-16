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В Номере // ПОЛИТИКА // Reuters, BBC, российские СМИ

Reuters, BBC, российские СМИ

Люди Трампа плотно контактировали с русской разведкой?

Члены предвыборного штаба Дональда Трампа, а также люди из его окружения в течение года неоднократно говорили по телефону с представителями российской разведки, сообщили со ссылкой на источники в предыдущей и нынешней администрации Белого дома The New York Times и CNN.

Контакты между американцами и русскими были зафиксированы в рамках стандартного мониторинга переговоров иностранцев, которых подозревают в работе на спецслужбы. При этом разведка США пыталась выяснить, мог ли штаб Трампа координировать с Россией хакерские атаки во время предвыборной кампании, но никаких доказательств этого пока не нашла. Трампу и уходящему президенту Бараку Обаме доложили о выявленных контактах. В публикациях называются имена двух представителей команды Трампа — это бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Манафорт назвал эти сведения «абсурдом» и заявил, что никогда не общался с представителями российской разведки или правительства. При этом он на всякий случай заметил, что отличить обычного россиянина от разведчика невозможно, «они же не носят значки «Я — русский разведчик». В свою очередь российская служба внешней разведки заявила, что «удивлена» сообщениями американских СМИ.

 

Отставка Флинна стала черным днем для кремлевской дипломатии

Увольнение советника президента США по национальной безопасности генерала Майкла Флинна стало серьезным ударом по планам Москвы наладить отношения с заокеанским «партнером» и окончательно добило надежды на скорую отмену санкций, пишет оппозиционер Илья Яшин.

По его словам, в Вашингтоне у Флинна давно была репутация «агента Кремля», лоббирующего интересы России и регулярно получающего «сигналы» по «разрушению США» едва ли не лично от Путина. Яшин также указывает на то, что ранее Флинн признал, что получал от агентства «Россия сегодня» гонорар за выступление на корпоративном мероприятии в Москве. Кроме того, сын американского генерала якобы занимает высокую должность в агентстве. Предположение о личном знакомстве Владимира Путина с Флинном Яшин подкрепляет фотографией с упомянутого корпоратива, где присутствовавший там Путин сидит рядом с советником Трампа. Таким образом, все усилия Кремля по продвижению «своего человека» во властных кругах США с треском провалились. Это стало «черным днем» для кремлевской дипломатии», - заключил Яшин. Напомним, что официальным поводом для увольнения Флинна стал его разговор с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, в ходе которого была затронута тема отмены антироссийских санкций.

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