Москва принимает меры по защите Лапшина

Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, направленные на защиту блогера Александра Лапшина, который был выдан Белоруссией Азербайджану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское, а значит для Москвы он - гражданин России. “Его интересы продолжаем в законном порядке пытаться защищать. Это не переговоры, но все необходимые юридические действия, которые направлены на защиту его интересов, выполняются”, - подчеркнул Песков…

“Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание”

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил решение президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Азербайджану гражданина России Александра Лапшина, передает ИА REGNUM.

«Белоруссия дала разрешение выдать Лапшина Азербайджану, ему там грозит восемь лет — он Карабах посетил. Это же идиотизм, он имеет право быть там, где считает нужным, Карабах — никем не отрегулированный вопрос, он гражданин России, — отметил парламентарий. - Вот вам и братская республика, братские народы. Вот Украина не стала давать разрешение — у него (Лапшина) три паспорта - израильский, украинский, российский — только Белоруссия дала. Зачем ей это нужно? Уколоть. Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в Баку. Как хорошо, партизан Лукашенко добился великого успеха. Заметим, президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил недавно о том, что у Минска нет никаких оснований не выдавать Баку блогера Лапшина, который находился в международном розыске. А МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.

“Экстрадиция Лапшина – грубейшее нарушение основополагающих прав человека”

“Преследование блогера Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан - грубейшee нарушение основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения”, - говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Тиграна Балаяна в связи с экстрадицией Александра Лапшина в Азербайджан.

Комментарий приводится на сайте МИД РА: «Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится». Отметим, ранее замгенпрокурора Беларуси постановил удовлетворить просьбу Генпрокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина Российской Федерации и Государства Израиль, популярного блогера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности. A 26 января Минский городской суд оставил в силе решение о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Журналисты, а также дипломаты были допущены только на оглашение вердикта. Верховный суд Беларуси 7 февраля оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку.





Шармазанов назвал дело Лапшина грязной сделкой

Экстрадиция Лапшина - позорный шаг и грязная сделка между Беларусью и Азербайджаном, сказал вчера журналистам вице-спикер НС, сопредседатель армяно-белорусской парламентской группы дружбы Эдуард Шармазанов.

“Мы всегда заявляли, что процесс урегулирования карабахского конфликта должен исходить из мирного решения вопроса, и эта грязная сделка грубо нарушает демократические ценности, права на свободу выражения и передвижения, а также не укладывается в логику поддержания мира в регионе”, - сказал Шармазанов. При этом он отметил, что как сопредседатель комиссии не считает на данный момент целесообразным садиться с белорусской стороной за стол переговоров: “Комиссия называется Группой дружбы, а это абсолютно недружественный шаг”.

Александр Лапшин помещен в СИЗО Кюрдаханы

Экстрадированный в Азербайджан блогер Александр Лапшин этапирован в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Минюстa Азербайджана в поселке Кюрдаханы, сообщает haqqin.az со ссылкой на местную Генпрокуратуру.

Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Минский городской суд на закрытом заседании 26 января отклонил жалобу блогера в связи с решением прокуратуры Беларуси об экстрадиции в Азербайджан. Россия и Израиль попытались добиться отмены решения, oднако после недавней пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко стало более чем очевидно, что экстрадиция состоится. Вечером 7 февраля Александр Лапшин был доставлен в Баку.