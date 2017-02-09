Азербайджан вновь резко нагнетает ситуацию на фронте

Впервые после апрельской войны противник применил крупнокалиберную артиллерию

Вечером 7 февраля азербайджанские войска обстреляли позиции Армии обороны Нагорного Карабаха из крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Арцаха.

Пушечный огонь велся по позициям карабахской армии на восточном направлении, а на севере, под Мартакертом, противник задействовал минометы. В целом из орудий и минометов было сделано 46 выстрелов. Потерь у карабахской стороны нет. (Впрочем, на следующий день в результате еще одного нарушения перемирия погиб 38-летний контрактник Гегам Манукян, и еще один солдат был ранен.) Весьма симптоматично, что одновременно азербайджанская сторона отказалась выводить миссию ОБСЕ на передовые позиции для проведения планового мониторинга, хотя, как обычно, соответствующие договоренности были заранее достигнуты. Это лишний раз говорит о том, что крупномасштабная провокация была задумана заранее. Отметим, что артиллерия в последний раз в зоне конфликта применялась лишь во время прошлогодней «четырехдневной войны». Поэтому данный инцидент выходит за рамки ставших «привычными» ежедневных нарушений перемирия и может свидетельствовать о планах Баку спровоцировать очередное масштабное противостояние. Арцахское оборонное ведомство подчеркивает, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. В случае новых провокаций противник получит асимметричный ответ. Примечательно, что новый виток эскалации происходит в преддверии возможной встречи глав МИД Армении и Азербайджана на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене. На днях глава МИД Эдвард Налбандян заявил, что он не против такой встречи, однако не исключил, что к тому времени Баку «выкинет очередной номер». Так и случилось. И это тоже, увы, давно стало «фирменным стилем» азербайджанской политики.

Соб.инф