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В Номере // ПОЛИТИКА // Гроздья гнева против фейковых новостей

Гроздья гнева против фейковых новостей

Слова американского президента о «нечестных СМИ» попадают на благодатную почву. Недоверие к прессе в США достигло исторического максимума. Согласно прошлогоднему исследованию о доверии к прессе социологического агентства Gallup, уровень доверия к СМИ упал до 32%. За всю историю опросов Gallup, то есть с 1972 года, это самый низкий показатель.
Трамп, который активно критиковал СМИ во время предвыборной кампании, продолжил войну с журналистами и после избрания. Уже на первой пресс-конференции в качестве главы государства он обрушился с критикой на CNN. Президент обвинил телеканал в публикации «фейковых новостей», отказавшись отвечать на вопрос корреспондента Джина Акосты. «Нет, не вы. Не ваша организация. Успокойтесь. Я не разрешал вам задавать вопрос. Вы делаете фейковые новости», — ответил Трамп на просьбу Акосты предоставить ему возможность задать вопрос. За день до пресс-конференции CNN рассказал о компромате на Трампа, который якобы имеется в распоряжении российской ФСБ. Позже, однако, наличие такого рода информации у российских спецслужб было опровергнуто.
Инаугурация Трампа дополнилась новыми разногласиями Белого дома и прессы. Пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер обвинил прессу в неточном подсчете числа посетителей на торжестве, посвященном инаугурации.
На снимках, продемонстрированных прессой, было видно, что на инаугурации предшественника Трампа Барака Обамы было больше посетителей. Спайсер настаивал, что для более адекватной оценки зрителей церемонии инаугурации нужно было подсчитать количество поездок на общественном транспорте в этот день. Газета The Washington Post не оставила подобные обвинения без ответа и подсчитала количество поездок: результат опять оказался не в пользу ныне действующего президента.
...Первая леди Штатов Меланья Трамп тоже имеет немало разногласий с прессой. Супруга Трампа подала в суд на британскую Daily Mail, которая со ссылкой на словенское издание написала о том, что Меланья Трамп якобы работала в агентстве, которое занималось эскорт-услугами. Теперь первая леди США вынуждена требовать опровержения данной публикации в суде. Если ее иск будет удовлетворен, сумма компенсации составит $150 млн.

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