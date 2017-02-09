Алиев готовится предъявить Армении новые территориальные претензии

На этот раз президент Азербайджана хочет прибрать к рукам Ереван и всю Араратскую долину

На прошлой неделе в парламенте Азербайджана на обсуждение была вынесена весьма любопытная инициатива. Ее автор, директор Института истории Национальной академии наук, депутат меджлиса Ягуб Махмудов назвал ее так: “О восстановлении права государственной собственности в отношении земель, незаконно переданных Армении Азербайджанской Демократической Республикой”. Поясню, речь одет о девяти тысячах квадратных километров, которые весной 1918-го года официальный Баку признал территорией суверенной Армении. Санкционированная свыше затея свидетельствует о том, что бакинские правители готовятся к предъявлению Армении новых территориальных претензий.

Еще четыре года назад Ильхам Алиев поручил своим придворным историкам обеспечить “научную базу” для предъявления Армении территориальных претензий. На этот раз притязания должны были распространиться на всю Араратскую долину, включая Ереван. Институт истории отрапортовал о положительных результатах. Директор этого заведения неделю назад заявил о наличии неких документов якобы подтверждающих, что Баку сто лет назад признал суверенитет Армении в отношении упомянутых земель на определенных условиях, которые армянами не были выполнены. “Мы привезли эти исторические документы из-за границы. Согласно изложенным в них условиям, армянами должно быть обеспечено проживание на этих землях азербайджанцев, должен был быть положен конец геноциду мусульман, осуществляемому под руководством Шаумяна, армяне должны были отказаться от своих претензий на Зангезур и Карабах. Все эти условия были нарушены. Поэтому милли меджлис Азербайджана должен поднять вопрос восстановления права государственной собственности. Мы должны принять документ в связи с наследованием этих территорий”, - заявил депутатствующий ученый муж Ягуб Махмудов.

Увлекшийся политикой псевдоисторик и прежде высказывался на эту тему. Но не так откровенно. Месяц назад, говоря о перспективах “возвращения отторгнутых армянами территорий”, Махмудов подчеркнул: “На наших освобожденных от оккупации землях начнется восстановительная работа и состоится великое возвращение нашего народа в родные края. Мы, историки, верим в то, что в результате мудрой, решительной и смелой политики президента Ильхама Алиева наш народ возвратится не только в свои края в Карабахе, но и в Иреван, Зангезур и Гейчу. Мы одержим эти победы, тесно сплотившись вокруг главы государства…” На эту чушь можно было бы не обращать внимания, если бы азербайджанский парламент не был полон решимости дать делу ход. Инициатива Ягуба Махмудова, похоже, имеет все шансы быть поддержанной. Его коллеги по меджлису предложили принять специальный документ, который “положит начало процессу восстановления справедливости”. Уроженец Сисианского района Армении депутат Фазаиль Агамалы вызвался лично взяться за разработку соответствующего проекта. И лишь один из 125-и парламентариев позволил себе усомниться в эффективности затеи. Но зря председатель Социал-демократической партии Арах Алидаде призывал коллег считаться с нормами международного права. “Армения в рамках своих границ стала членом Организации объединенных наций. Так что никто нам не позволит вернуть обратно Ереван”, - заверял он коллег. Но Зардушта слушать никто не пожелал.

