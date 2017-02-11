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В Номере // ПОЛИТИКА // Съезд ППА возвестил о втором пришествии Царукяна

Съезд ППА возвестил о втором пришествии Царукяна

10 февраля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоялся очередной, 9-й съезд партии «Процветающая Армения» (ППА). Ключевым вопросом повестки стало избрание председателя партии.

 

 

“Процветающая Армения» и Гагик Царукян – это неделимое целое”

Накануне партфорума депутат НС Наира Зограбян заявила, что в ходе съезда сложит с себя полномочия председателя партии, и лидером ППА вновь станет Царукян.

«Будем откровенны: «Процветающая Армения» и Гагик Царукян – это если бы он вновь не возглавил партию», - сказала Зограбян в беседе с Азатутюн.am. На вопрос, будет ли ППА участвовать в предвыборной кампании как оппозиционная партия, Зограбян ответила: «Направление не изменилось. У нас граница понятий “альтернатива” и “оппозиция” не столь четкая. Мы и раньше были четкой альтернативой действующей власти, и сегодня как оппозиция являемся четкой альтернативой властям. Остальное - во время съезда и после того, как будет сформирован тот формат, в котором «Процветающая Армения» вместе с другими политическими силами, объединившимися вокруг Гагика Царукяна, пойдет на парламентские выборы».

 

Как блок назовешь, так он и “поплывет”?

Объяснения по поводу названия блока “Царукян” представил на днях глава движения «Единство» Арман Варданян.

«Команда хочет назвать блок “Царукян”, чтобы жители отдаленных районов знали, что данное объединение непосредственно связано с Гагиком Царукяном», – отметил он. И сослался также на проведенные социологические опросы, а также беседы с жителями Еревана и областей: “Опросы и беседы показали, что народ связывает свой завтрашний день именно с Г.Царукяном. И чтобы всем было понятно, агитационная команда предложила это название»…


“Вернулся, чтобы нести свой крест”

Свершилось: Гагик Царукян вновь избран лидером ППА. В своем выступлении Царукян поблагодарил своих сторонников за оказанное ему доверие и признался, что очень взволнован...

Речь нового-старого лидера была о том, что “условия жизни в стране ухудшаются с каждым днем” - люди то и дело сталкиваются с социальной несправедливостью и произволом банковской системы. В этой ситуации партия «Процветающая Армения» и лично Царукян сделают все возможное, чтобы облегчить бремя народа.

«Нерешаемых проблем в стране нет, мы в курсе всех этих трудностей и намерены идти до конца для их решения», — пообещал олигарх участникам съезда. Одной из болезненных проблем он назвал сверхдорогие кредиты, особенно в сфере сельского хозяйства. «Если банки и дальше будут так работать, то через пару лет у фермеров не останется средств к существованию. Этот вопрос нужно решить», — заявил Царукян.

Свое возвращение на политическую арену он объяснил именно стремлением помочь простым гражданам, ибо сам он «в должностях не нуждается - обеспечен всем необходимым». Так что не корысти ради...

“Я здесь, чтобы исполнить свой долг, чтобы нести свой крест! – заверил новоизбранный лидер ППА.

 

Тагуи ОВАНЕСЯН
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