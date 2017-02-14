Президент Серж Саргсян обратился к солдатам-срочникам по случаю праздника Святого Саркиса

В минувшую субботу президент Серж Саргсян принял участие в состоявшемся в викариальной церкви Святого Саркиса Араратской епархии Армянской Апостольской Святой церкви торжественном мероприятии, посвящённом празднику Святого полководца Саркиса.

Мероприятие, посвящённое празднику Святого Саркиса, который Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин Второй провозгласил Днём благословения молодёжи, прошло при распорядительстве заместителя предстоятеля Араратской епархии, архиепископа отца Навасарда Кчояна. В нём приняли участие также министр обороны РА Виген Саркисян, министр культуры РА Армен Амирян, губернатор входящего в Араратскую епархию Араратского марза Арамаис Григорян. По завершении Святой Литургии, отслуженной при участии двадцати особо отличившихся при несении боевого дежурства военнослужащих срочной службы, членов их семей, молодёжи, приглашённых и верующего народа, в церкви было совершено благословение военнослужащих доставленной из Святого Первопрестольного Эчмиадзина десницей Св.Саркиса. Затем в зале епархии состоялась торжественная церемония вручения поощрений присутствовавшим на мероприятии солдатам.

В ходе мероприятия президент республики выступил с поздравительным словом, в котором, в частности, сказал:

“С давних пор Святой Саркис стал для наших солдат и молодых людей символом храбрости, самоотверженности. Потому хочу особо поздравить находящихся в этом зале наших солдат. Вы, конечно, не кадровые военнослужащие, вы - солдаты срочной службы, которые в этой жизни имеют разные цели, разные планы и мечты. Я уверен, что эти мечты сбудутся, и в данный момент всех вас объединяет форма солдата армянской армии и ваша решимость защищать нашу Родину. Уверен, что завтра вы будете министрами, послами, губернаторами, предпринимателями нашей страны, выдающимися деятелями культуры и спорта, и также с прежней решимостью будете защищать и отстраивать нашу Родину.

Хочу, чтобы вы были уверены, дорогие солдаты, наш народ уверен, что вы выполняете незаменимое дело. Вы делаете то, что обязан делать каждый мужчина, защищая свою семью, защищая свою Родину. И вы делаете это с достоинством, с ответственностью, с воинской пунктуальностью и дисциплиной. За такое поведение, конечно, мы обязаны благодарить ваших учителей и командиров, но в первую очередь, конечно, ваших родителей, потому что в деле становления любого человека незаменима роль семьи. Рад, что многие из ваших родителей сегодня присутствуют здесь и, конечно, они вами намного больше гордятся.

Вы служите на самом-самом важном участке - на передовой. Будьте уверены, что за вашей спиной стоит древний и сильный народ, выносливый и трудолюбивый, боеспособный народ, который имеет тысячелетний опыт и нерушимую веру в завтрашнюю победу. Будьте уверены, что за вашей спиной стоят прочные государственные структуры. Будьте уверены, что эти структуры, весь наш народ сделают всё, чтобы у вас было необходимое для защиты наших границ. Здесь присутствуют солдаты, которые в апреле прошлого года защитили нашу честь, защитили нашу независимость, нерушимость наших границ. К сожалению, многие достойные сегодня не в строю, но они с нами, потому что они ценой своей жизни сделали возможным то, что вы сделали вместе и, конечно, обрели бессмертие.

Знаете, дорогие солдаты, храбрость, смелость должны быть неотделимы от вас, но ещё раз повторяю, что наряду с храбростью и смелостью вы должны сделать так, чтобы остаться невредимыми, чтобы наш народ жил вечно, чтобы больше было лучших качеств нашего народа. В этом плане вы всегда должны осознавать: вас ждут, вам многое нужно сделать и вы должны вернуться с честью.

Ветераны Арцахской войны видели много чего в 90-е годы, и они не только связующее звено наших поколений, а также свидетели того факта, что сегодняшние солдаты не хуже воины, чем были они. Я помню: три или четыре года назад, выступая перед изнурёнными после военных учений солдатами, я утверждал, что наши молодые солдаты и командиры, если будет необходимость этого, будут сражаться лучше, чем это делали мы. И, конечно, с одной стороны, мне грустно, что произошли боевые действия, но, с другой стороны, я рад, что это утверждение - реальность. И сейчас никто не может сказать, что сегодняшние молодые люди не такие, как были они. Такие, ещё и лучше!

И как в прошлом году, сейчас я поручил, чтобы вас поощрили десятидневным отпуском. Исходя из завета праздника Святого Саркиса, желаю вам, чтобы этот короткий промежуток времени, эти десять дней вы были окружены теплотой родных, близких, друзей и, почему бы и нет, возможно, также любимых девушек. Хочу, чтобы вы обрели новую силу, получили заряд бодрости в течение этих десяти дней, вернулись в войска, вернулись к выполнению своих обязанностей, и пусть Святой Саркис хранит вашу добрую и безопасную службу. Пусть сегодняшнее благословение и сегодняшние молитвы навсегда останутся с вами. Слава вам! Ещё раз благодарю ваших родителей!”