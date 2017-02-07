В Кремле сочли оскорблением слова журналиста Fox News о Путине

Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина и рассчитывает получить извинения, заявил вчера пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Fox News Биллу О’Рейли рассказал об уважении к российскому президенту. О’Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера “убийцей”. “А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?” — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам “лучше ладить с Россией, чем наоборот”.

“Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании”, — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о реакции Трампа на обвинения в адрес Путина со стороны журналиста.

При этом ответ Трампа пресс-секретарь главы РФ комментировать не стал. “Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев”, — подчеркнул он.

Дональд Трамп: Иран - террористическое

государство номер один

Тегеран не интересует мнение Вашингтона

«Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения», — сказал американский президент в интервью Fox News.

Трамп пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций и добавил, что «мы уже начали это делать». При этом он отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. На этом фоне The Wall Street Journal со ссылкой на американские, европейские и арабские источники пишет, что администрация Трампа ищет возможность вбить клин в военно-дипломатический союз России и Ирана. Неназванные чиновники объяснили изданию, что цель этой стратегии — примирить кажущиеся противоречивыми обещания Трампа: улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным и жестко противостоять военному присутствию на Ближнем Востоке Ирана — одного из главных союзников РФ в регионе. Высокопоставленный представитель администрации Трампа подчеркнул, что в то же время Вашингтон не видит в Москве той угрозы, как во времена холодной войны. Между Россией и Ираном наверняка зияет пропасть», — заявил другой дипломатический источник. «Пока не ясно, что именно может потребовать руководство России в обмен на ослабление альянса с Ираном», — добавил он.

Российская сторона отреагировала на это мгновенно. Москва сожалеет в связи с новыми санкциями США в отношении Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, по словам которого «санкции не являются приемлемым инструментом решения тех или иных вопросов». В свою очередь, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не согласен с заявлением президента Трампа о том, что Иран — «террористическое государство номер один». «Мы не согласны с такой постановкой вопроса», — сказал он. Отвечая на вопрос, может ли разная позиция Вашингтона и Москвы по Ирану навредить двусторонним отношениям, Песков ответил, что позиции США и России по «целому ряду вопросов» международной и региональной политики «диаметральным образом расходятся». Но это не может быть препятствием для «выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений» между двумя странами. Песков также отметил, что между Россией и Ираном существуют «партнерские добрые отношение». «Мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие». Что касается иранской стороны, то в Тегеране заявили, что их не интересует мнение Вашингтона по поводу ракетной программы страны.

Трамп продолжает шокировать...

Дональд Трамп, шокировавший на прошлой неделе американскую общественность тем, что начал выполнять свои предвыборные обещания, видимо, не собирается останавливаться на достигнутом, пишет Expert.ru.

Развивая внешнеполитическую активность, новый президент США провел личную встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, австралийским премьером Малколмом Тернбуллом, а также должен поговорить с президентом Франции Франсуа Олландом. Если с российским президентом, по мнению обеих сторон, состоялся конструктивный и доброжелательный разговор, то с австралийским лидером диалог не заладился — Трамп бросил трубку после 25 минут разговора. Причиной тому стало нежелание принимать мигрантов, к тому же из Австралии, где, как справедливо считает Трамп, им вряд ли что-то угрожает. Договоренность о приеме беженцев из австралийского распределительного центра была достигнута еще Бараком Обамой. 2 февраля Дональд Трамп написал в своем твиттере: «Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов из Австралии. Зачем? Я намерен изучить эту безмозглую сделку». Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя беседу американского президента с премьер-министром Австралии, заявил, что она была «очень сердечной». То ли они поругались от чистого сердца, то ли у австралийского лидера после разговора начались проблемы с сердцем — неизвестно. А возможно, Шон Спайсер, как бывший военный, со свойственной таким людям исполнительностью и непосредственностью пытался скрасить первый международный скандал, спровоцированный уверенным в себе шефом.

Главной победы в области внешней политики Трампу удалось добиться внутри страны — Сенат большинством голосов (56 «за», 43 «против») утвердил кавалера российского ордена Дружбы Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США. В тот же день стало известно, что Минфин США принял решение разрешить запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения, выданные ФСБ на продукты информационных технологий, если общая стоимость контракта не превышает 5000 долларов США. Полный запрет на взаимодействие с ФСБ, ГРУ и Генштабом России был введен указом Барака Обамы за три недели до его отставки из-за хакерских атак, которые предыдущая администрация приписывала России. Отвечая на вопрос изумленных журналистов о произошедшем смягчении санкций, Трамп был краток: «Я ничего не смягчал», — заявил американский президент.

Неприятно для многих прозвучали слова назначенного Трампом постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что санкции в отношении России, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине. Но, во-первых, не стоило ждать от нового постпреда США при ООН признания Крыма российским — есть официальная позиция США, и Хейли продолжает ее отстаивать, не вправе отойти от нее ни на шаг. Изменится официальная позиция — изменятся и высказывания постпреда США при ООН. А во-вторых, о возможном механизме признания Соединенными Штатами итогов крымского референдума вполне определенно высказался Рекс Тиллерсон в сенатском комитете по международным отношениям, когда обсуждалась его кандидатура на должность госсекретаря. Отвечая на вопрос, на каких условиях, по его мнению, США могли бы признать Крым российским, Тиллерсон ответил: «Единственный способ, при котором это возможно, — более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы не сможем признать». То есть Украина должна признать Крым российским, и тогда США сделают это автоматически. Многие справедливо считают, что нынешнее руководство Украины никогда этого не сделает. Но еще большее количество людей понимает, что президент Украины Петр Порошенко, мягко говоря, не нравится Дональду Трампу. Дело даже не в многочисленных оскорблениях в адрес Трампа в ходе избирательной кампании, отпускать которые считалось хорошим тоном в правительстве Украины, веровавшим во второе пришествие Клинтонов. Один из основателей «Партии регионов», бывший министр экономического развития и торговли при президенте Викторе Януковиче, обладатель чистых, как слеза младенца, миллиардов Петр Порошенко обвинил в коррупции главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Украинской стороной были предоставлены записи из амбарной книги Януковича, так называемой черной бухгалтерии, в соответствии с которыми Пол Манафорт, работавший консультантом Януковича, получил наличными 12,7 млн долларов из «черной кассы» «Партии регионов». Хотя обвинения и не были доказаны, Манафорту пришлось уйти в отставку за три месяца до президентских выборов в США. ...Теперь, видимо, пришла очередь Петра Порошенко задуматься о последствиях собственной коррупции на территории Украины в ожидании «сердечных вопросов» от дотошных американских следователей. Новое украинское руководство в обмен на поддержку наверняка прислушается к мнению Дональда Трампа, который в ходе избирательной компании заявлял: «Жители Крыма, из того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были». А Трамп, как мы видим, человек слова и твердо выполняет все сказанное в период предвыборной компании, что так не свойственно нормальным политикам.