Дату проведения парламентских выборов оспорят в КС?

В ходе стартовавшей вчера парламентской четырехдневки фракция оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) начала сбор подписей с целью обращения в Конституционный суд по поводу неправильно назначенной, по их мнению, даты парламентских выборов. АНК считает, что указ о проведении парламентских выборов 2 апреля противоречит ряду положений Конституции.

Напомним, что ранее дата проведения оспаривалась в связи с тем, что она совпадает с началом прошлогодней апрельской войны и глава государства выразил готовность прислушаться к этому аргументу и перенести дату выборов на несколько дней, согласуя это с другими политическими силами.

В частности, на состоявшемся в конце января заседании Совета РПА Серж Cаргсян, обращаясь к этому вопросу, сказал:

«В эти дни на политическом поле есть определённое несогласие в связи с назначением дня выборов на 2 апреля. Наши юристы имеют убедительные доводы, что это юридически самое эффективное решение, и об этом еще будут опубликованы экспертные позиции… Скажу искренне, юридические формулировки у меня самого вызвали озабоченность. Я хочу 2 апреля и несколько следующих дней посвятить нашим героям, их памяти, их чествованию… Подождём ещё немного, когда станут известны все участники выборов, и мы сможем прийти с ними к согласию - со всеми без исключения, думаю, нам ничто не помешает, если всего на несколько дней отложим выборы. И если придём к политическому согласию, то уверен, наши юристы очень спокойно смогут дать обоснования этого, и избирательный процесс ничем не будет нарушен».

Как пояснил глава фракции АНК Левон Зурабян, их заявление в КС не имеет отношения к моральной стороне назначенной даты выборов, оно основано на других аргументах, согласно которым выборы должны быть проведены в соответствии с требованиями прежней Конституции – в промежутке между 21-30 апреля.

«Наши исследования показывают, что назначение 2 апреля в качестве дня голосования на парламентских выборах противоречит некоторым нормам Конституции, и выборы не могут быть назначены на столь ранний срок. Власти в лице Давида Арутюняна представили свои обоснования. Но мы считаем, что у нас есть достаточные основания для обращения в Конституционный суд РА. Пусть Конституционный суд решит, кто в этом вопросе прав», – сказал Левон Зурабян, сообщив также, что депутат от АНК Гагик Джангирян подготовил обращение в Конституционный суд, чтобы признать указ президента о назначении дня выборов недействительным.

Для того чтобы обратиться в КС, депутатам необходимо собрать 27 подписей. Левон Зурабян призвал политические силы, депутатов, которые «хотят, чтобы законность выборов в НС РА изначально не ставилась под сомнение», присоединиться к их обращению. Позднее секретарь фракции Арам Манукян сообщил, что в течение вчерашнего дня им удалось собрать 14 подписей из 27 необходимых для обращения в Конституционный суд. Под обращением подписались представители партий АНК, “Единение”, “Процветающая Армения”, “Наследие”. “Согласие подписать обращение дали еще около 10 депутатов”, — сказал Манукян.

Отметим, что сомнение в конституционности указа о назначении выборов на 2 апреля высказывали также представители партии “Единение” Вардан Осканян и Элинар Варданян. В частности, глава постоянной парламентской комиссии по вопросам защиты прав человека Элинар Варданян обратилась по этому поводу с открытым письмом к президенту, предлагая “не начинать выборный процесс с нарушения” и дать правовое обоснование того, что назначение выборов на 2 апреля неоспоримо, либо признать несовершенство закона и пересмотреть дату проведения выборов. «В противном случае даже после самих выборов этот вопрос может стать предметом постоянных обжалований в различных инстанциях, в том числе международных, а также предметом политических спекуляций», - отмечается в открытом письме.

Противники назначения дня выборов на 2 апреля считают, что соответствующая статья измененной в 2015 году Конституции о проведении очередных выборов в Национальное собрание пока не вступила в силу, поэтому действует старое положение, согласно которому выборы не могут быть назначены на 2 апреля, а должны состояться в промежутке между 21-30 апреля. Как поясняют юристы, проблема в том, что выборы назначены в соответствии со 103-й статьей действующего Избирательного кодекса, однако служащая для этого положения 91-я статья новой Конституции пока не вступила в силу. То есть, если руководствоваться лишь Избирательным кодексом, то назначение было правильным, однако нормы Конституции превалируют над положениями кодекса, что и вызывает разночтения. Разрешение этого казуса и будут оспаривать в Конституционном суде.

Министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян в ответ на открытое письмо Элинар Варданян президенту выступил с заявлением, в котором отмечается, что указ президента принят и обнародован в соответствии с конституционным законом – Избирательным кодексом и весь процесс парламентских выборов Армении 2017 года должен быть организован в период с 1 по 11 апреля.

В заявлении отмечается, что кажущаяся проблема с датой выборов на самом деле возникла из-за внутриконституционного несоответствия. Однако с учетом ряда возможных процессов, характерных для нового избирательного процесса (например, сроки формирования коалиций, возможность проведения второго тура выборов, повторного голосования в результате обжалования итогов голосования и пр.), необходимо руководствоваться не прежней Конституцией, а 91-й статьей новой Конституции, предусматривающей график, в условиях которого только будет возможно обеспечить непрерывную деятельность законодательной власти без образования вакуума.

Судя по тому, что АНК тем не менее решил обращаться с возникшим казусом в Конституционный суд, обоснования, приведенные в заявлении Давида Арутюняна, их не убедили.