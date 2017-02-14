ААЦ любезничает с белорусским патриархом...

Делегаты от ААЦ отправились с визитом к минскому духовенству. Во главе армянской делегации - ректор Эчмиадзинской духовной семинарии архимандрит Гарегин, которого пригласил Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел.

Стороны обсудили вопросы межконфессионального и межкультурного диалога, обменялись благопожеланиями. Архимандрит Гарегин передал митрополиту Павлу приветствие от Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго и преподнес в дар Патриаршему Экзарху панагию. В ответ Митрополит Павел передал Католикосу иллюстрированный альбом о Беларуси, а гостям вручил сувениры и белорусские сладости.

От “НВ”.Подарки, это, конечно, хорошо, но на фоне напряжения, вызванного экстрадицией из Минска в Баку блогера Александра Лапшина, обмен любезностями выглядит как минимум странно. Напомним, реакция общественности на арест и высылку гражданина трех стран, попавшего в пресловутый “черный список”, была крайне жесткой: одни предлагали бойкотировать белорусские товары, другие пикетировали посольство в Ереване, третьи отменили поездки в Минск. Так, легендарный генерал Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) отказался ехать на юбилей ДОСААФ, написав в обосновании, что не может участвовать в мероприятии, поскольку “бывал в Карабахе”… В ААЦ же, судя по всему, либо совсем прессу не читают, либо решили быть выше, так сказать, мирской суеты. В данном случае, однако, все же было бы правильней продемонстрировать свою позицию, тем более что доверие паствы к армянскому духовенству в последние годы заметно ослабло…