WEB Пространство

Лукашенко слукавил: не было никакого запроса интерпола

История блогера Лапшина, задержанного в Минске и экстрадированного в Баку, продолжает оставаться в списке топовых тем в соцсети. Из последнего: был запрос Интерпола по Лапшину или не был?

“Лапшин не разыскивался по линии Интерпола. РФ и Израиль не обращались к Беларуси с просьбой о выдаче Лапшина. Что я хочу сказать?.. Хватит нам Лапшина на уши вешать!” - требует в FB Армине Мартиросян. “Чо там Лукашенко про запрос Интерпола по Лапшину говорил? Не было никакого запроса?!» - пишет на своей страничке в FB блогер, президент Армянской ассоциации знатоков Тигран Кочарян и тут же приводит текст этого самого запроса из Интерпола. Причем в оригинале. На английском языке. Он же выложил в сеть официальный отказ генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна (легендарного Командоса) от участия в мероприятиях, посвященных 90-летию образования ДОСААФ Беларуси. Так и написал Командос: “Благодарю за приглашение, но исходя из того, что я был (! Авт.) в Карабахе, не смогу”… “Вот это отжиг! Троллинг – уровень Бог”, - констатирует Т.Кочарян. Отказались ехать в Минск и наши полицейские: премьер Карен Карапетян отменил поездку замглавы полиции Вардана Егиазаряна в Беларусь на 100-летний юбилей белорусской милиции…

Тем не менее не все в сети реагируют на арест Лапшина с сочувствием. Нет, его, конечно, жалеют. Чисто по-человечески - человек в тюрьме, как-никак в азербайджанской. Но вот верят в искренность его страданий далеко не все. “Долго молчал, надоело. Хватит уже истерики по Лапшину - развели вас, как лохов, - пишет Рубен Гюльмисарян. - Ничего с ним не будет, напишет покаянную статейку и уедет себе куда-нибудь. Если кому интересно, может почитать этого мелкого жулика на его же сайте. Посмотрите, как он восторгается, например, многотысячелетним (!) уважением азербайджанцев к горским евреям. И не только это, и не только в связи с Азербайджаном. Если вчитаться в его статейки, практически от каждой несет каким-то гнилым душком. И да, его не за посещение Арцаха потребовали экстрадировать, а за незаконное пересечение границы Азербайджана. Так что не надо заранее оплакивать всех, кто приезжал когда-либо или собирается приехать в Арцах. А мы аж на уровне омбудсмена повелись... Шоу удалось на все сто, тем более что беспринципнейший батька тоже подыграл”... “Полностью согласен с доводами, но вынужден заметить, что всё это не отменяет необходимости применения мер в отношении Лукашенко, - парирует Эрнест Варданян. - Его “отработка” в угоду Алиеву перешла все границы, и пора указать “союзнику” на его место. Разрыв дипотношений с Беларусью - самое минимальное, что можно сделать. И дело Лапшина тут не более чем удобный повод”…

А вот популярный ведущий Рафаэл Ованнисян обратился через FB непосредственно к послу Беларуси в Ереване “его превосходительству Назаруку И.В”. “Уважаемый Игорь Васильевич! - пишет Р.Ованнисян. - В апреле этого года я собираюсь посетить Крым и навестить живущих там соотечественников. После чего намеревался прибыть в Вашу замечательную страну с целью снять телефильм о Брестской крепости, а также защищавших ее и павших в бою армянах. Хотел бы попросить Вас о следующем. Не могли бы Вы уточнить у Вашего президента, не поймает ли он меня и не сдаст ли, к примеру, “Правому Сектору”? Я беспокоюсь, потому что являюсь гражданином страны, входящей в ТС и ОДКБ, как и Беларусь, а всем известно, что Ваш расчудесный Батька клал и на то, и на другое. Есть ли опасность посещения Беларуси в моем случае? Или экстрадиция мирных граждан, посетивших Вашу Республику, касается только тех, кто был в Нагорном Карабахе? Существует ли какая-нибудь закономерность или все зависит от того, в каком настроении проснулся Властелин картофельных грядок?.. Будьте так любезны, поспрашивайте там.

Ведь должны же в конце концов действовать в Беларуси хоть какие-то законы. С нетерпением жду Вашего ответа, так как очень хочу снова побывать в стране, где живут добрые мужики и очень красивые женщины”...

Кстати, о послах. Волна критики обрушилась и на главу нашей дипмиссии в Минске Армена Хачатряна, обращения которого белорусский МИД проигнорировал… Общественность тут же припомнила ему давнюю историю с халатом, пропавшим во время зарубежной поездки (кстати, в миру Хачатрян известен как “Халат Армен”)… “Это как же надо “хорошо” работать, чтобы тебя вообще ни во что не ставили”, - возмущаются пользователи… Между тем страничка Лапшина из FB исчезла и это, в принципе, хорошо. В последние дни там кипели настоящие страсти - с некорректными, а местами совершенно абсурдными комментариями. Можно только догадываться, каково было читать все это Кате - подруге Александра. Хотя не исключено, что профиль деактивировали совсем по другим причинам. Как бы то ни было, большинство пользователей, даже несмотря на неоднозначное отношение к блогеру, выражали ему свою поддержу, желая скорейшего возвращения домой…

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