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В Номере // ПОЛИТИКА // Президент Беларуси А.Лукашенко призвал Россию “склеивать” отношения, а не усложнять их

Президент Беларуси А.Лукашенко призвал Россию “склеивать” отношения, а не усложнять их

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию «склеивать» отношения, а не принимать решения, которые их усложнят, сообщает РИА Новости.

«Зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕвразЭС? В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕвразЭС и в этом году – на 20%. Всего – на 60% за два года. Вот создали интеграцию… Но об этом надо говорить, надо эти узкие места находить, как-то склеивать наши отношения», – сказал Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Российская сторона предпринимает действия, которые могут усложнить отношения, считает Лукашенко. «Вместо того чтобы объединять, склеивать, устранять негатив, Сан Саныч (Суриков, посол РФ в Минске) с сегодняшнего дня вводит запрет на поставки говядины (из Минской области) в Россию», – заявил белорусский президент. Он также отметил, что в основе отношений двух стран лежит экономика. Лукашенко подчеркнул, что, продавая свою продукцию в России, Беларусь зарабатывает средства, чтобы оплатить российские энергоносители. «Если мы не можем получить эту копейку на российском рынке или других – мы не сможем оплатить за нефть, газ», – пояснил он. Напомним, в пятницу Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений. В Кремле ответили, что обвинения беспочвенны и добавили, что спорные вопросы Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что с 2011 по 2015 годы Россия недополучила в бюджет 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь. Москва также выразила недоумение в связи с предложением Лукашенко возбудить дело против главы “Россельхознадзора”, указывает РИА Новости.

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