Армения намерена отменить часть преференций на госзакупках для товаров из стран ЕАЭС



Соответствующие изменения в порядке государственных закупок уже одобрены отечественным правительством. Сейчас страны ЕАЭС, организуя государственные тендеры, отдают предпочтение местным товарам или товарам из ЕАЭС, если разница с аналогичными товарами и услугами из третьих стран не превышает 15%. Наше же правительство намерено, в случае если речь идет о госзакупках на сумму менее 70 млн драмов, отменить эту преференцию.

В итоге станет возможным покупать по гостендеру качественные и относительно дешевые товары, в том числе и из Европы. В итоге, как предполагают в кабмине, это приведет к стимулированию ввоза как товаров из стран ЕАЭС, так и из дальнего зарубежья. Что наверняка станет своего рода содействием местным предпринимателям, занятым разного рода импортом. Главное, чтобы последние, возрадовавшись появившейся в системе госзакупок нише, не принялись бы диктовать весьма «увесистые» для госбюджета цены.





За три года ни одного уполномоченного оператора!



Вот уже три года, как государство увещевает бизнес: «Получите статус уполномоченного экономического оператора и вам предоставят целый ряд преимуществ». Однако предприниматели отчего-то отказываются от «интересного предложения».

«Если до сих пор ни один из хозсубъектов не зарегистрировался, стало быть, это наверняка означает, что тому есть препоны?!», – адресовал свой вопрос кабинету министров его глава Карен Карапетян. И добавил: «Исправьте упущения, в том числе законодательные. И спустя два месяца доложите, сколько уполномоченных операторов зарегистрировано на сей раз».

Отметим, что статус уполномоченного экономического оператора может получить бизнес, добросовестно выплачивающий налоги и документирующий свои сделки. К ним должен применяться более мягкий контроль: в частности, не взиматься НДС на границе, если товар импортируется для временной переработки и последующего экспорта (поскольку во время экспорта субъекту всё равно возвращают НДС). Складывается ощущение, что в республике либо нет бизнесменов, добросовестно выплачивающих налоги, либо они просто не верят в обещанные со стороны государства «поблажки».





Полеты в Сирию



Армения одобрила соглашение о воздушном сообщении с Сирией.

В письменном обосновании правительства отмечается, что соглашение создаст надлежащую правовую базу для воздушного сообщения двух стран. Документ составлен по типовому образцу и предусматривает двустороннее регулирование воздушных перевозок. Каждая из стран будет иметь право выдавать разрешения своим авиакомпаниям на обслуживание установленных маршрутов.





3 марта – День предпринимателя



В Армении появится профессиональный праздник - День предпринимателя.

Он будет отмечаться 3 марта, в день рождения известного предпринимателя и филантропа армянского происхождения Александра Манташева, которому в этом году исполнилось бы 175 лет. Минэкономразвития, предложившее этот праздник, в письменном обосновании заявило: «Надеемся, что этот праздник станет поводом воздать уважение не только этому достойному сыну армянского народа, но и тем предпринимателям Армении, которые своими делами стремятся подражать Манташеву во благо своей родины».