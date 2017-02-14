Лукашенко выставил Лапшина на аукцион, но просчитался

А вот глава МВД Украины в экстрадиции блогера отказал

Отношения Минска с Баку более продвинутые, чем с Арменией, сказал Tert.am политический обозреватель Виктор Коноплев, комментируя передачу Азербайджану блогера Александра Лапшина.

По его словам, это объясняется просто. «Азербайджан богаче, у него больше денег. Ему можно больше сбыть белорусской продукции, в том числе - военной. Время от времени Минск покупает там нефть, когда у него возникает конфликт с Россией, как сейчас. В 2010 году Азербайджан выделил Белоруссии кредит в трудный момент, когда нужно было срочно платить России за газ». На его взгляд, в истории Лапшина позиция Минска объясняется просто. «Лукашенко сказал: «Когда этот вопрос появился, я поручил МИДу сделать так, чтобы не было скандала, попытаться согласовать с министрами иностранных дел Израиля, России и Азербайджана, чтобы он не стал заложником. Если Израиль, Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся. А договариваться никто не захотел». Если перевести этот немного завуалированный ответ с языка политического на обычный, то, видимо, ситуация выглядела так. Арестовав Лапшина по запросу Баку, Лукашенко выставил его на аукцион: кто и что за него может дать? Чем вы нам заплатите за освобождение Лапшина: нефтью, газом или кредитом? Опыт торговли политзаключенными у Лукашенко большой. Однако здесь он ошибся. Никто не захотел платить («договариваться никто не захотел»). В результате Лукашенко попал в собственную ловушку, перехитрил сам себя. Что в такой ситуации оставалось делать? Сказав «А», нужно говорить «Б». Если человек уже арестован и выкупать его никто не захотел, то ничего другого не оставалось, как передать его Азербайджану. Послушаем снова Лукашенко, который дал понять, что теперь уже отпустить Лапшина он не может: «Это уже стало достоянием гласности. Если бы это еще не было известно... я бы начал думать... » - сказал «батька». В результате ради добрых отношений с Азербайджаном Минск испортил отношения не только с Арменией, но и с Россией, и с Израилем».

Между тем стало известно, что с запросом об экстрадиции Лапшина Баку обращался не только к Минску, но и к Киеву. Однако этот запрос был отклонен министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.