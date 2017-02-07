Ильхам Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе

Брюссель поможет Баку так, чтобы не обидеть Армению

Президент Азербайджана совершит визит в Брюссель для обсуждения условий нового договора между Баку и ЕС. Оно должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Как утверждается, Баку предложат «обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества».

Как известно, в 2015 году Баку отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Замглавы администрации президента Новруз Мамедов говорил в этой связи: «Запад хотел, чтобы мы пошли на ассоциативное соглашение с Евросоюзом, но оттуда был исключён вопрос о нашей территориальной целостности. Более 15 лет Евросоюз признавал нашу территориальную целостность, но в последнее время не хочет принимать это. Как нам это понимать? Как же получается, что главы крупных государств, в том числе президент США Барак Обама, выступили каждый по часу в связи с украинским кризисом, неоднократно требовали соблюдения международного права, начали принимать конкретные меры. Что же касается Азербайджана, урегулирования карабахского конфликта, ни один из них не использует хотя бы фразу «этот вопрос должен быть решён в рамках международного права». Почему такой двойственный подход к этому вопросу? Мы уже задумываемся: правильную ли дорогу мы выбрали, что сталкиваемся с таким двойственным отношением?»

Насчет избранной правильной или неправильной дороги будут судить историки. Но Азербайджан изначально и в дальнейшем всегда пытался использовать свое «главное оружие» — нефть и газ - для того чтобы продвигать интересы на внешнеполитической арене и в выстраивании перспектив в отношении урегулирования карабахского конфликта. И тогда, и сейчас он особенно подчёркивал и подчеркивает роль и значение принятого решения по проекту “Южный коридор”, составной частью которого является Трансадриатический маршрут транспортировки азербайджанского газа в Европу, что, по словам главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, «будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности Европы и развитию политико-экономических отношений ЕС с Азербайджаном». До сих пор ничего не вышло. Выйдет ли теперь, когда Баку вдруг решил откликнуться на предложение ЕС разработать новый документ «Приоритеты партнерства»? Брюссель заявляет, что «новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС». А в политической части планируется обозначить намерения в вопросе урегулирования карабахского конфликта, но детали остаются пока неизвестными.

Тем не менее, как считают эксперты, единственное, чего достиг Азербайджан в ходе апрельской войны в Карабахе, это понимание того, что конфликт надо урегулировать. Однако у западных стран практически нет никаких рычагов давления для того, чтобы добиться разрешения конфликта с учетом интересов обеих сторон. В частности, хотя требование Азербайджана о включении в его состав бывшей советской автономии и представляется обоснованным с точки зрения международного права, столь же легитимным оказывается и притязание Нагорного Карабаха на независимость. Тем более что Азербайджан никогда не владел им после обретения независимости. Более того, Нагорный Карабах по сути является демократическим государственным образованием, в котором регулярно проходят свободные выборы. Азербайджан же в свою очередь считается авторитарным государством, которое в различных оценках демократических свобод оказывается на одной ступени с Саудовской Аравией или Ираном.

Бросается в глаза, что визит в Брюссель совпадает с заявлением замглавы МИД Польши Шиманского о желании вновь активизировать программу ЕС «Восточное партнерство». Польша намерена пойти по второму кругу, «улучшить отношения с Белоруссией» на фоне ее осложнений с Россией, «активизировать политику на сближение ЕС, помимо Белоруссии, с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной и Молдовой». А помощник президента Азербайджана Али Гасанов уточнил, что Баку «заинтересован в развитии связей с ЕС в двустороннем формате, опираясь на взаимные интересы», указывая при этом, что «ЕС поддерживает проект “Южный коридор”, реализуемый при лидирующей позиции Азербайджана», и что роль Азербайджана «в обеспечении энергетической безопасности Европы растет».

Наконец, президент Алиев выступил с многозначительным заявлением: «В настоящее время реализуется проект “Южного газового коридора”. Если бы Азербайджан не продемонстрировал свои лидерские качества, проект “Южного газового коридора” также не был бы реализован». То есть раньше Баку не смог конвертировать свои энергетические проекты в благоприятные для себя сценарии по карабахскому урегулированию, потом ничего не вышло и после апрельской войны, и теперь вновь заводит заезженную энергетическую пластинку.

Что говорят по этому поводу в Европе? Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что ЕС принял достаточные меры для того, чтобы «сократить зависимость от российского газа в 2016 году» и назвал проект “Южный коридор” лишь «потихоньку продвигающимся», отметив при этом и развитие новых газовых месторождений в Израиле и Египте. Так что считать Азербайджан чуть ли не главным гарантом в обеспечении «энергетической безопасности Европы» нельзя. Более того, мощности «Северного потока-2» с учетом возможного строительства «Турецкого потока» и других газопроводов обеспечат поставку избыточных объемов энергоносителей, которые окажутся ненужными Европе. То есть даже при условии реализации “Южного коридора” он вряд ли способен оказать реальное влияние на расстановку сил не только на европейском энергетическом рынке, но и на расстановку сил в регионе. Азербайджан по многим позициям, включая и проблему урегулирования карабахского конфликта, начинает откатываться назад. А это наводит на мысль о том, что Баку, вступая в переговорный процесс с ЕС, пытается прикрыть маневр отказа от воинственной риторики в отношении Еревана и Степанакерта и переводит ситуацию в зону позиционной дипломатической и геополитической борьбы, в том числе и на карабахском направлении. Это к переменам. Но каким?

Станислав ТАРАСОВ,

ИА РЕГНУМ





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