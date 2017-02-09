WEB Пространство

“Если открыть окно и прислушаться, то можно услышать, как азербайджанцы лопаются от гордости за свою державку”...

Александра Лапшина экстрадировали в Баку, сеть негодует. По крайней мере адекватная ее часть. Комментарии азербайджанских пользователей полны злорадства и изобилуют оскорблениями в адрес блогера, засветившегося в сети критикой в адрес алиевского режима и поездками в Арцах.

По версии Баку, Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011-го и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов “О государственной границе Азербайджанской Республики” и “О паспортах”. Кроме того, в своих обращениях Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенной НКР. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана и сделает все, чтобы вернуть его домой…

Ребята, я в полном шоке от того, что произошло, - пишет на странице Лапшина его девушка Катя. - То есть получается, что пока шло заседание, его уже грузили в самолет! Мне только что звонили из консульства Израиля. Да, ребят, это правда, он в Баку. Хотя было подано заявление в КПЧ ООН. Ни родственники, ни адвокаты, ни посольства - никто не был уведомлен о том, что происходит на самом деле. Вы посмотрите на фото, сколько охраны! Бен Ладена ведут, не иначе. Хотя, конечно, путешественник гораздо опаснее”…

“Четыре шумерских амбала с пестиками, автоматами, лавина фотовспышек, - реагирует на произошедшее Денис Дворников. - Вот так ведут блогера. Видимо, чтобы в блог что-нибудь не написал “в пользу армян”, как говорит диктор. Что мы тут видим? Понятно, что яркое ослепительное шоу. Понятно, что ремейк кинодрамы про арест и доставку в МВД России гражданина Азербайджана Зейналова, который пырнул ножом парня и спровоцировал протесты в Бирюлёво. Помните такого? В Баку помнят и искали повод. Ну и, конечно, очень хотелось щелкнуть Лаврова по его армянскому носу. “У нас длинные руки”, как бы говорят постановщики этого кордебалета всем, кто поддерживает армян и Арцах. Вот только непонятно, что дальше. Однократное шоу можно устроить. Поставить дело на поток - нефти не хватит. Кроме того, другие страны в случае издевательств над их гражданами могут неправильно понять и начать массово “экстрадировать” азербайджанцев в родную республику. Что-то мне подсказывает (кажется, Лукашенко), что сценарий этого спектакля был согласован как минимум ещё с одним МИД-ом. С Лапшиным все будет хорошо, поскольку при таком внимании СМИ официальный Баку постарается продемонстрировать все грани толерантности и великодушия. Безусловно, подчиненные Алиева очень стараются. И не понимают, что в очередной раз выставляют правящий режим в таком свете, что Саша Барон Коэн плачет от творческой зависти”…

“Ну, а что вы хотели? Батька с одной стороны на Россию попер, за что, не ровен час, поплатится, с другой - с коллегой по тоталитаризму сблизился еще больше, - пишет Владимир Кравченко. – Они ему орден, он им блогера. Думаю, и впредь отношения у них будут по формуле: от нашего стола вашему и наоборот”… “Я не хочу сказать ничего плохого ни о белорусах, ни о стране, в которой я прожил почти пять лет. Меня там прекрасно принимали, - делится Миша С. - Но место насквозь зомбированное. Точно так же, как и Азербайджан. Люди с совковым менталитетом, слово боятся сказать поперек - держатся за низкие цены на продукты и коммунальные услуги. Но, как показывает практика, рано или поздно подобные режимы лопаются как мыльный пузырь. На мой взгляд, случай с Лапшиным - нехороший сигнал для Лукашенко”…

Вслед идут комментарии и статусы о том, чем чревата высылка блогера. “То есть если я побываю в Карабахе, а потом поеду в Минск, меня там сначала арестуют, а затем отдадут на съедение Алиевым?” - вопрошает Алла Волошина. “В Карабах настоятельно советую - там классно, - отвечает Настя Алексеева. - А вот в Минск уже не стоит. Будут звать, бегите, как от чумы”… “Всем, кто так искренне радуется Сашиной ситуации, хочется пожелать попутного ветра в горбатую спину”, - пишет Борат Сагдиев. “Не за что было безобидного человека в тюрягу бросать. Мрази. Ещё раз убеждаюсь, что любое государство преступно, - пишет Андрий Ватман. - Израиль, забыли, что Саша - гражданин, в армии служил, налоги платил... Тьфу”… “Чувствовал с самого начала, что именно так все и будет, но надеялся на лучшее... Что тут скажешь... Дешево это все, как для Азербайджана, так и для Беларуси. Нет бы настоящих преступников ловить, а они за блогерами гоняются... Позорище”, - продолжает Алексей Калван. “Если открыть окно и прислушаться, то можно услышать, как азербайджанцы лопаются от гордости за свою державку, - иронизирует Степан Королев. - По-хорошему надо бы, конечно, 7 февраля объявить государственным праздником - Днем победы над блогером с обязательным военным парадом и раздачей хурмы среди нуждающихся. Возможны даже скидки на помидоры”… “Полный беспредел. Пятый срок правления окончательно помутил разум Батьки. Надеюсь, что и вразумление будет жестким”, - продолжает С.Елецких.

