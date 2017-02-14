Блок экс-министров состоялся, но в урезанном формате

Главным событием вчерашнего дня стало подписание Сейраном Оганяном, Варданом Осканяном и Раффи Ованнисяном меморандума о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах в блоке.

Альянс уже успели окрестить блоком экс-министров. Напомним, что до октября прошлого года Сейран Оганян находился на должности министра обороны. Лидер партии “Единение” Вардан Осканян руководил внешнеполитическим ведомством с 1998-го по 2008 годы, глава партии “Наследие” Раффи Ованнисян занимал тот же министерский пост в 1991-1992 годах.

Незадолго до подписания блок покинули стоявший у истоков альянса лидер партии «Третья Республика» Виктор Даллакян и лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян, присоединившийся к блоку одним из первых. Напомним, что в середине января партии «Единение» Вардана Осканяна, «Третья Республика» Виктора Даллакяна и Демократическая партия Армении во главе с Арамом Саркисяном приняли решение сообща участвовать в парламентских выборах, сформировав альянс. После этого стало известно, что в альянсе примет участие бывший министр обороны Сейран Оганян. Позднее о присоединении к ним заявил лидер Объединения «Национальное самоопределение» (ОНС) Паруйр Айрикян, который уже успел заметить, что откажется от сотрудничества ввиду медлительности всех проводимых данным блоком предвыборных процедур.

Свое решение покинуть блок председатель Демпартии Арам Саркисян объяснил принципиальными разногласиями, о которых он заявил лично Сейрану Оганяну.

«Те, кто пытался сформировать этот блок, нарушили все блоковые принципы. То есть в первую очередь должен был быть сформирован совет из представителей тех партий, которые должны были принимать согласованные решения, консенсусные решения. Этого не произошло», - сказал Арам Саркисян. По его словам, сформированный блок так и не разработал единую предвыборную программу, до последнего момента они не знали, какие силы включены в блок. Арам Саркисян выразил также недовольство тем, что блок полностью сосредоточен на составлении списка кандидатов. «Исходя из всего этого, мы сейчас заявляем, что выходим из несостоявшегося блока, так получается. То есть мы отменяем наше участие в связи с тем заявлением, которое мы сделали в формате трех партий», - заявил глава Демпартии. Он также сообщил, что будет вести переговоры с другими силами, пытаясь тем не менее принять участие в предстоящих выборах.

Бывший заместитель руководителя аппарата президента Виктор Даллакян, объясняя мотивы своего выхода из блока, на состоявшейся вчера пресс-конференции заявил, что за избирательным списком блока «Оганян - Раффи - Осканян» стоит бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. По словам Даллакяна, Бабаян лично провел с ним переговоры, 6 февраля посетив со списком офис их партии. Список вызвал недоумение Даллакяна, поскольку для него не нашлось места в первой десятке.

На первых 10 местах расположились лишь члены партий «Единение» и «Наследие». Список возглавил бывший министр обороны Сейран Оганян, далее следуют лидер «Наследия» Раффи Ованнисян, глава партии «Единение» Вардан Осканян, члены той же партии Элинар Варданян, Андраник Теванян, Ваге Ованнисян, на 7-м месте – зампредседателя «Наследия» Армен Мартиросян, на 8-м месте – член той же партии Сусанна Мурадян, на 9-м месте – Ерванд Бозоян и замыкает десятку заместитель председателя партии «Единение», депутат парламента Степан Маркарян. Сам Даллакян же в этом списке значился 11-м. Лидер “Третьей республики” утверждает, что были теневые договоренности без его участия.

«Бабаян представил соответствующий список, который сейчас у меня, и попытался сделать его предметом обсуждения. Человек заявляет о том, что он не занимается какой-либо публичной деятельностью, но при этом посещает офис партии, причем после нас он еще и побывал в офисе Демократической партии Армении, где сделал подобное же предложение. Я отказался от предложений Бабаяна, поскольку для меня неприемлемы закулисные, теневые, непубличные подходы», - сказал Даллакян, отметив, что это и стало одной из причин прекращения сотрудничества.

Самвел Бабаян, комментируя ситуацию, категорически опроверг сообщения о том, что он ведет переговоры вокруг состава избирательных списков. «Я ни с кем переговоров не веду. Меня ни в каком списке не будет, это мои друзья, и я просто их поддерживаю, помогаю, чем могу», – сказал он. На вопрос, с кем данный избирательный список был согласован, С.Бабаян ответил: «Это был черновой вариант, альянс “Оганян – Раффи - Осканян” пока не подготовил окончательного списка».

По его словам, Виктор Даллакян и лидер Демпартии Арам Саркисян ожидали занять 5 и 6 места в избирательных списках блока «Оганян – Раффи - Осканян». На просьбу прокомментировать, почему в первой десятке списка блока не было имени Виктора Даллакяна, который присоединился к блоку с самого начала, Бабаян отреагировал достаточно жестко: «Его имя и не могло быть в первой десятке. Люди, партии объединяются и идут к победе, он не мог бороться за место в первой пятерке, а если он просто хочет получить пенсию, мы ему объясняем: «здесь не место получать пенсию». По словам Самвела Бабаяна, каждый должен оставить амбиции ради страны и народа. «Если человек-партия говорит: «я буду в числе первых», я считаю, что с подобными людьми нельзя идти одним путем», - добавил он.

Виктор Даллакян между тем заявил, что за этот период организовал несколько встреч Гагика Царукяна с Сейраном Оганяном, но они завершились «безрезультатно». «В ходе моих встреч с Гагиком Царукяном я заметил у него желание сотрудничать с некоторыми партиями, объединившимися вокруг Сейрана Оганяна, но конкретно г-ну Царукяну представили нереализуемые предложения, а также некоторые амбициозные предложения. В подобных условиях со стороны г-на Царукяна это не нашло соответствующего понимания», - сказал лидер партии «Третья республика», который пока не решил, будет ли он участвовать в предстоящих парламентских выборах.