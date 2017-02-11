История Лапшина: Минск и Баку совершили крупнейшую стратегическую ошибку

Президент Азербайджана Алиев позвонил президенту Белоруссии Лукашенко и поблагодарил его «за демонстрацию справедливой позиции и решительные шаги в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина. Алиев расценил этот шаг как «соблюдение верховенства закона, проявление отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами». Забавно, что Лукашенко в свою очередь также поблагодарил Алиева - за благодарность.

История, которая развернулась вокруг незадачливого блогера, приобрела все черты полноценного масштабного международного скандала. Выяснилось, что Лапшин, вопреки личным заверениям Лукашенко, никогда не находился в розыске Интерпола, о чем сообщил после получения соответствующей справки из этой организации советник начальника Полиции Армении Нарек Малян. То есть белорусский лидер элементарно солгал, причем на весь мир, в ходе общения с журналистами. Пришлось местной Генпрокуратуре «отмазывать» начальство: блогер, мол, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск.

Любопытную статью написал в этой связи главный редактор бакинского агентства 1news.az Рахман Гаджиев. Публикация интересна тем, что подробно освещает подходы Баку к этой истории и видимые (но не истинные) причины её возникновения. «Своими эпатажными и пристрастными постами Лапшин занял армянскую сторону в конфликте, и, что самое главное, своими действиями бросил вызов Азербайджану и его суверенитету. В отличие от многочисленных фигурантов «черного списка» нашего МИД, Лапшина факт внесения в оный не только не огорчал, но где-то даже забавлял», - пишет Гаджиев. Лапшин «откровенно издевался над всеми нами, радостно констатируя свое 16-е место в «черном списке» и собирая деньги на очередной вояж, стремясь продвинуться вверх». «Нужно 150 баксов для нарушения законов Азербайджана об оккупированных территориях, нужны спонсоры, - писал Лапшин. – Есть идея в очередной раз направиться в Карабах, чтобы продвинуться в «черном списке», а то я сейчас на 16-м месте, а хочу быть на первом, которое занимает какой-то самозванец из Сингапура»… Словом, как констатирует азербайджанский автор, «Лапшин играл и доигрался». Теперь его судьба стала для всех уроком. Азербайджанская сторона показала, что вопрос суверенитета и территориальной целостности не может подвергаться сомнению, и в этом вопросе, «несмотря на открытые месседжи с российской стороны, для Азербайджана авторитетов нет». Второе. Экстрадиция Лапшина – это сигнал всем любителям ездить в оккупированные районы других государств, к которым, кстати, относится и Крым, включенный в состав России (возможно, этим и объясняется ее желание помешать появлению такого прецедента). Третье. История Лапшина показала, что армянская дипломатия бессильна перед азербайджанской, даже когда речь заходит о ее «союзниках» по ЕАЭС и ОДКБ, где «у Азербайджана влияния больше, чем у Армении».

Из всего этого совершенно понятно, какие конкретно пропагандистские дивиденды извлекает Баку из происшедшего. К сожалению, на наш взгляд, этому в какой-то мере способствуют, сами того не желая, и некоторые наши комментаторы. Во-первых, своими резкими обвинениями в адрес нашего дипломатического ведомства и посольства в Минске – мол, не приняли необходимых мер. А их наша сторона никак принять не могла – Лапшин ведь не гражданин Армении, юридически он к нам, а мы к нему никакого отношения не имеем. Однако это позволяет бакинским авторам писать о «поражении армянской дипломатии». Далее, некоторые из наших ньюсмейкеров всерьез утверждают, что всё это стало результатом того, что награжденный высшим азербайджанским орденом Лукашенко отрабатывает награду. Да, Лукашенко, прекрасно зная, как на Востоке ценят громкие заявления, публично лобызал орден с профилем Гейдара Алиева и клялся «отработать». Было такое дело. Но нельзя же всерьез считать, что такой матёрый прагматик, как «батька», что-то сделает исключительно ради какой-то жестяной цацки!

