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Опасные игры официального Минска

Обзор блогосферы

Несмотря на неоднократные заявления официальной Москвы по поводу недопустимости выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану, власти Белоруссии пошли на этот очередной конфронтационный шаг в отношениях со своим ближайшим союзником.

 

После того, как Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Александра Лапшина и подтвердил законность решения нижестоящих юридических инстанций о выдаче гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина Азербайджану для уголовного расследования, спецслужбы Азербайджана вывезли его с территории республики и на самолете доставили в Баку.

 

Таким образом, несмотря на неоднократные заявления Москвы, Еревана, Тель-Авива, официальный Минск пошел на обострение отношений со своими союзниками по ОДКБ — Россией и Арменией — и выдал блогера Азербайджану. В связи с данным демонстративным шагом возникает вполне логичный вопрос — кто союзник официального Минска?

Это решение не осталось без публичного ответа со стороны Москвы и других заинтересованных в этом деле. Москву разочаровало решение Минска выдать российского блогера Александра Лапшина Азербайджану, это не соответствует духу союзнических отношений двух стран, заявили в пресс-службе МИД России. «Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве заявили о намерении принять меры по защите прав Лапшина для его возвращения на родину.

Выдачу Лапшина Азербайджану прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Российская сторона принимает все возможные меры для возвращения на родину экстрадированного в Баку из Белоруссии российско-израильского блогера Александра Лапшина».

На произошедшее жестко отреагировали эксперты и СМИ как в России, так и в других странах. Так, Радио Business FM дало вчера главной новостью материал под следующим заголовком: «Лукашенко идет на серьезный политический риск и достиг черты, которую переходить не следует», в котором отметило: «Выдача россиянина Азербайджану — случай беспрецедентный, но один из череды недружественных шагов Белоруссии по отношению к России. Спор о нефти и газе, перетекающий в политическую плоскость, грозит резким ухудшением торгово-экономических отношений двух стран. Лукашенко идет на серьезный политический риск и достиг черты, которую переходить не следует».

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам, отметил, что произошедшее — «беспрецедентный случай, и понятно, что он вызвал такую реакцию в Москве. Речь идет об определенном дипломатическом демарше, то есть мы должны рассматривать это событие на фоне довольно резкого ухудшения российско-белорусских отношений, на фоне энергетических конфликтов, которые сейчас происходят между Минском и Москвой, и это определенный сигнал, который белорусское руководство посылает своим российским коллегам.

Последствия могут быть достаточно серьезными. Самый жесткий сценарий будет заключаться в том, что Россия займет крайне последовательную позицию в том, что касается российско-белорусской торговли, фактически откажется от субсидирования белорусской экономики, и в этих условиях Минск будет пытаться переориентироваться на Брюссель, на Евросоюз. Как минимум здесь должно быть жесткое политическое заявление о недопустимости такого рода шагов, наверное, за этим последуют какие-то переговоры, и здесь возможно достичь компромиссов.

Главное значение все-таки здесь имеют торгово-экономические интересы и желание руководства Белоруссии получить дополнительные преференции от Москвы. Я думаю, Лукашенко идет на серьезный политический риск, он должен отдавать себе отчет в том, что российское руководство не склонно идти на уступки под давлением, то есть это не тот язык, которым можно говорить с Москвой».

Большой общественный и политический резонанс выдача блогера вызвала и в Армении. Так, Степан Сафарян, руководитель Армянского Института международных отношений и безопасности, потребовал немедленного отзыва посла Армении в Беларуси: «Посол Армении в Беларуси должен быть с позором уволен. Армянская делегация в ПАСЕ, которая несколько недель назад приняла участие в январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, не соизволила выступить по острой проблеме нарушения прав человека со стороны Беларуси и Азербайджана. Должен быть объявлен строгий выговор нашей делегации со стороны руководства парламента. Об остальных чиновниках я промолчу».

Собравшиеся у посольства Белоруссии в Армении граждане и представители предвыборного блока «Елк» (“Исход”) требуют от властей Армении отозвать посла Армении в Минске и заморозить отношения с Белоруссией. Один из лидеров блока, депутат парламента Армении Никол Пашинян зачитал заявление политического объединения, согласно которому представленные в нём политические силы строжайше осуждают белорусские власти за экстрадицию блогера Александра Лапшина и считают данный факт оскорблением армянского народа и посягательством на свободу слова.

«Экстрадиция Лапшина свидетельствует также о том, что статус Белоруссии как партнера Армении по ОДКБ и ЕАЭС носит фиктивный характер и не может служить фактором обеспечения безопасности Республики Армения. Наш блок требует от властей Армении отозвать посла РА в Минске и заморозить отношения с Белоруссией», — говорится в заявлении альянса.

«Сдержанная реакция Москвы на демарш Минска, по мнению армянского политолога Армена Минасяна, означает, что Лукашенко проиграл этот раунд в своей борьбе с Кремлем. Политолог считает, что Беларусь, «захватив заложника», рассчитывала быть «основным выгодоприобретателем» в деле Лапшина.

«Арестом Лапшина власти Беларуси пытались шантажировать Москву. Президент Александр Лукашенко, как правило, общается с Москвой именно в подобной манере. В любой стадии эскалации российско-белорусских отношений Лукашенко идет на такие шаги, пытаясь либо увеличить размеры получаемых от РФ субсидий (низкие цены на нефть и газ, конкурентные условия для белорусских товаров и пр.), либо продлить те или иные сроки. У Лукашенко уже имелся опыт навязывания России собственных правил посредством ареста гражданина РФ», — отмечает Минасян. В случае с Лапшиным, по словам политолога, намерения белорусских властей были теми же. И связаны они с текущими проблемами в отношениях с Москвой.

Юрий БАРАНЧИК

Продолжение следует

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Последнее обновление ( 11.02.17 11:32 )

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