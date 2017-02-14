Опубликованы территориальные списки правящей партии

Отставной генерал Манвел Григорян, бывший губернатор Сюника Сурик Хачатрян, бывший префект ереванского района Эребуни Мгер Седракян и ряд других представителей Республиканской партии Армении, связанных с криминальными историями, не будут выдвинуты по территориальным спискам партии, известным как «рейтинговые» списки. Об этом после заседания исполнительного органа РПА журналистам заявил пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

Вместе с тем по спискам РПА будут выдвинуты бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян, который оказался замешанным в оффшорном скандале после публикации «панамских документов», сын нынешнего председателя НС Галуста Саакяна, брат бывшего министра транспорта Гагика Бегларяна и бывший начальник полиции Алик Саркисян.

По словам Шармазанова, в территориальные списки вошли депутаты парламента, преподаватели, учителя, врачи, предприниматели, новые и старые лица, а также представители четырех нацменьшинств – российской, курдской, ассирийской и езидской.

Среди известных лиц, включенных в рейтинговые списки в столице – депутаты Роберт Саркисян, Корюн Нагапетян, Араик Оганесян, депутат-бизнесмен Самвел Алексанян, президент Армянской фармацевтической ассоциации Гукас Улиханян, предприниматели Артак Саркисян, Альберт Ерицян. В Гегаркунике будут баллотироваться губернатор Рафик Григорян, депутаты Акоп Акопян, Карен Ботоян, предприниматель Тигран Арзаканцян, ректор Гаварского госуниверситета Рузанна Акопян. В Котайке – бывший министр охраны природы Арам Арутюнян, зять одного из крупнейших предпринимателей Барсега Бегларяна - Самвел Санамян. В Арагацотне – депутаты Арагац Ахоян, Базмасер Аракелян, Мнацакан Мнацаканян, известная шахматистка, гроссмейстер Лилит Мкртчян. В Армавире – депутаты парламента Грант Григорян, Наапет Геворкян, Алексан Петросян, Аракел Мовсисян, генерал Сейран Сароян.

Шармазанов сообщил, что общегосударственный пропорциональный список будет представлен во вторник вечером или в среду.