И Лапшин во всей этой истории, на наш взгляд, просто пешка. Не в нем дело. Лукашенко не может договориться с Россией о поставках прежних объемов беспошлинной нефти, которую он загонял на Запад по рыночным ценам и обеспечивал стабильность своей экономики и социальной сферы. Но теперь у Москвы лишних денег и лишней нефти нет – халява кончилась. Поняв это, «батька» пошел на резкую конфронтацию с Кремлем. Посадил двух пророссийских журналистов. Сорвал намеченное на 9 февраля заседание Высшего совета Союзного государства, отказавшись ехать в Москву. Отозвал своих людей из таможенных структур ЕАЭС. Открыл границы для граждан 80-и государств, которые теперь могут без виз посещать Минск. (Москве пришлось спешно восстанавливать погранзону с Белоруссией). Ну и – история Лапшина подвернулась очень кстати, чтобы подвигнуть Алиева отпустить дешевую нефть, деньгами помочь. Тот, конечно, отблагодарит, так что сиюминутная выгода для «батьки» очевидна. И Москву «поставил на место», и доходы себе, кажется, обеспечил.

Профит Алиева тоже очевиден - теперь можно со вкусом, вдумчиво поторговаться и с Москвой, и с Израилем, гражданином которого Лапшин также является. С Москвой - по Карабаху, с Израилем - относительно оружия. То же можно говорить о тактическом успехе. К тому же удалось успешно продемонстрировать России глубокое недовольство её позицией по Арцаху, вопрос которого Москва не считает «внутренним делом Азербайджана».

Но вот в стратегическом смысле ситуация выглядит куда как нехорошо. Вряд ли стоит объяснять, как всё это раздражает российскую сторону, которой открыто и даже подчеркнуто пренебрегают фигуранты этой истории. Мало того – на глазах рушат все планы Кремля по укреплению интеграции на постсоветском пространстве, подрывают структуры, которые на Западе называют «путинским НАТО» и «путинским Общим рынком». А это весьма серьезно, с такими вещами играть опасно. И хотя официально ситуацию предпочитают пока не особенно комментировать, ограничиваясь обтекаемыми дипломатическими фразами, на уровне экспертов уже прозвучали крайне многозначительные и неприятные для «батьки» намеки. Так, например, российский политолог Алексей Кочетков рассказал агентству EADaily, что сегодня в Минске в ходу историческая концепция, которая доказывает, что белорусы и русские — ни в коем случае не родственные народы, и что они друг к другу вообще не имеют никакого отношения. Белорусы — это истинные европейцы в сравнении с русскими — смесью монголо-татар с угро-финнами. Поэтому белорусы являются составной частью европейской семьи народов и культурно тяготеют к западноевропейской цивилизации. Отсюда эксперт делает вывод, что ситуация «почти созрела» для «разворота Минска на Запад». Однако такой вариант чреват очень тяжелыми последствиями. «Каддафи думал, что он умнее Саддама Хусейна, когда тот пытался с Западом договариваться. Янукович думал, что он умнее Каддафи. Лукашенко думает, что он умнее всех их вместе взятых, что может договориться с тем же Западом. Но это невозможно. И Лукашенко сегодня выращивает своих же свергателей. Когда в белорусском обществе появится достаточное количество активных людей, которые будут твердо стоять на позиции, что Россия их враг, что с Россией нужно разрывать отношения и делать это нужно силовым путем, тогда появится пушечное мясо для самого майдана, и майдан случится», - подытожил эксперт. Нам этот намек представляется более чем прозрачным – «майдан случится»… Что касается Азербайджана, то тамошняя социально-экономическая ситуация, нарастающие протесты в обществе также позволяют прогнозировать достаточно сложные для властей коллизии. Общество ведь с каждым днем все ближе к взрыву. Но может случиться и другое. Например, очередное обострение на линии фронта в Карабахе, в результате которого азербайджанская армия понесет очередное тяжелейшее поражение. И то – слишком уж большая эйфория охватила их после апрельских событий. Хвастунов, играющих с огнем, следует поставить на подобающее им место. Таким образом, история блогера Лапшина – это даже не пиррова «победа» для Минска и Баку, это намного хуже. Что, полагаем, станет совершенно ясно уже в обозримой перспективе.