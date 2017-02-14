Александр Искандарян: Баку впадает в “политическую паранойю”

По словам политологa, директорa Института Кавказа, Азербайджан ведет неоднозначную политику в отношении армянских граждан, с одной стороны, не пуская в страну людей, фамилия которых заканчивается на “ян”, а с другой - выискивает армян, готовых высказаться отрицательно об Армении.

“Это государственная программа, направленная на то, чтобы изменить ситуацию в имиджевом поле. Программа, я бы сказал, довольно беспомощная. То, что делается – это явное проявление слабости Азербайджана и тех служб, которые занимаются данными вопросами”, - подчеркнул Искандарян, выступая вчера в пресс-центре “Новости-Армения”.

“Азербайджан тратит огромные деньги, выискивая по всему миру армян, неблагополучных людей с явными проблемами психики, каких-то преступников и т.д. К Армении это практически не имеет никакого отношения. Почти все они – случайные люди, неизвестные обществу”, - отметил Искандарян.

По его мнению, такого рода действия Азербайджана попросту вызывают жалость и выглядят во внешнем мире как фарс.

“Я бы назвал это некой “политической паранойей”. Армянофобия – это некий тип паранойи. С одной стороны, они привозят людей, рассказывающих, что в Баку все хорошо, с другой стороны, останавливают на границе русского ребенка с фамилией, заканчивающейся на “ян”, - подчеркнул политолог.