“Азербайджанцы устроили маски-шоу, словно не блогера забрали, а международного террориста. Циркачи позорные. Катя, держитесь, - пишет Изабелла Абгарян. - Они скоро отдадут Александра, им нужен был шум и цирк, который сегодня показали”… “Принципиально не буду общаться ни с азерами, те вечно без мыла лезут, ни с белорусами после этого беспредела. Каждый народ достоин своего правителя, ишь как загоготали потомки османские. Всегда были жестоки”, - заявляет Вера Максименко.

Далее идут совершенно невообразимые по “глубине” и стилистике пассажи азербайджанского сегмента сети с выкриками: “так ему и надо”, “пусть научится нас уважать”, “в тюрьме ему объяснят, что к чему”, “хотел первое место в черном списке - получи”... По ходу девушке Лапшина советуют найти себе другого, более “надежного” парня, который не станет ездить в Карабах и писать в сети про Баку. “Позорное зрелище, а от комментов из Азербайджана вообще стошнило. Сразу видно - уровень государства ниже плинтуса”, - заключает Аркадий Ханин из Израиля, которого за такой комментарий сразу же записали во враги азербайджанского народа. А заодно напомнили, что на Апшероне проживает немало евреев. “Видите, товарищи-евреи, на каком мезозойском уровне наши “соседи” в век искусственного интеллекта. А нам с ними жить бок о бок”, - сетует Sam Yan. “Кать, ты держись! - подключается Артур Аветисян. - Алиев Сашу не тронет. В отличие от Лукашенко, он не маразматик. Он рационалист и спекулянт, он у Израиля выторгует выгодные условия для своих военных контрактов и передаст Сашу Израилю. Некоторое время попиарится и отпустит”. “Ну, его, как Уелданова, уж точно держать не будут, не переживайте, все обо всем давно договорились. Только армяне рвут себя за провокатора в турецко-сионистских играх. Пора бы поумнеть”, - парирует И.Ташян. “Кто считает это “игрой”, пусть побывает на месте Лапшина и мы все скажем: не волнуйся, тебя немного помнут и отпустят… Дадут 8 лет колонии, но тебя обязательно потом вытащат - вот этих аналитиков бы туда, - предлагает Г.Аракелян. - Случай с Лапшиным это мелочь по сравнению с тем, чем снабжает Колхозник азербайджанскую армию. И сдается мне, это не только обычные железки и системы слежения и управления, но и разведданные, полученные по линии ОДКБ”…

“Лапшина все равно отпустят, высосав из темы все дивиденды для внутренней аудитории, - считает Элеонора А. - Тема угаснет сама собой, уйдя из топов новостных агентств очень скоро и забудется, показав, тем самым, что диктатор-диктатором, но не какой-нибудь Каддафи, а мелкий такой, в провинциальных масштабах. Посещение Арцаха во всей этой истории только предлог. Помнится, лет 5 назад Лапшин честно перед поездкой в Арцах делал запрос в азербайджанское посольство, предупреждал, пытался соблюсти все формальности, а в ответ гробовая тишина. Копии сих юридических потуг у него наверняка сохранены и в случае заведения уголовного дела всплывут очень нелицеприятные для Азербайджана нюансы на тему невыполнимых формальных требований к туристам о посещении НКР только через Азербайджан. В реальности взяли его за наглость. Потому что любой человек, выставляющий Алиева в глупом свете, становится его личным врагом. Его комплексы хорошо известны сидящим в тюрьмах азербайджанским журналистам и депортированным иностранным. Ибо никто не смеет демонстрировать бакинские трущобы и критиковать методы управления страной. Да еще и казаться умнее и хитрее госструктур, этого он не прощает никому. Детские травмы и все такое”.

“Лапшину этот период жизни может послужить неоценимо, - уверен Р.Оганов. - Убить его не убьют - это будет очень дорого стоить усатым. Пытать, соответственно, тоже не будут – выйдет - расскажет. А Лапшин, дай Бог, выйдет и издаст бестселлер: “Как я был в плену у Алиева”… “Не нужно уныния, друзья Лапшина! На самом деле - это его победа, а не поражение. Он уже сделал Лукаша, теперь на очереди другой упырь и уродец. Лапшин даже извинился в письме не так, как они хотели. Из самолёта выходил с улыбкой. Всё будет хорошо”, - подбадривает Рубо Азатуни.

Будем надеяться… Отношение к Александру Лапшину в сети самое неоднозначное. Многие его коллеги по цеху высказываются о нем не слишком лицеприятно: мол, доигрался, получил по мозгам… Критично настроены к нему и некоторые армянские блогеры, которые припоминают Лапшину его антиармянские выпады и дифирамбы тому же Баку - было и такое. Тем не менее хочется верить, что большинство все же понимает, что проблема здесь не столько в самом блогере (хотя его на самом деле очень жаль), сколько в созданном прецеденте. Любое публичное слово теперь может аукнуться задержанием и высылкой в недружественную страну: ведь, как пишут пользователи, “усачам закон не писан”, а значит в зоне риска все…

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