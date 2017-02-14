Amnesty International требует незамедлительно освободить блогера Лапшина

Международная правозащитная организация Amnesty International строго осудила экстрадицию блогера Лапшина из Минска в Баку.

В заявлении организации сказано, что безопасность блогеру в Баку не гарантирована, ему грозят насилие и несправедливый суд. Amnesty International потребовал от азербайджанских властей немедленно освободить блогера Лапшина и прекратить его уголовное преследование. «Amnesty International считает, что уголовное преследование в отношении блогера Лапшина связано с его критикой в адрес азербайджанских властей, а предъявленные ему обвинения не имеют под собой правового обоснования. Озвученная им критика укладывается в принципы свободы слова»,- сказано в заявлении. По поводу обвинения в незаконном пересечении границы Amnesty International подчеркивает, что это не должно рассматриваться как уголовное преступление. «Amnesty International думает, что уголовное преследование в отношении блогера Лапшина – волюнтаристское решение, и его надо немедленно освободить. Есть определенные вопросы по поводу деталей его задержания в Белоруссии. В Азербайджане ему угрожают пытки и насилие. Лапшину отказано в свидании с женой», - сказано в заявлении.