Это далеко не первый случай, когда меджлис Азербайджана, по сути, предъявляет Армении территориальные претензии. Пару лет назад другой псевдоисторик - Джаби Байрамов настаивал на необходимости отмены решения, принятого Национальным советом Азербайджана 29-го мая 1918-го года, которым был признан суверенитет Армении над Араратской долиной, Гегаркуникской и Сюникской областями. По его логике, отмена решения приведет к “возвращению исконных азербайджанских земель, незаконно отошедших к армянам”. Все это может показаться бредом тяжелобольного шизофреника. Но об этом на полном серьезе говорят не только страдающие популизмом политиканы, но и представители высшего политического руководства соседней страны. Президент Алиев не скрывает того, что Джаби Байрамов, Ягуб Махмудов и иже с ними действуют по его поручению и в рамках предоставленных им полномочий. “По моей инициативе наши ученые создали полноценные и содержательные труды о наших исторических землях Иреванского ханства. Прежде история провозглашения Иревана столицей Армении многим была неизвестна. Мы подняли этот вопрос, обратили на него внимание на основе исторических фактов. И сейчас уже каждый в мире знает, что провозглашение Иревана столицей армянского государства произошло на основе решения, принятого Азербайджанской Демократической Республикой. Это была наша ошибка. Мы должны ее исправить. У нас есть сила для того, чтобы сделать это. Наступит день, и наша армия сделает свое дело. Мы просто хотим, чтобы это произошло поскорее...”. Это цитата из выступления Ильхама Алиева на церемонии открытия в городе Губа мемориального комплекса азербайджанцам и евреям, якобы убитых армянами. Из выступления следует, что Баку грозит нам новой войной. Задача поставлена вполне конкретная — присоединить к Азербайджану семь из одиннадцати областей Армении.

Версий относительно юридических основ для предъявления Армении территориальных претензий несколько. Одну из таких версий предложил в свое время заместитель председателя меджлиса Зияфет Аскеров. Распоряжением Ильхама Алиева он был назначен председателем специальной государственной комиссии по исследованию документов, связанных с “незаконным отторжением азербайджанских территорий”. Комиссии было поручено не только изучить исторические обстоятельства “преступного, пораженческого решения”, но и выработать механизмы “устранения его последствий”. Поработав с архивными документами, команда зампреда меджлиса нашла любопытный способ доказать незаконность принятого в мае 1918-го года решения о признании суверенитета Армении в отношении “спорных” земель. Оказывается, на заседании азербайджанского парламента во время обсуждения вопроса “передачи Иревана Армении” не было кворума. Стало быть, принятое почти сто лет назад решение не может иметь юридической силы. Представленная в меджлисе провластная партия Гражданской солидарности в связи с этим выступила с инициативой аннулирования решения мусаватистского парламента. По замыслу авторов идеи, провозгласив документ недействительным, меджлис лишит Армению правовых оснований считать город Ереван своим и докажет, что “Иреван должен считаться неотъемлемой частью Азербайджанской Республики”. Логика, согласитесь, странная. Интересно, что бы было, если б в начале прошлого века парламент Азербайджана принял решение о признании суверенитета Франции над Корсикой или Италии над Сицилией, а потом вдруг выяснилось бы, что решения эти принимались без кворума? Означало бы это, что Корсика и Сицилия являются азербайджанскими землями?..

Тема присоединения к Азербайджану земель “Иреванского ханства” поднимается бакинскими правителями, когда им бывает совсем худо и остро ощущается необходимость отвлечь внимание обывателя от насущных проблем. Вот в такие вот моменты идеи “возвращения отторгнутых территорий” бывают как нельзя кстати. Этим инструментом виртуозно пользовался еще отец нынешнего президента. Наследник престола тоже в этом деле преуспел. Что ж, будет очень полезно, если подобные его заявления примут к сведению представители международных организаций. Тогда руководству ОБСЕ, ПАСЕ и ООН легче будет осознать, от кого на самом деле исходит агрессия и кто в действительности дестабилизирует ситуацию в регионе необоснованными территориальными притязаниями.

Открытое предъявление территориальных претензий обычно расценивается дипломатами как акт агрессии и предлог для начала войны. Ну, нам к таким проявлениям не привыкать. Вот только удивляет неспособность бакинского правителя извлекать уроки из чужих ошибок. Помнится, предшественник Алиева-старшего Абульфаз Эльчибей в июне 1992-го года тоже публично пообещал, что через три месяца будет мыть сапоги водой Севанского озера. Что из этого вышло, всем хорошо известно. Ильхам Алиев продолжает наступать на грабли, долбившие чужие головы.

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